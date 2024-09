Robert F. Kennedy: Ich habe Beweise dafür, dass CDC- und Pharma-Manager lebenslang eingesperrt werden sollten (Video)

Im Jahr 2000 hielt das CDC hinter geschlossenen Türen eine Krisensitzung ab, bei der Führungskräfte der Pharmaindustrie, Impfstoffforscher und internationale Gesundheitsbehörden zusammenkamen.

Die berüchtigte Simpsonwood-Konferenz war jahrelang in Geheimnisse gehüllt – bis jetzt.

Dank der unermüdlichen Bemühungen von Robert F. Kennedy Jr. wissen wir, dass sich die CDC in völliger Panik befand und alles daran setzte, eine massive kriminelle Operation zu vertuschen.

Was einst verborgen war, wird nun freigelegt.

Und laut Kennedy dachte die Pharma-Elite, sie käme damit durch – aber ihre Zeit ist abgelaufen und die Leute landen im Gefängnis.

An der Simpsonwood-Konferenz, die in Georgia stattfand, nahmen Vertreter aller wichtigen Institutionen teil, darunter die Weltgesundheitsorganisation, die FDA, Faucis NIH, die Europäische Arzneimittel-Agentur, verschiedene Pharmariesen sowie von Bill Gates finanzierte Institute und Universitäten, die Impfstoffforschung betreiben.

Während dieser Konferenz kam erschreckendes ans Licht: Die CDC stellte fest, dass bei Kindern, die innerhalb der ersten 30 Lebenstage Impfstoffe, darunter auch den Hepatitis-B-Impfstoff, erhalten hatten, das Risiko, an Autismus zu erkranken, um 1.135 Prozent erhöht war. (Nicht existierendes Virus: Impfstoff-Nanopartikel – eine Biowaffe zur Kontrolle der Weltbevölkerung (Video))

Sie haben richtig gehört. 1.135 Prozent.

RFK hat das Protokoll dieses berüchtigten Treffens in die Hände bekommen. Die Führungskräfte der großen Pharmakonzerne und die Gesundheitsbeamten haben darin Aussagen gemacht wie:

„Oh mein Gott, die Anwälte werden hinter uns her sein.“

„Das kann niemand leugnen. Das ist kugelsicher.“

„Dagegen lässt sich nichts einwenden.“

„Das ist echte Wissenschaft.“

„Was sollen wir tun?“

Doch anstatt Alarm zu schlagen und Amerikas Kinder zu schützen, begann die Vertuschung.

Die gesamte Menschheit ist einem massiven psychologischen Angriff ausgesetzt. Unsere Kinder stehen im Mittelpunkt dieses Krieges und die Zukunft der Menschheit hängt von unserer Reaktion darauf ab.(Japanische Wissenschaftler warnen vor Risiken von Bluttransfusionen von COVID-geimpften Personen – weltweite Katastrophe)

Es ist Zeit zu diskutieren, wie wir hierher gekommen sind und – was am wichtigsten ist – wie wir gewinnen.

Das Leben echter Menschen wird durch die Entscheidungen von Unternehmenspsychopathen in Vorstandsetagen und bei Geheimtreffen wie der Simpsonwood-Konferenz zerstört, die an einem geheimen Ort am Ufer des Chattahoochee River in Georgia abgehalten wird.

Dieser Mann war ein Apotheker, der an Impfungen glaubte.

Wie unzählige andere leidet er an einer durch das Guillain-Barré-Syndrom verursachten Lähmung und Ataxie.

Aber erwarten Sie nicht, dass die CDC oder die Pharmaindustrie Verantwortung übernehmen. Genau wie im Jahr 2000 in Simpsonwood haben sie sich verschworen, um ihre Covid-19-Verbrechen zu vertuschen und unter den Teppich zu kehren.

Der Professor für klinische Psychologie Matthias Desmet hat die von der Elite verwendeten Instrumente der psychologischen Kriegsführung untersucht – und er hat auf unglaubliche Weise nicht nur erklärt, wie wir hierher gekommen sind, sondern auch, wie wir gewinnen.

In Diktaturen wird Gehorsam durch die Angst vor dem Diktator getrieben. Im Totalitarismus hingegen, dem von der globalen Elite bevorzugten System, werden die Menschen zum Gehorsam hypnotisiert.

Psychologisch wird dies als „Massenbildung“ bezeichnet.

Damit eine Massenbildung Fuß fassen kann, müssen vier Bedingungen erfüllt sein.

Erstens müssen sich die Massen isoliert, entfremdet und allein fühlen.

Zweitens muss ihnen ihr Leben sinn- und bedeutungslos erscheinen.

Diese Zustände haben sich über die Jahre langsam angebahnt und werden durch die sozialen Medien, Mobilgeräte und die jahrelange tiefe Spaltung durch die Mainstream-Medien befeuert.

Die Menschen auf allen Seiten fühlen sich isolierter, atomisierter und hilfloser als je zuvor – genau so, wie es die Elite geplant hat.

Als nächstes müssen die Massen unter ständiger, frei schwebender Angst leiden, erklärt Professor Desmet – einer Angst ohne klare Quelle.

Sie brauchen auch frei schwebende Frustration und Aggression. Das bedeutet, dass es keine offensichtliche Ursache gibt, was sie verzweifelt nach jeder Erklärung oder Lösung suchen lässt, egal wie irrational oder destruktiv diese auch sein mag.

