Was wissen sie? China fordert seine Bürger auf, Israel zu verlassen, die USA schicken Truppen und Israel verhängt eine „Sondersituation an der Heimatfront“

Die Lage im Nahen Osten ist völlig außer Kontrolle geraten, und es scheint, als ob sich so ziemlich jeder auf eine massive Eskalation vorbereitet.

Die Chinesen fordern ihre Bürger auf, Israel zu verlassen, die Biden-Regierung schickt mehr Truppen in die Region, und die israelische Regierung hat plötzlich beschlossen, dass es jetzt an der Zeit ist, eine „Sonderlage an der Heimatfront“ auszurufen, die den israelischen Streitkräften weitreichende Befugnisse einräumt, der Öffentlichkeit Befehle zu erteilen.

Offensichtlich sind alle drei davon überzeugt, dass etwas wirklich Großes bevorsteht. Was wissen sie, was der Rest von uns nicht weiß? Von Michael Snyder

In den letzten Tagen haben viele Länder ihre Bürger aufgefordert, den Libanon zu verlassen. Ich war jedoch ziemlich verblüfft, als ich erfuhr, dass auch die Chinesen ihre Bürger aufgefordert haben, Israel zu verlassen …

Die chinesische Botschaft in Israel forderte ihre Bürger in einer Erklärung am Sonntagabend auf, das Land zu verlassen und nach China zurückzukehren.

Die Botschaft fügte hinzu, dass chinesische Staatsbürger vorerst nicht nach Israel reisen sollten.

Ich denke, dass das tatsächlich ein umsichtiger Schachzug ist.

Wenn ein umfassender Krieg ausbricht, wird es in der gesamten Region keinen Ort mehr geben, der wirklich sicher ist.

Wie ich bereits zuvor erläutert habe, wurden US-Bürger bereits angewiesen, den Libanon zu verlassen, und nun werden weitere US-Truppen in die Region entsandt …

Als Reaktion auf die eskalierende Gewalt zwischen Israel und der Hisbollah entsenden die USA Truppen in den Nahen Osten, da die Region am Rande eines umfassenden Krieges steht.

Das Pentagon kündigte am Montag an, dass zu den 40.000 Soldaten, die bereits in der Region stationiert sind, sowie einem Dutzend Kriegsschiffen und Kampfjetstaffeln „zusätzliche“ Soldaten entsandt würden.

Den meisten Amerikanern ist das noch nicht klar, aber wenn im Nahen Osten ein offener Krieg ausbricht, werden die USA darin verwickelt sein.

In Israel wurde für das gesamte Land offiziell eine „Sonderlage an der Heimatfront“ ausgerufen …

Am Montagabend billigte die Regierung die Erklärung einer „Sonderlage an der Heimatfront“ in ganz Israel, nachdem es zwischen Israel und der Hisbollah am heftigsten zu Kämpfen seit Oktober gekommen war.

Mit der Erklärung der „Sonderlage“ wird die Befugnis der israelischen Streitkräfte, der israelischen Öffentlichkeit Anweisungen zu erteilen, erheblich ausgeweitet. So kann die israelische Armee Versammlungen verbieten, Studien einschränken und „zusätzliche Anweisungen erteilen, die zur Rettung von Menschenleben erforderlich sind“.

Das ist eine wirklich große Sache.