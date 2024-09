Realität des Lebens in der Matrix: Von der Verschwörung zur Realität

Matrixkonstrukt:

Besteht aus drei Fraktionen, die in Harmonie zusammenarbeiten sollen. Ein Gastartikel von Abby Rourk

Dies sollte eine funktionierende Fraktion nützlicher Elemente der „zivilisierten Nation“ der Menschheit sein. Stattdessen befindet sich die Kultur im Jahr 2024 weltweit in einer Notlage. Dafür gibt es mehrere Gründe:

Die Religionsmatrix wurde konstruiert, um die Harmonie aufrechtzuerhalten und Glaubensgrundsätze zu vermitteln, die von der Wahrheit der universellen Spiritualität und des universellen Gesetzes geleitet werden. Es gibt sechs Hauptreligionen, die entwickelt wurden, um diese Fraktion zu gestalten:

In den in der Religionsmatrix geschaffenen Religionssekten entstanden Wesen, die sich als „ spirituelle Wächter“ ausgaben.

Die Kulturmatrix sollte eine Widerspiegelung der Religionsmatrix sein. Und fließt dann als Widerspiegelung der politischen Matrix in beide Matrixfraktionen ein. Diese wurde im Laufe der Zeit verfälscht, als die Menschen ihre Spezies innerhalb der Matrix entwickelten. Verschiedene Teile der Matrix weichen von der ursprünglichen Absicht und dem ursprünglichen Entwurf ab und verfälschen so das System. Es entsteht ein System, das von dämonischen Kräften übernommen wird, um es zu versklaven und zu kontrollieren.

Das einfachste Modell, das man als Beispiel nennen kann, ist der Katholizismus.

Im Laufe der Menschheitsgeschichte ist die katholische Kirche weithin für ihre Unabhängigkeit und Korruption bekannt. (Allerdings wurden auch alle anderen Religionskonstrukte gleich.) Der Regierungsaspekt der politischen Matrix war von der Religionsmatrix getrennt, aber man erwartete, dass sie zusammenarbeiteten, während sie die Dunkelheit vermischten, die in ihre Simulation eindrang. (Saturn-Mond-Matrix: Anbetung und Frequenzen)

Um eine klarere und einfachere Erklärung für „getrennt und doch zusammenarbeiten“ zu geben:

Bis 2023 sind beide Fraktionen:

Die Ressourcen unter der korrumpierten Matrix wurden „ aufgefressen“. Ressourcen werden nun ins Visier genommen und politische Einheiten beginnen Krieg um sie. Sie monopolisieren die Ressourcen und verlangen von der versklavten Menschheit mehr, als sie sich leisten können, sie zu nutzen, obwohl die Ressourcen auf der Erde kostenlos sind. Sie sollen allen Lebewesen zur Verfügung stehen, damit sie sie nach Bedarf nutzen können. Ressourcen sollten nicht verkauft werden. Die Kräfte, die jetzt die Matrix kontrollieren, missachteten den ursprünglichen Plan der Menschheitserfahrung und die Matrix hielt sie versklavt. Also versehen sie alles mit einem Preisschild.

Was einst für die Menschheit war, wird jetzt gegen sie eingesetzt. Die bösen Mächte: die Kabale. Die Elite, die den gesamten Globus regiert. Der tiefe Staat, die Kabalen-Elite und der Satanische Tempel, arbeitet für die bösen Mächte und widersetzt sich dem Schöpfer. Dies wird im Buch der Offenbarungen der christlichen Bibel dargestellt.

In ihrer aktuellen Matrix-Konstruktion bauen sie ihre Version einer höher entwickelten Zivilisation auf. Der Plan Gottes, Schöpfers und Königs des Universums, war es, das spirituelle Wesen zu entwickeln und die menschliche Form auf der Erde zu erleben. Jetzt wurden Lichtarbeiter auf der ganzen Welt aktiviert, da der spirituelle Krieg begonnen hat und die Enthüllung im Gange ist. Die erwachten Massen brachen aus der Matrix aus und die Wahrheit wird enthüllt.

Das Ziel der Menschen war es auch, sich zu einer höheren Zivilisation zu entwickeln, wie zum Beispiel Atlantis. Auf die Geschichte von Atlantis werde ich ein anderes Mal eingehen, aber letztendlich war es aufgrund der bösen Korruption auch in ihrer Zivilisation ein großer Neustart. Das Ziel der Menschen ist jedoch nicht auf die Kabale ausgerichtet, sodass Techniken zur vollständigen Kontrolle der Gedanken derjenigen in der Matrix die Gesellschaft verdummten und sie dazu brachten, der zunehmend bösen Agenda blind zu folgen und sie zu akzeptieren.

Den Menschen wird erzählt, dass die Vereinigten Staaten das mächtigste Land der Welt sind. Der Welt wird eine demokratische politische Ideologie aufgezwungen, während die Amerikaner immer mehr in die Matrix versklavt und tyrannischer Kontrolle ausgesetzt werden. Die gesamte Menschheit erwacht auf der ganzen Welt und sieht das Böse, während sie aus der Matrix ausbricht.

Sie erkennt, was für ein höheres spirituelles Wesen sie sind und was um sie herum geschieht. Die USA sind tatsächlich das wildeste Land auf dem Planeten Erde. Das Böse, das im Reich der Erde existiert, existiert nicht in den höheren Reichen und in anderen Zivilisationen des Universums. Rassen trennen nicht, sie sind alle eine Rasse. Dass sie je nach Spezies unterschiedlich aussehen, trennt die ultimative Rasse nicht voneinander.

Die globale Kontrolle erfolgt über die Blutlinie. Die Blutlinie fließt in die Elite. Der tiefe Staat. Die wirklichen Machthaber der Welt. Die Staatsoberhäupter und Regierungen sind allesamt Marionetten der Elite. Sie sind anspruchsvoll und autoritär und terrorisieren die Menschheit. Sie taten dies mit Fraktionen der Religionsmatrix, die sie dann infiltrierten, um ihre endgültige Agenda durchzusetzen. Sie werden sehen, dass die folgenden religiösen Organisationen weltweit in unterschiedlichem Ausmaß überholt haben:

Perversion

Pädophilie bei Priestern

Der Vatikan hat Geld gestohlen und die Menschen auf dem Planeten kolonisiert

Die religiösen Texte, die die Menschheit anleiten sollten, sich letztendlich weiterzuentwickeln und sich an ihre spirituelle Identität zu erinnern, wurden manipuliert, verdreht und verändert, um die Kontrolle aus den religiösen Häusern Gottes heraus auszuüben. Die Menschheit kann keiner organisierten Religion oder dem, was sie Ihnen heute lehrt, vertrauen.

Hollywood wurde benutzt, um die Grenzen der Regeln der Kabale zu verschieben, da sie das ultimative universelle Gesetz nicht verletzen können. Keinem Wesen kann der freie Wille abgesprochen werden. Sie haben die Menschheit durch konstruierte Konstrukte wie Religion und Hollywood gefüttert, um den in der Matrix eingeschlossenen Menschen mitzuteilen, was sie vorhaben. Dann werden sie indoktriniert und einer Gehirnwäsche unterzogen, und ihnen wird nicht klar, dass sie dem zugestimmt haben. Also wurde Hollywood für Kindesmissbrauch, Pädophilie, Sexhandel und sogar Kinderopfer (einschließlich der Regierung) benutzt.

Das amerikanische Defizit beträgt über 34 Billionen Dollar. Das System in der Matrix zur Versklavung der Menschen arbeitet darauf hin, dass sie sich nichts mehr leisten können, arbeiten und dann sterben. Es gibt immer mehr Obdachlose und diejenigen, die Arbeit und Wohnung haben, können es sich nicht leisten, weniger zu arbeiten. Sie haben keine Zeit für das Leben, um Dinge zu tun, um spirituell zu wachsen und Beziehungen aufzubauen.

Sie beginnen Kriege und wollen, dass sie andauern. Anhaltend. Es gibt viele Gründe, warum Krieg geführt wird, aber der ultimative Grund ist, die Entwicklung eines höheren kollektiven Bewusstseins zu behindern. Sie zu verhindern. Um das zu erreichen, müssen sie ständig Angst, Feindseligkeit, Eifersucht, Gier und Wut erzeugen. Das sind die Frequenzen, von denen diese Welt und die Matrix leben, und die sie vollständig kontrollieren können. Sobald sich ein höheres Bewusstsein entwickelt, entwickelt es sich zu höheren Frequenzen. Solche, die sie nicht mehr kontrollieren können. Deshalb sind diejenigen, die sich aus der Matrix befreit haben, diejenigen, die ihre Frequenz erhöht haben.

Die Menschheit hat sich schon immer ein paar einfache Dinge gewünscht:

Frieden

Liebe

Grundbedürfnisse und Unterkunft

Die Umgebung einer Schule lehrt sie, sich im Rahmen menschlicher Erfahrungen zu spirituellen Wesen zu entwickeln.

Diese Wünsche werden unter den herrschenden Mächten und dem korrupten Matrixsystem niemals erreicht werden. Matrixherrscher, die Kontrolle innerhalb der Politik fordern, sind nicht nur die Demokraten. Es sind auch die Republikaner. Sie haben beide die gleiche Agenda.

Auch die Justiz ist an der Massenverschwörung beteiligt. Im Moment ist Urteilsvermögen der Schlüssel. Das haben Sie, wenn Sie sich aus der Matrix befreien und ein höheres Bewusstsein entwickeln, das Ihre Simulation und damit die Realität beeinflussen wird. Diejenigen in der Matrix stecken in einem niedrigeren Bewusstsein, niedrigen Schwingungen und Frequenzen fest und leben in Hass und Bösem. Das Böse wird sich von aufsteigenden Individuen abwenden, die das Christus-ähnliche Bewusstsein erreichen, und diejenigen angreifen, die in der Matrixkonstruktion noch verwundbar sind.

Lernen Sie den Schöpfer des Systems/der Matrix kennen: Kabbahal Organization

Die Kabbala wurde als gefährliche antisemitische Erzählung und Verschwörung bezeichnet. Ähnlich wie die Existenz der Verschwörung der Geheimgesellschaft der Illuminaten wurde sie in der gesamten modernen Geschichte als Mythos und Verschwörung bezeichnet. In den Offenbarungen der Bibel heißt es, dass in Zeiten, in denen wir die Entfaltung biblischer Prophezeiungen miterlebt haben, die Menschheit auf das Auftauchen von Dämonen aufmerksam wurde, die von einem unsichtbaren Antichristen beherrscht werden (der später auftaucht und als globaler Führer einer Weltregierung an die Macht kommt), und dass sie in spirituellen Kriegen, Prüfungen und Bedrängnissen usw. gegen sie kämpft.

Wenn man das betrachtet, ist es nicht weit hergeholt, einen gewissen Wert hinter der Enthüllung zu sehen. Die Kabbala existiert und tut genau das, was die Offenbarungen beschreiben. Außerdem haben die Religionen in der Matrix die Glaubensrichtungen manipuliert, um Gott und die Wahrheit darüber, wer wir wirklich sind, von ihren Lehren abzudrängen.

Sogar im Christentum wurden separate Versionen geschaffen, die die Glaubenssätze anderer Sekten ausglichen und sie zu ihren eigenen veränderten. Dann wurde das Wort Gottes aus der Bibel gepredigt (die bereits manipuliert und Bücher entfernt und angeblich im Vatikan versteckt worden waren), in verschiedenen Interpretationen, die die Menschen von der Absicht des Schöpfers wegführen. So bleiben sie indoktriniert, glauben, dass das, was sie leben, ihre einzige Realität ist und dass es Leben und Tod und Zeit gibt. Mit nur dem Leben auf dem Planeten, auf dem sie sich befinden. Erde. Wenn also alles so angelegt ist und uns aufgrund von Gehirnwäsche und psychologischen Operationen und dem Ausmaß der Verkalkung der Zirbeldrüse effektiv in eine versklavte Matrix gedrängt hat, um das spirituelle Erwachen und die Entwicklung eines höheren Bewusstseins zu verhindern. Wer und warum tut das?

Der Bibel zufolge soll eine vom Teufel geführte Weltregierung unter der Macht Satans im Antichristen entstehen. All das entfaltet sich tatsächlich in der Prophezeiung. Der Teufel hat also nicht zufällig böse Menschen freigelassen, um zufällig eine beliebige Agenda zu erreichen. Es musste sich entwickelt haben, geplant und in Gang gesetzt worden sein. Die Kabbala ist wahrscheinlich eine Schattenregierung, die in den Wahrheiten der Menschheit und den vorhandenen Mächten verborgen blieb, um ein Geheimnis zu bleiben, bis die Zeit gekommen war, die Agenda des Teufels zur Herrschaft über die Welt umzusetzen. Diese Theorie, die bisher wahrscheinlicher ist, besagt, dass die Kabbala das ist, was die Leute als den „Deep State“ bezeichneten.

Es entwickelte sich die Theorie, dass es einen „Deep State“ gab, der die Welt im Stillen regierte, sodass unsere Regierung und unser gewählter Präsident nicht wirklich unsere Wahl waren. Er wurde bereits von einer königlichen Blutlinie namens „Deep State“ ausgewählt. Diese Theorie verbreitete sich während der ersten Trump-Wahl, als Behauptungen über Wähler- und Wahlbetrug auftauchten. Diese Behauptung war im Laufe der Jahre bereits geäußert, aber schnell dementiert worden.

Der Wahlbetrug ist eines der Themen, die sowohl bei den Abendessen als auch in den Ausschüssen des Kongresses diskutiert werden, als sie begannen, sich mit auftauchenden Beweisen zu befassen, die belegen, dass es in unserer Regierung Korruption gegeben hat und Wahlbetrug auch vor den Wahlen 2024 noch ein Problem darstellt. Die größte Überraschung war, als Trump 2020 gegen Biden verlor und die ganze Sache keinen Sinn ergab oder keinen Sinn ergab. Ganz zu schweigen davon, dass die globalen Streaming-Übertragungen von Pressekonferenzen und Treffen mit dem Weltwirtschaftsforum usw. nicht für die Amerikaner bestimmt waren.

