Neues aus der geistigen Welt: Die große Reinigung hat begonnen

In den letzten Jahren haben viele Menschen ihre Schwingung erhöht und bei denen hat sich dadurch ein innerer Reinigungsprozess eingestellt. Nach dem Analogie-Prinzip „Wie oben, so unten; wie innen, so außen“ beginnt im September 2024 auch ein äußerer Reinigungsprozess, der die 3D Ebene betrifft. Durch den äußeren Reinigungsprozess wird es im außen sehr turbulent und unübersichtlich werden.

Es wird viele kleinere und mittlere Enthüllungen, Erschütterungen und Ereignisse geben, und zwar in allen Lebensbereichen. Also von der Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, den Börsen über das Gesundheitssystem bis hin zur Geopolitik und leider auch zu den militärischen Konflikten. Dazu kommt noch, dass mit dem Oktavenwechsel auch die Änderung der Erde und Natur so richtig beginnt.

Die zentrale Info aus der geistigen Welt war, dass es nicht das eine große Ereignis oder die große Enthüllung geben wird. Es wird eine Unzahl von Ereignissen geben und jedes dieser Ereignisse wird das Gesamtsystem etwas destabilisieren und ins Schaukeln bringen.

Die Eliten werden dann nicht mehr in der Lage sein, das Gesamtsystem zu stabilisieren und das Gesamtsystem wird dann kollabieren. Ein genaues Datum, wann der Kollaps des Gesamtsystems zu erwarten ist, wollten die Kollegen nicht sagen. Sie meinten nur, bis Ende 2026 wird in vielen Staaten das System entweder sehr stark beschädigt oder schon kollabiert sein.

Die Eliten werden leider in der nächsten Zeit nochmals die Zügel anziehen bzw. sie werden es zumindest versuchen, in der Hoffnung, dass sie noch die Kontrolle über die Bevölkerung aufrechterhalten können. Das mag noch einige Monate gut gehen, aber dann wird ihnen die ganze Sache entgleiten.

Der Nahost- und der Ukrainekonflikt

Leider ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine weiter eskalieren und es dort ordentlich krachen wird, sehr hoch. Die Info aus der geistigen Welt hat sich aber nicht verändert. Es wird zu keinem dritten Weltkrieg kommen, auch wenn es so aussieht und im deutschsprachigen Raum wird es keine militärischen Auseinandersetzungen geben.

Viele Menschen befinden sich aktuell in einer energetischen Chaosphase

Wenn ein Mensch energetisch von einer energetischen Oktave in die nächst höhere schwingende Oktave wechselt, gibt es eine Transformationsphase, in der praktisch alle energetischen Verbindungen und Hüllen instabil sind.

Ein großes Problem ist, dass man in dieser Phase längere Zeit sowohl von den Energien der alten Oktave als auch von den Energien der neuen Oktave beeinflusst wird. Da man aber in dieser Phase energetisch schwach und instabil ist, heißt das aber auch, dass man in dieser Phase extrem stark auf externe energetische Einflüsse reagiert und energetisch sehr verletzlich ist. Das können kosmische Strahlungen sein, die sich auch immer mehr intensivieren, es können Einflüsse von anderen Menschen sein oder von der Umgebung.

Die energetischen Manipulationen nehmen zu und werden intensiver

Leider weiß die dunkle Seite auch, dass Menschen, die sich schwingungsmäßig erhöhen und dabei sind, in die nächste energetische Oktave zu wechseln, sehr verletzlich und gegenüber Manipulationen sehr anfällig sind. Und das nützen sie weidlich aus. So haben in den letzten Wochen die energetischen individuellen Angriffe auf Bekannte und mich drastisch zugenommen.

Aber es gibt leider auch Möglichkeiten, wie man die Energien in großen Gebieten energetisch manipulieren kann. Das können Strahlungen sein, die sich ungünstig auf den physischen Körper, auf die Psyche (Gedanken oder Emotionen) oder auch auf das energetische System (z.B. die Chakren) auswirken. In meinem Bekanntenkreis leiden gegenwärtig viele unter pötzlichen Hitzeanfällen und Schweißausbrüchen.

Bei mir ist es ganz extrem. In wenigen Minuten kann ich einen Hitzeanfall und Schweißausbruch bekommen und kurz danach einen unerklärlichen Kälteschock mit kaltem Schweiß. Dann friere ich einige Zeit am ganzen Körper.

Leider kann die dunkle Seite auch Strahlen (oder so etwas Ähnliches) einsetzen, die sich auf die Emotionen niederschlagen. Dann wandern in den betreffenden Gebieten „Energiewolken“ herum, die bestimmte Emotionen induzieren.

Diese Energiewolken können Angst oder auch depressive Stimmungen auslösen. Ich bin in der Vergangenheit mehrmals auf Dienstreisen mit dem Auto in solche Energiewolken hineingefahren. Innerhalb weniger Minuten kam ich dann in ganz seltsame Zustände. Wenn ich aus der Energiewolke wieder hinausgefahren bin, war ich dann ganz schnell wieder emotional „normal“.

Ein ganz großes Problem ist, dass die dunkle Seite auch energetisch „Info-Wolken“ erzeugen kann, wodurch den Menschen im betroffenen Gebiet bestimmte Gedanken nahegelegt werden. Das heißt, die Menschen erleben Gedanken, die eigentlich gar nicht ihre Gedanken sind. Wenn man sehr achtsam ist und seine Gedanken und die Qualität seiner „normalen“ Gedanken kennt, kann man erkennen, dass man gerade mit externen Gedanken manipuliert wird. Vor mehreren Wochen wurde meiner Meinung nach die Gegend, in der ich leben, massiv mit „Todes- / Selbstmordgedanken“ geflutet.

Das Phänomen, dass man mit fremden Gedanken manipuliert wird, kenne ich seit Jahren. Aber die Intensität zwischen damals und jetzt ist nicht mehr vergleichbar. Früher wurden einem solche Gedanken nur „nahgelegt“ und man konnte sehr leicht einfach den Gedanken ignorieren. Aktuell wird man an manchen Tagen massiv mit destruktiven Gedanken bombardiert.

Wie ich schon in früheren Beiträge beschrieben habe, werden Menschen, die sich schwingungsmäßig erhöhen, sensitiver und oft auch medial. Das heißt, ihre Wahrnehmungsfähigkeit erweitert sich und sie können plötzlich energetische und geistige Phänomene und auch Wesen wahrnehmen. Wenn man dies nicht gewohnt ist, wird man natürlich verunsichert und viele bekommen auch Angst.

Ich bin das gewohnt und ich kann nur sagen, dass es sehr viele energetische und geistige Phänomene und Wesen gibt, die schon immer da waren, die man aber bisher nicht wahrgenommen hat. Aber in den letzten Wochen haben die energetischen und geistigen Phänomene und Wesen, die ich wahrnehme, sehr zugenommen.

Auf Nachfrage bei den geistigen Kollegen, ob sich durch den Oktavenwechsel und den Reinigungsprozess nur meine Wahrnehmung erweitert hat oder ob es mehr energetischen und geistigen Phänomene und Wesen in meiner Umgebung gibt, meinten die Kollegen: Beides! Gegenwärtig geht es in der geistigen und energetischen Welt sehr turbulent zu und meine Wahrnehmungsfähigkeit hat sich auch ein wenig erweitert.

Ein weiteres Phänomen ist mir in den letzten Wochen aufgefallen. In meinem Bekanntenkreis und auch bei mir nehmen die Anwesenheiten von geistigen Wesen, die man auch irgendwie wahrnehmen kann (sehen oder fühlen oder einfach nur deren Anwesenheit wissen) stark zu. Aber zugleich haben diese Wesen Auswirkungen, in den meisten Fällen sogar eine sehr positive und unterstützende Auswirkung. In der Vergangenheit habe ich oft geistige Wesen wahrgenommen und keinerlei Auswirkungen verspürt.

Jetzt ist es meist anders. Gerade in der letzten Nacht habe ich wieder so etwas erlebt. Ich hänge gegenwärtig ganz heftig in den Seilen und habe meine geistigen Kollegen gebeten, sie mögen mir doch helfen. Am Abend haben die Kollegen mich informiert, dass ich in der Nacht „Besuch“ bekommen werde. Als ich dann gerade beim Einschlafen war, merkte ich plötzlich, dass irgendwelche Wesen in meiner Nähe waren.

Dann bildete sich ein energetischer „Scheinwerferstrahl“, der meinen Körper umhüllte und all meine Schmerzen verschwanden in dem Augenblick, ich fühlte mich unsagbar wohl. Dann merkte ich, wie sich in meinem Körper Dinge veränderten und sich mein Körper wohltuend entspannte. Leider dauerte das Ganze nur ca. eine Stunde und der Scheinwerferstrahl und die Wesen verschwanden wieder.

Leider gibt es auch Wesen, deren Anwesenheit nicht sehr angenehm ist. Die Fälle, wo ich unangenehm wirkende geistige Wesen wahrnahm, ist aber sehr gering. Meistens reicht es, wenn ich die Wesen wegschicke.

Manche sind hartnäckig und ich muss sie mit Nachdruck wegschicken. Früher versuchte ich des Öfteren, telepathischen Kontakt zu den Wesen aufzunehmen, was auch erstaunlich oft funktioniert hat. Aber die „Gespräche“ waren nicht sehr ergiebig und so schicke ich sie jetzt meist einfach nur weg.

Weitere Beispiele für die aktuellen energetischen und geistigen Turbulenzen und deren Auswirkungen

Aus meiner Sicht haben die Schwingungserhöhung, der Reinigungsprozess sowie die massiven energetischen Manipulationen bei den betroffenen Menschen teilweise große energetische, psychische und körperliche Auswirkungen. Einige der Phänomene, die in meinem Bekanntenkreis oder bei mir auftreten, habe ich bereits geschildert.

Susanne Lohrey, eine bekannte psychologische Beraterin sowie Trainerin für Auftreten, Charisma, Durchsetzungskraft und Körpersprache und Coach, hat am 08.09.2024 auf ihrem Youtube-Kanal das Video „SCHOCKIERENDES PHÄNOMEN Gibt es eine Invasion auf unsere Seelen?„, Dauer ca. 35 Mintungen, veröffentlicht.

In diesem Video berichtet sie über unglaubliche Dinge, die gegenwärtig Menschen erleben und erfahren.

Was kann man aktuell für sich tun?

Ich habe natürlich auch die Kollegen gefragt, was man in dieser Zeit tun kann, um sich gegen die massiven energetischen und geistigen Einflüsse zu wehren. Sie meinten, es gibt ein paar energetische Techniken, die muss man jedoch erlernen und üben und sie sind nicht einfach. Das heißt, man braucht Zeit und Geduld, um sie einsetzen zu können. Im nächsten Beitrag werde ich diese Techniken beschreiben.

Sie meinten aber auch, dass man jederzeit seine geistigen Begleiter bitten kann, dass diese einem helfen. Ganz wichtig ist, dass man immer ruhig und zentriert bleibt und gut geerdet ist. Es beginnt jetzt die große Reinigungsphase auf der 3D Ebene. In den nächsten Monaten und im nächsten Jahr wird es auch auf der 3D Ebene sehr turbulent werden.

Die zentrale Aussage war: Egal, was auch im Außen passiert, man soll zentriert und gut geerdet bleiben und auf seinen physischen Körper aufpassen.

Bis zum nächsten Beitrag wünsche ich allen alles Gute

Egon Fischer

Quellen: PublicDomain/efisch.substack.com am 13.09.2024