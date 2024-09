Russland: Was ist dran an den Horror-Artikeln im Tagesspiegel über die Lage in Kursk?

Teile die Wahrheit!

Der Tagesspiegel hat Artikel veröffentlicht, die eigentlich zu plumpe Propaganda sind, um darauf einzugehen. Aber weil viele Leser in Mails danach gefragt haben, werde ich es nun trotzdem tun.

Ich lese den Tagesspiegel nicht, denn das Blatt verbreitet übelste Propaganda, die dazu auch noch äußerst plump und eigentlich leicht zu erkennen ist. Im Tagesspiegel wurde eine ganze Reihe von Artikeln zur Lage in Kursk veröffentlicht, die bei vielen meiner Leser Fragen provoziert haben. Von Thomas Röper

Ich werde darauf gleich eingehen, will aber schon mal vorweg einen Tipp geben, wie man die Propaganda auch ohne allzu viel Wissen über die Lage in Kursk als solche erkennen kann.

Ein kleiner Leitfaden zur Identifizierung von Propaganda

In all seinen Horrorgeschichten über die angeblich miserable Moral der russischen Armee im Gebiet Kursk beruft sich der Tagesspiegel als Quellen auf ukrainische Militärblogger und (ehemalige) Mitarbeiter ukrainischer Ministerien. Es wird nicht eine einzige russische Quelle genannt.

An den Artikeln und Beiträgen russischer Medien, die ich übersetze, wird der Unterschied deutlich. Dort wird sich, wenn es um die Lage in der Ukraine geht, immer auf ukrainische Quellen berufen, also auf das ukrainische Fernsehen und andere ukrainische Medien. Die russischen Medien und (seriösen) russischen Blogger stellen keine Behauptung über die Lage in der Ukraine auf, ohne dabei auf ukrainische Quellen zu verweisen.

Die ukrainischen Berichte hingegen berufen sich, wenn sie über Russland berichten, auf nichts anderes als auf sich selbst und ihre eigenen Berichte. Aber wie glaubwürdig sind in einem Krieg die Berichte, die eine Kriegspartei ohne jeden Beleg über die andere Kriegspartei verbreitet? Die Antwort ist bekannt: Solche Beiträge sind reine Kriegspropaganda und meistens frei erfunden.

Das gilt auch für all das, was der Tagesspiegel über die Lage in Kursk schreibt, wie wir uns gleich anschauen werden.

Übrigens wurden all diese Artikel von der selben Redakteurin, sie heißt Miriam Rathje, geschrieben, deren Namen man sich merken sollte. Wenn ein Artikel über Russland oder die Ukraine von ihr verfasst wurde, ist das ein Markenzeichen für Kiewer Kriegspropaganda, aber nicht für Journalismus. Sie schreibt außer für den Tagesspiegel auch manchmal Artikel für das Handelsblatt. („Die NATO ist in Russland einmarschiert!“ Ehemaliger Waffeninspektor warnt vor verheerenden Folgen! (Video))

„Psychoterror, Vergewaltigung, Misshandlung“ in der russischen Armee?

Der Artikel, zu dem ich Mails von Lesern bekommen habe, hat die Überschrift „Psychoterror, Vergewaltigung, Misshandlung: Hat „Dedowschtschina“ die Moral russischer Soldaten in Kursk schon vorher gebrochen?“ und handelt von der berüchtigten „Dedowschtschina“, die vor 20 Jahren ein echtes Problem in der russischen Armee war, die aber längst der Vergangenheit angehört.

Das Wort „Dedowschtschina“ kommt vom russischen Wort „Deduschka“ (Großvater) und bedeutete, dass junge Wehrpflichtige im ersten Jahr regelrechte Sklaven der älteren Soldaten („Deduschka“) waren und auch oft misshandelt wurden. Das gehört allerdings längst der Vergangenheit an, ich kenne viele Russen, die in den letzten Jahren ihre Wehrpflicht geleistet haben, und keiner hat derartiges erlebt.

Die russische Armee ist im Gegenteil in Russland heute ein gefragter Arbeitgeber, denn Soldaten werden gut bezahlt, die Kasernen sind in Ordnung, Berufssoldaten können recht früh in Rente gehen und bekommen zur Rente sogar eine Eigentumswohnung geschenkt.

Alles, was Frau Rathje in ihrem Artikel in grellen Farben beschreibt, gab es vor 20 oder 30 Jahren mal, hat aber mit heute nichts mehr zu tun.

Als Quellen nennt Frau Rathje beispielsweise das „belarussische Medienporjekt Nexta“, das allerdings kein weißrussisches Projekt ist, sondern in Polen sitzt und von der US-Regierung für Propaganda gegen Präsident Lukaschenko finanziert und gesteuert wird. Bei der versuchten Farbrevolution in Minsk 2020 war Nexta federführend. Und laut Nexta sollen sich 2.000 russische Soldaten ergeben haben, berichtet Frau Rathje, und jeder kann selbst entscheiden, für wie zuverlässig er eine solche Meldung aus der nahe Warschau gelegenen Fake News-Fabrik hält.

Für die Horrorgeschichten über die „Dedowschtschina“ beruft Frau Rathje sich auf den „Militärblogger und Autor ChrisO_wiki“, auf den sie sich in vielen Artikeln beruft. Was den Blogger, über den ich auf die Schnelle keine Informationen finden konnte, die irgendetwas über seine Identität verraten, zu einem zitierenswerten „Experten“ macht, ist unklar. Seine Qualifikation scheint einzig und alleine darin zu bestehen, dass er auf X am Fließband englischsprachige Horrormeldungen über den angeblichen Zustand der russischen Armee produziert.