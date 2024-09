Ein Whistleblower beschreibt die Zeitleiste für den Dritten Weltkrieg und eine Neue Weltordnung

Im März 2010 erhielten die investigativen Journalisten Kerry Cassidy und Bill Ryan von Project Camelot einen Brief eines Whistleblowers zugesandt. Darin beschreibt ein Zeuge den Inhalt einer geheimen Konferenz über die Mission der Anglosachsen zu einem dritten Weltkrieg und einer neuen Weltordnung.

Diese Pläne wurden von der westlichen Politik bis heute nicht öffentlich bekannt gegeben. Das aktuelle Weltgeschehen bestätigt die Aktualität dieser Beschreibungen allerdings in signifikanter Weise, und deshalb sollten mehr Menschen über den brisanten Inhalts des Schreibens aufgeklärt werden. Von Jason Mason

Der Schreiber des Briefs erklärt zu Beginn, dass er ein erfahrener britischer Militärangehöriger sei, der zusammen mit dem britischen Militär in viele Konflikte verwickelt war. Er wurde Zeuge von vielen Ereignissen, die seine Einstellung zur globalen Politik verändert haben. Seit 1975 sollen laut Informationen eines Vorsitzenden des NATO-Komitees Pläne zu einer Strategie auf globaler Ebene entwickelt worden sein, die man als die angelsächsische Mission oder die „Zeitleiste“ (Timeline) kennt. Somit existiert diese Zielsetzung schon seit beinahe 50 Jahren.

Es wurde geplant, dass in England und Resteuropa eine Form von totalitärer militärischer Regierung eingeführt wird, in einer Phase in der weltweite kriegerische Konflikte ausgelöst werden. Das Wissen dazu stammte unter anderem von einem Bekannten des Whistleblowers, der ein Insider war und seit 1975 von diesen Plänen wusste.

Im Jahr 1999 beendete der Whistleblower seine Karriere bei der britischen Marine und nahm eine Position im Finanzdistrikt der City of London an. Er bekam die Stelle, weil man im Unternehmen annahm, er sei ein Freimaurer.

Im Zuge dessen wurde er in verschiedene Kreise von einflussreichen Persönlichkeiten eingeführt und regelmäßig zu wichtigen Treffen eingeladen. Dort erschienen meist wohlbekannte Leute aus der Gemeinschaft der mächtigsten Bankiers. Sie bezeichneten sich als ein Bund aus Brüdern.

Was der Whistleblower schließlich registrierte war, dass diese Persönlichkeiten sich nicht im Geringsten für das Leben von gewöhnlichen Menschen interessieren. Der Bund agierte, als würde er eigentlich das ganze Land regieren und entschied über politische Angelegenheiten von äußerster Wichtigkeit. (Das verborgene Weltgeheimnis: Hat die Rotation des Erdkerns gestoppt und warum gibt es keine spürbaren Auswirkungen?)

Die gewählte Regierung setzte diese Entscheidungen im Parlament um. Es ist daher davon auszugehen, dass die Entscheidungen der britischen Regierung laut diesem Zeugen in der City of London von Bankiers getroffen werden, die Freimaurer sind.

So gab es demnach Zusammenkünfte im Mansion House, dem traditionellen Sitz der einflussreichsten Freimaurer in London. Die City of London ist kein Teil Englands, sondern historisch betrachtet eine Zone, in der die gewählte Regierung keine Macht besitzt und auch die Aktivitäten der Bankiers nicht überwacht.

Jeder, der in der City of London in einer hohen Position in der Finanz- oder der Regierungsstruktur arbeitet, ist ein Freimaurer. Daher ist die City of London ähnlich wie der Vatikan ein kleiner Stadtstaat mit einer ungeheuren Machtstruktur, die sich seit langer Zeit kaum verändert hat. Es ist davon auszugehen, dass von London aus auch andere Finanzzentren wie die amerikanische FED kontrolliert werden.

Die Zeitleiste: So geschah es, dass der Zeuge schließlich im Jahr 2005 zu einem sogenannten „City security & financial planning meeting” eingeladen wurde. Doch dies war zu seinem Schock keine gewöhnliche Finanzkonferenz, sondern etwas völlig anderes. Es handelte sich um ein geheimes Treffen von hochrangigen Freimaurern und es war nicht erlaubt, im Zuge der Vorträge Notizen zu machen.

Bei dem Treffen ist dann die Zeitleiste für einen Krieg gegen den Iran angesprochen worden. Die Pläne dafür lagen schon lange auf dem Tisch, doch nicht vorhersagbare Zwischenfälle sorgten abermals für einen Aufschub des Kriegsausbruchs. Doch das soll nur eine Frage der Zeit sein. Der Zeuge erfuhr, dass die Israelis den Iran so lange angreifen und provozieren sollen, bis dieser eine große kriegerische Reaktion zeigt. Das umfasst den Beschuss der Hisbollah im Libanon. Dann soll über Japan und China ein Chaos im Finanzsektor ausgelöst werden.

Im Anschluss wurde über den Einsatz biologischer Waffen diskutiert und dem exakten Timing dazu. Die militärische Konfrontation mit dem Iran soll auch dazu beitragen, dass China in den Konflikt hineingezogen wird. Bei dem Treffen wurden jedoch keine Entscheidungen getroffen, sondern nur Pläne diskutiert, die schon seit vielen Jahren umgesetzt werden.

Die zentrale Angelegenheit des Treffens war die Frage, wann der Einsatz von Nuklearwaffen erfolgen wird. Zuvor müssen Investments und Ressourcen verlegt und geschützt werden, um eine zentrale Kontrolle über die wichtigsten Ressourcen zu erlangen. Dazu ist dann wiederum eine Sequenz von Ereignissen notwendig, die das alles ermöglichen sollen. Die Freimaurer der City of London planen, dass entweder dem Iran oder China die Schuld an einem atomaren Erstschlag zugeschoben wird, um die nächste Stufe der Pläne zu ermöglichen.

Das bedeutet, dass der Iran wie vermutet längst über taktische Nuklearwaffen verfügt. Nach dem provozierten Erstschlag soll es zu einem nuklearen Gegenschlag und einer anschließenden Waffenruhe kommen.

In dieser Phase der Pläne ist genug Zeit vorhanden, um alle westlichen Demokratien in totalitäre Systeme zu transformieren. Im gleichen Zeitraum sollen biologische Waffen gegen die chinesische Bevölkerung zum Einsatz kommen. Das löst dann eine weitere Kette von Ereignissen aus, welche die politische und soziale Infrastruktur verändern. Es wurde auf dem Treffen erwähnt, dass Krankheiten und Seuchen ausbrechen, es dann zu einer verbreiteten Lebensmittelknappheit kommt, gefolgt von massenhaftem Sterben durch den Hungertod.

Russland soll schließlich in den Konflikt hineingezogen werden. Die beschriebenen Biowaffen wurden auf dem geheimen Treffen als Grippe-artig umschrieben und würden sich so schnell wie ein Lauffeuer verbreiten. Es war für den Zeugen ein weiterer Schock, dass diese Personen hier offenbar das Aussterben ganzer Teile der menschlichen Bevölkerung entschieden! Die Bankiers der City of London behandelten das alles als eine Form eines Geschäftsplans zur Entstehung einer zentralisierten Weltregierung, und viele Millionen sollen als Resultat davon einfach sterben. Der Plan wurde damals ganz offen in diesen Zirkeln als „Angelsächsische-Mission“ bezeichnet.

Nicht nur in Großbritannien wächst der Einfluss der größeren Polizeigemeinschaft, um Dissidenten zu kontrollieren und einzusperren, die sich gegen diese Pläne zur Wehr setzen. Diese Industrie wurde durch die Regierung gestärkt und Polizeikräften soll es fortan weiter vereinfacht werden durch direkte Gewalt gegen Dissidenten Haft und Inhaftierung zu erleichtern. Wenn der Krieg wie geplant ausbricht, verwandelt sich England und ganz Europa in einen totalitären Polizeistaat mit einer Militärregierung, die von der City of London kontrolliert wird.

Zusammenfassung der Pläne: Zuerst ein Angriff auf den Iran. China und Russland werden dem Iran zu Hilfe kommen, um ihre eigenen Interessen zu schützen. Eine dieser Nationen wird schließlich Atomwaffen gegen den Westen einsetzen und vermutlich wird Israel diesen Einsatz provozieren. Ein Großteil des Mittleren Ostens wird dadurch verwüstet und Millionen von Menschen sollen in kurzer Zeit sterben. China und Russland werden in den Konflikt involviert und erschaffen Fronten. Dann sollen biologische Waffen gegen China oder auch Russland eingesetzt werden, die Grippe-ähnlich sind.

Als nächstes erklärt der Whistleblower aus der City of London, dass außerdem eine bösartige Allianz von außerirdischen Wesen am Werk ist, die von den westlichen Regierungen England und der USA und anderen westlichen Mächten benutzt wird, um schwarze Projekte umzusetzen, um diese totalitäre Weltregierung zu unterstützen. Es wurde auf dem Treffen bekannt gegeben, dass andere mehr humanitäre ETs daran arbeiten, diese Zeitleiste des Bösen zu vereiteln und eine Balance zwischen Gut und Böse beizubehalten, ohne direkt in irdische Angelegenheiten zu intervenieren.

Der Erste und der Zweite Weltkrieg waren für diese finsteren Mächte nur Stufen zu einem perfekten Krieg, der bereits kurz bevor steht. Dieser dritte Weltkrieg wird die globale Population beträchtlich dezimieren und womöglich halbieren. Die dominante westliche Schattenregierung der Neuen Weltordnung fühlt die Verantwortung und den rechtschaffenen Willen, diese Aktionen auszulösen und sprechen von Überbevölkerung.

Die Überlebenden werden fortan die physische Zukunft der Menschheit auf diesem Planeten bestimmen, und zwar für die kommenden Jahrtausende. Sie sehen die Zeitleiste als ein Rennen gegen die Zeit, bevor der Zeitpunkt kommt, an dem diese Pläne nicht mehr umgesetzt werden können, daher existiert ein bestimmter Zeitrahmen der gewünschten Aktionen. Die Globalisten sind daher durch Zeit beherrscht, während dies nicht für die restliche Bevölkerung gilt.

Ein Stillstand der Umsetzung der Pläne ist durch den Zeitrahmen nicht möglich und die freimaurerischen globalistischen Kräfte setzen alles in Bewegung, um ihre eigenen selbst erschaffenen Ziele der Auslöschung eines Großteils der Weltbevölkerung zu erreichen.

Das hat wiederum, soweit es der Whistleblower verstanden hat, mit einer riesigen geophysikalischen Veränderung der Welt zu tun, die periodisch alle 11.500 Jahre wie eine Jahreszeit auftritt. Es handelt sich um wiederkehrende Kataklysmen, die für die Vernichtung antiker Zivilisationen verantwortlich waren. Die Regierungen sind über diesen Kreislauf der Katastrophen im Bilde.

Sie haben vorgesorgt, um diese Veränderung samt ihrer elitären Blutlinien zu überstehen und in Kontrolle zu bleiben. Die Ereignisse sollen ab dem Jahr 2012 bzw. 2020 beginnen, je nachdem welche Zeitrechnung man verwendet. Bevor die letzte geophysikalische Veränderung vor rund 11.500 Jahren aufgetreten ist, gab es Warnungen von jenen, die mit ihren Raumschiffen zwischen dem Weltraum und der Erde verkehrten. Es waren Wesen, die zu einem Teil der Menschheit zählten und nicht als Götter betrachtet wurden. Sie sind schon immer hier auf diesem Planeten gewesen und sorgen sich sehr um die Umwelt und die Natur.

Freimaurer wissen, dass sie mitten unter uns lebten, zum Beispiel in der Zivilisation von Atlantis, und dass die Population damals viel geringer war, weil Menschen ein viel höheres Alter erreicht haben. Die sichtbaren Veränderungen haben begonnen, als sich die Magnetpole der Erde weiter vom physischen Nord- und Südpol entfernt haben. Diese Entwicklung spielt sich gegenwärtig genauso ab.

Die daraus resultierende Klimaveränderung bewirkte Veränderungen in den Jahreszeiten, den Ernten und den Lebensumständen. Viele große Ansiedlungen mussten verlassen werden, die sich zu jener Zeit in den heutigen polaren Regionen wie der Antarktis befanden. Die Raumfahrer stellten sicher, dass so viele Menschen wie möglich die herannahende Katastrophe überleben würden. Gleichzeitig erschienen andere ET-Rassen auf Erden und mischten sich in die Vorbereitungen der wohlwollenden Außerirdischen ein. Das führte in weiterer Folge zu einem Konflikt auf Erden und im Weltraum.

Dieser prähistorische Konflikt um die Dominanz auf Erden setzte sich fort, bis der Polsprung erfolgte und die gesamte Erdoberfläche ihre Position verändert hat! Die ganze Erdkruste bewegte sich etwa 30 Grad nach Süden. Als diese verheerende Katastrophe vorüber war, erschienen die Außerirdischen wieder auf Erden, aber nur Überreste der Zivilisationen, welche sie gegründet hatten, waren übrig geblieben.

Sie lagen jetzt an Küstenregionen des Atlantiks und des Pazifiks. Die Besucher von den Sternen hatten sich allerdings selbst hier nicht angesiedelt, weil sie die Umweltbedingungen des Planeten Erde nicht vertragen. Sie kamen nur periodisch wie unsere älteren Brüder oder in der Funktion von Eltern der Menschheit zurück auf Besuch.

Nachdem sich der letzte Kataklysmus zugetragen hatte, strömten andere ET-Rassen zur Erde, die besser mit den Lebensumständen hier zurechtkamen. Die dominante Rasse unter ihnen waren Reptilien, die nicht so aussehen wie die Menschen, die von den ursprünglichen Besuchern von den Sternen hier auf genetischem Wege erschaffen worden sind!

Die Residenz der Reptilien begann somit nach der letzten Transformation der Welt und diese Wesen waren der Menschheit gegenüber nicht wohlwollend eingestellt und sind viel weniger spirituell in ihrer Natur als die menschenähnlichen antiken Raumfahrer und Gründer unserer Zivilisation. Die Reptilien sind kalt und fordernd, sie erwarteten Furcht und totalen Respekt von den menschlichen Überlebenden. Die wohlwollenden ETs aus Atlantis, die von den Freimaurern “Alhoo” genannt werden, sorgten im Vorfeld dafür, dass antikes Wissen auf dem Gizeh-Plateau außerhalb der heutigen Stadt Kairo eingelagert worden ist. Pyramiden und unterirdische Komplexe in Ägypten wurden speziell als Vorbereitung auf die Polverschiebung konstruiert. Alles wurde demnach in fünf Jahren angelegt, während mehr Zeit für die Planung als für den Bau benötigt wurde. Die Pyramiden enthalten jedes Beispiel der antiken Hochtechnologie der Alhoo. Die Pyramiden dienten als Relikte ihrer Präsenz auf Erden, die selbst aus dem Weltraum sichtbar sind und das abgespeicherte Wissen sowie die Orientierung der Monumente dient als geophysikalische Information, um die Zeitabstände zwischen den Erdveränderungen anzuzeigen. Dank der eingelagerten Technologie konnten die Alhoo im Weltraum bleiben und beobachten, was sich auf der Erde abspielt. Andere Megalithanlagen wurden wie in einem Gürtel auf Erden angelegt, der sich nördlich und südlich des Äquators befindet. Der Whistleblower erfuhr von den Freimaurern in London, dass beim Bau der Gizeh-Pyramiden vor mehr als 11.500 Jahren keine Seile, Kupferwerkzeuge und Muskeln zum Einsatz kamen, sondern Tonfrequenzen. Jegliche Materie besitzt eine Frequenz, sogar Stein. Die Steinblöcke der Pyramiden und Tempel wurden mittels Hochfrequenz geschnitten und zum Schweben gebracht, indem man die in ihnen enthaltenen Frequenzen anzapfte. Das war alles, was zum Bau benötigt wurde. Die fertig gestellten prähistorischen Pyramiden leuchteten selbstständig während der ganzen Nacht. Das war wiederum möglich, indem ihre Frequenz verändert wurde. Tausende Jahre lang hatten sie Bestand, bis sie schließlich baufällig wurden und nicht mehr repariert worden sind. Das ereignete sich schon tausende Jahre, bevor die Pharaonen von Ägypten erschienen sind. Cheops errichtete die große Pyramide nicht, sondern die dynastischen Könige versuchten die uralten Monumente zu reparieren, ohne zu wissen, was der eigentliche Zweck des Gizeh-Komplexes ist. Vor der letzten Katastrophe gab es laut dem überlieferten Wissen der Geheimgesellschaften zwei Großstädte an der nördlichen Küste der heutigen Antarktis. Man nannte sie “Charmaran” und “Charmaran Te” mit einer Bevölkerung von rund 300.000 oder mehr Einwohnern. Beide Städte bestanden aus hohen Gebäuden, die in den Himmel ragten und wurden durch eine Bergkette voneinander getrennt. Es herrschte das ganze Jahr über ein mildes gemäßigtes Klima. Das Leben der Bewohner bestand aus Landwirtschaft und maritimen Handelsverbindungen in alle Welt. Die Bewohner beider Städte waren durch den Kontakt zu den Alhoo spirituell sehr weit entwickelt. Generell verfügten alle Menschen in jener Zeit über eine lange Lebenszeit. Kinder zu haben war eher selten, weil normale Menschen ein gesundes Leben führten, das über 1.000 Jahre betragen konnte! Der physische Körper erneuerte sich kontinuierlich selbst und die lange Lebensspanne sorgte für eine solide spirituelle Entwicklung. Eine Lebenszeit war ausreichend, dass die Seele ihre Entwicklung auf Erden abschließen konnte, um sich in andere Existenzebenen zu begeben. Der Whistleblower erklärt, dass die menschliche Lebensspanne erst durch Kreuzungen und Experimente der außerirdischen Reptilien drastisch verkürzt wurde. Die Geheimgesellschaften wissen jedoch, dass es möglich ist, die ursprüngliche Langlebigkeit durch eine Re-Adjustierung der DNS wiederherzustellen. Vor 11.500 Jahren war nicht viel über diese rätselhafte Rasse bekannt, die Reptilien-ähnlich aussieht. Sie kannten jedoch die Raumfahrt und besaßen Wissen über den Raum durch Zeitreisen, so wie sie auch die Alhoo anwenden, wenn sie die Erde besuchen. Bemerkenswert für die Menschheit der Antike war die niedrige spirituelle Entwicklung der Reptilien-Rasse und ihre Ablehnung für alles, dass sie als schwach empfinden. Ihre Leben sind durch Zeit bestimmt, anders als jenes der spirituellen Wesen. Reptilien sind sich nicht über den zeitlosen Zustand der Seele bewusst, weil ihre Ebene des Bewusstseins so tief ist. Sie gleichen das durch ihre eigene Langlebigkeit aus und auch mit der Leichtigkeit, mit der sie andere Wesen kontrollieren können, mit denen sie in Kontakt treten. Sie ernähren sich von Angst und beziehen ihre Energie dadurch, dass sie ihre Untergebenen in Angst versetzen. Dadurch erlangten diese Reptilien schließlich die dominante Rolle auf Erden und siedelten sich hier unterirdisch an. Die Alhoo andererseits sind nicht in der Lage hier beständig zu leben, obwohl sie die Erde niemals ganz verlassen haben. Sie leben auch durch uns, weil wir von ihnen abstammen. Die Alhoo sind deshalb momentan generell Bewohner des Alls und sind weit höher entwickelt als die Reptilien. Die Reptilien wussten genau, dass die Alhoo hier auf Erden unsere Zivilisation begonnen haben, und zwar durch ihre frühe menschliche Form. Die gegenwärtige Form der Menschheit sieht ihnen sehr ähnlich und denkt auch wie sie mehr spirituell. Das beinhaltet auch das Wissen der Reptilien, dass Menschen der Erde ein Bewusstsein besitzen, das einfach durch Angst kontrolliert werden kann, um Unterwürfigkeit zu erzeugen, obwohl die Seele unsterblich ist. Sie erschufen ein Netzwerk der Angst, das bis in unsere Gegenwart weiter entwickelt worden ist. Angst dominiert heutzutage die menschliche Gesellschaft. Reptilien kontrollieren den Aussagen der Freimaurer zufolge durch ihre Mechanismen jeden Aspekt des physischen Lebens aller Menschen der Welt. Sie sorgen dafür, dass niemals Frieden entstehen kann, sondern nur ein Zustand des ständigen Konflikts, durch gewaltsame Manipulation, geformt aus Angst. Die Alhoo beobachten dieses Vorgehen, sind jedoch nicht davon betroffen, weil Zeit für sie bedeutungslos ist. Zeit spielt tatsächlich auch für Menschen keine Rolle, sogar in der physikalischen Welt, die wir so gut zu kennen glauben. Weil der zeitliche Spielraum der zeitreisenden Reptilien begrenzt ist und bald endet, werden die Alhoo in Kürze zu uns zurückkehren und unsere Erfahrung ändern. Die Reptilien und ihre menschlichen Vertreter in Form der Globalisten verfolgen daher verzweifelte Pläne, an der Macht zu bleiben. Doch sie können und werden nicht die Kontrolle behalten, sondern müssen begreifen, dass ihre Erfahrung hier nur vorübergehend ist. Laut dem Geheimwissen der Freimaurer und ihrer bösartigen Oberherren sind wir in der Zeit der erneuten Veränderung angekommen. Die Erdkruste wird sich abermals um 30 Grad nach Süden verschieben, und zwar innerhalb von nur 24 Stunden innerhalb eines Tages und einer Nacht. Bevor das geschieht, versuchen die Reptilien durch ihre Handlanger einen dritten Weltkrieg auszulösen. Der Krieg soll die Menschheit vor dem Polsprung halbieren und die Naturkatastrophe die Überlebenden dann nochmals halbieren. Sie erachten das als notwendig, weil ein großes Erwachen stattfindet und viele Menschen der Welt spirituell reifer werden und keine Angst mehr vor ihren Beherrschern verspüren. Sie sind heute bewusster geworden als zu jedem anderen Zeitpunkt seit der letzten Veränderung vor 11.500 Jahren. Die Menschen der Erde erinnern sich daran, wer sie wirklich sind und was sie sind. Wir sind spirituelle Wesen, die sich hier verkörpern, um eine zeitliche Erfahrung zu sammeln, und keine rein materiellen Körper, die nur einmal leben. Diese Anhebung des Bewusstseins und der Verlust der Angst vor dem Tod sorgen infolge dafür, dass die Eliten und die Reptilien ihre Macht einbüßen. Sie werden sich isolieren und Angst vor uns bekommen, denn wir stellen im Grunde eine physische Gefahr für ihre Existenz dar! Ihre Zeit hier ist auf jeden Fall abgelaufen, und es steht noch nicht fest, ob sie diesen Planeten dann verlassen oder nicht. Ein neues Zeitalter wird mit der Rückkehr der Alhoo beginnen, so wie es auch in der Vergangenheit geschehen ist. Ihre Schiffe zeigen sich bereits in der Form von UFOs wieder an unserem Himmel. Sie werden sich wieder mit uns vereinen und ihr Wissen über unsere bewusste unendliche Existenz an uns zurückgeben. Die Angst wird verschwinden und unsere spirituelle Menschlichkeit wird wieder zurückkehren. Manche sprechen von einem neuen goldenen Zeitalter, aber der britische Whistleblower schreibt, dass das physische Leben auf Erden in menschlicher Form weiterhin schwierig und schmerzhaft bleiben wird. Aber es wird ohne Angst erfolgen und eine Belohnung in Form der Erfahrung bergen, die den Funken unserer unendlichen Seelen zum Leuchten bringen wird! Detaillierte Informationen über diese Themen finden Sie in meinen aktuellen Werken. Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 18.09.2024

