Sänger Prince und Piloten enthüllen das globale Chemtrail-Programm (Video)

Wir alle haben die bizarren und unnatürlichen Chemtrail-Muster am Himmel über Großstädten und regionalen Zentren gesehen. Während die Mainstream-Medien versuchen, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass es hier nichts zu sehen gibt, passen diese bizarren geometrischen Chemtrails in kein natürliches Wolkenmuster und sie sind erst in den letzten Jahrzehnten aufgetaucht.

Was sprühen sie in den Himmel? Wer tut das? Warum tun sie das und was sind ihre Motive? Und vor allem: Was können wir Menschen tun, um dem ein Ende zu setzen?

Laut Verkehrspiloten, die das Phänomen untersucht haben, sind die Antworten auf diese Fragen düster und beunruhigend, und die Papierspur enthüllt die Entvölkerungsagenda der globalen Elite.

Jeder, der in letzter Zeit die Welt um sich herum aufmerksam beobachtet hat, hat bemerkt, dass sich unser Himmel verändert.

Die Sonne, einst ein großer, orangefarbener Feuerball, erscheint jetzt weißer und kleiner.

Wo Wolken früher wunderschöne, natürliche Formen wie Zirrus-, Kumulus- und Nimbusformationen aufwiesen, erscheinen sie heute gitterartig und ähneln den Gitterstäben eines riesigen Gefängnisplaneten. (Militärpilot deckt streng geheimes Chemtrails-„Gedankenkontroll“-Programm auf, um „die Zivilisation zu zerstören“ (Video))

Mutige Wahrheitsverkünder, die den Zorn der Mainstream-Medien und anderer elitärer Torwächter nicht fürchten, sprechen seit Jahren über das Phänomen.

Hier spricht Prince 2009 über Dick Gregory und Social Engineering aus der Luft.

Und wissen Sie, als ich ein Kind war, habe ich ständig diese Spuren im Skydehe gesehen. Und das ist cool. Ein Jet flog gerade über und dann sah man eine ganze Menge von ihnen. Und als nächstes stritten und stritten sich alle in Ihrer Nachbarschaft, und Sie wussten nicht, warum. Okay? Und, und du wusstest wirklich nicht warum. Ich meine, alle haben gekämpft.

Prince war immer furchtlos und seiner Zeit voraus.(Trump-Insider: Haftbefehle für Eliten bereit, die „völkermörderische“ Chemtrails versprühen (Video))

In den letzten Jahren haben sich Piloten und Fachleute der Luftfahrtindustrie, darunter auch Fluglotsen, immer stärker zu Wort gemeldet, um auf das unnatürliche und gefährliche Chemtrail-Phänomen aufmerksam zu machen.

Mit dem Aluminium hat er nicht unrecht. Aber was ist sonst noch in den Chemtrails enthalten?

Richard Vobes interviewte letzte Woche zwei Verkehrspiloten, die sich intensiv mit Chemtrails beschäftigen, nachdem sie durch die Geschehnisse in ihrer Branche beunruhigt wurden. Um ihre Anonymität zu schützen, ließen die beiden Piloten ihre Stimmen für das Interview digitalisieren.

Hier die Aussagen der zwei Piloten aus dem Video:

Die Kondensstreifen entstehen durch kalte Luft bei -30 Grad.

Es ist in einer großen Höhe, etwa 30.000 Fuß. Außerdem sind in diesem Abgas Kohlendioxid und Wasserdampf enthalten, die sich in Eiskristalle verwandeln. Und das sehen Sie. Der weiße Bach dahinter.

Diese weißen Eiskristalle erwärmen sich, lösen sich auf und der Rauch verschwindet. Und es dauert nie länger als eine Minute. Was wir jetzt sehen. Und ich konnte es zunächst nicht glauben. Und ich fing an, in den Himmel zu schauen, und diese sind nicht normal, sie sind nicht natürlich.

Da ist etwas los. Ich weiß nicht, wer es ist oder warum sie es tun. Ich kann nur bezeugen, dass es nicht natürlich und nicht normal ist. Es muss ein Einfluss von außen sein, der dafür verantwortlich ist. Danke schön.

Ich bin hier, um Ihnen zu bezeugen, dass Chemtrails – es sind keine Kondensstreifen – tatsächlich real sind. Sie sprühen fast jeden Tag. Ich beobachte die Wolken und beobachte das Sprühprogramm. Ich möchte Ihnen sagen, dass wir durch die Umweltverschmutzung, die über uns hereinbricht, in großer Gefahr sind.

Und wir wurden vom militärisch-industriellen Komplex in die Irre geführt. Und sie sind für die Wolkenbildungs- und Wettermanipulationsprogramme verantwortlich. Es sind dunkle Operationen. Deshalb sind sie nicht in den Medien. Ich schaue mich um und sehe, dass die Leute anfangen, nach oben zu schauen und das zu sehen. Ich habe oft über Chemtrails gesprochen und.

Ich bekomme diesen Pfeifen-Ausdruck auf meinem Gesicht. Worüber redest du? Ich sage, schauen Sie als Pilot nach, bevor ich fliege. Ich schaue auf und dann, Junge, sind sie es. Es funktioniert wirklich da draußen. Wenn Sie in die Sonne schauen, sehen Sie einen weißen Dunst, der aus Aluminium besteht und gerade in der Luft schwebt.

Ja, das kann ich beantworten. Richards. Was sie also in ganz Europa versprühen, wir haben Tests mit dem Staub auf Ihrem Auto und mit dem Staub auf Dächern durchführen lassen, und mir sind die Chemtrails seit etwa zehn Jahren persönlich aufgefallen. Sie wurden also getestet. Wenn Sie auf eine Website gehen, die ich Ihnen zunächst nenne, ist es geoengineeringwatch.org. Das ist geoengineeringwatch.org.

Auf dieser Website sind auch zahlreiche bestätigende Informationen zu finden. Deshalb haben wir viele Proben aus verschiedenen Labors testen lassen, in denen es Massenspektrometer gibt. Und die Hauptbestandteile sind Barium, Strontium, Aluminiumoxid.

Die ersten beiden sind krebserregend. Aluminiumoxid begünstigt unter anderem die Alzheimer-Krankheit. Und es gibt verschiedenes Mikroplastik, bis zu 2 % Uran und Graphenoxid, das wir alle kennen. Dies sind in der Regel die Grundelemente dessen, was sie versprühen. Die Rechtfertigung dafür, sagen sie, und wir reden von der neuen Weltordnung, den Globalisten usw. usw., besteht darin, die Sonne zu verdunkeln, weil der Klimawandel oder wie auch immer sie es nennen wollen, nächste Woche darin besteht, die Sonne zu verdunkeln und alles heimtückisch vergiften. Es ist das Entvölkerungsprogramm, alles führt darauf zurück. Es führt zurück zur Weltgesundheitsorganisation, es führt zurück zum WEF, dem WEF Davos.

Die Agenda der Elite, die Sonne zu blockieren, hat in diesem Jahr eine ernste Wendung genommen, als Bill Gates und George Soros zig Millionen Dollar in Pläne pumpen, Aerosole in die Atmosphäre zu sprühen, um die Erde vor den lebensspendenden Strahlen der Sonne zu schützen.

Aufgrund der extremen Wetterereignisse in Dubai mussten die Mainstream-Medien inzwischen zugeben, dass Regierungen in der Tat Wettermanipulationen in Form von Wolkenimpfungen durchführen.

Den Piloten zufolge ist die Chemtrail-Agenda Teil dieses Komplotts zur Vernichtung des Lebens auf der Erde durch die Blockierung der Sonne, und insbesondere landwirtschaftliche Betriebe spüren bereits die negativen Auswirkungen dieser lebensfeindlichen Agenda der Elite.

