Nicht existierendes Virus: Impfstoff-Nanopartikel – eine Biowaffe zur Kontrolle der Weltbevölkerung (Video)

Wie bei der letzten Pandemie wird die Schuld für die nächste globale Pandemie ganz sicher einem nicht existierenden Virus zugeschrieben. Darüber hinaus wird in der versteckten Agenda ein „Virus“ als Vorwand genutzt, um die Weltbevölkerung zu impfen.

mRNA wird inzwischen mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Einige Forscher wie la Quinta Columna behaupten jedoch, dass es nicht um mRNA (Spike-Protein) geht:

Es geht in Wirklichkeit um die selbstreplizierenden Nanotechnologie-Impfstoff-Nanopartikel. Das macht sie zu einer Biowaffe zur Kontrolle der Weltbevölkerung.

Für manche von uns ist es kaum zu glauben, dass so viele Menschen keine Ahnung davon haben, dass das passiert. Der nächste „Impfstoff“, dessen Existenz durch keine Reinigungs-, Isolierungs- und Identifizierungsdaten bewiesen wird und dessen Wirksamkeit nicht belegt ist, da er gefälscht ist, wird wie bei früheren gefälschten Impfstoffen auch dieses Jahr einen kometenhaften Anstieg vieler Erkrankungen verursachen.

Weitere, zunehmende Beweise aus zunehmenden Quellen bestätigen, dass diese injizierten Impfstoffe selbstorganisierende Nanopartikel mit Graphenoxid enthalten.

Diese selbstreplizierenden Nanopartikel mit Graphenoxid werden durch injizierbare Impfstoffe in den Körper eingeführt, um die kontrollierte Signalisierung elektrischer und elektromagnetischer Frequenzen zu verstärken.

Diese Signalisierung wurde so konzipiert, dass sie sich mit 4G, 5G und dem baldigen 6G in den menschlichen Körper und in die Cloud ( auch bekannt als „ Internet der Dinge“ ) integrieren lässt.

Aus diesem Grund gibt es eine Fülle von Türmen. Und dann gibt es noch die zunehmende Zahl von Weltraumsatelliten. Dieses Cloud-System ist vorhanden, um technologisch mit der wachsenden, selbstreplizierenden Nanotechnologie und dem Graphenoxid im Körper zu interagieren. (Japanische Wissenschaftler warnen vor Risiken von Bluttransfusionen von COVID-geimpften Personen – weltweite Katastrophe)

Es wird verwendet, um das KI-steuernde „Hive Mind“ zu erzeugen.

Neuralink ist ein weiteres laufendes Projekt, das zur Entwicklung einer KI zur Steuerung des „Hive Mind“ eingesetzt werden soll. Neben Elon Musk sind auch Google, das Weltwirtschaftsforum und andere begeisterte Befürworter wie Ray Kurzweil beteiligt. Einige dieser Befürworter haben uns ein Ultimatum gestellt:

Integrieren Sie sich in das „Hive Mind“, sei es als Transhuman oder auf andere Weise. Wenn Sie ein Mensch mk-1 bleiben, werden Sie bald aufhören zu existieren.

300x250

Dieses Ultimatum wirft im Hinblick auf den Transhumanismus erhebliche Probleme/Bedenken auf.

Bedenken Sie bei der Ausweitung dieses Systems auch dessen Manipulationspotenzial.

Wenn die Globalisten, die dies überwachen, beispielsweise eine weitere Krankheit unter falscher Flagge schaffen wollen, könnten sie Nachrichten senden; KI-Signalanweisungen an das Cloud-System, um mit den im Körper der Geimpften (und anderen, die diese Technologie unwissentlich auf andere Weise erhalten haben) vorhandenen Nanopartikeln und Graphenoxid zu interagieren.

Der Nettoeffekt wird eine technologisch bedingte Massenerkrankung (Krankheit X?) unter dem Deckmantel einer weiteren globalen Pandemie sein …

300x250 boxone

Bedenken Sie die anderen Kontrollaspekte: Die ständige Förderung schlechter Chargen, das plötzliche Sterben gesunder Menschen, die Vernichtung bestimmter Personen, die als Feinde der kontrollierenden globalen Sekte gelten, oder die Manipulation des Gruppenverhaltens für ein bestimmtes gewünschtes Ergebnis …

Wird die Tatsache, dass Milliarden geimpft wurden, mit der von der globalen Sekte angestrebten Bevölkerungsreduzierung zusammenhängen …?