Telefonstreich enthüllt: Rothschilds hatten „fantastische Beziehungen“ zu Mitgliedern der ukrainischen Regierung

Dem russischen Scherzkeks-Duo Vladimir Kuznetsov und Alexei Stolyarov, unter ihren Künstlernamen Vovan und Lexus bekannt, ist es wieder einmal gelungen, eine prominente westliche Persönlichkeit dazu zu bringen, brisante geopolitische Angelegenheiten auszuplaudern.

Nachdem es den Witzbolden zuvor gelungen war, Leute wie den ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush, den amerikanischen Bestsellerautor Stephen King und den britischen Verteidigungsminister Ben Wallace zu täuschen, gelang es ihnen nun, niemand anderen als Alexandre de Rothschild auszutricksen, den geschäftsführenden Vorsitzenden von Rothschild & Co und Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel des Gründers der berüchtigten Rothschild-Bankiersdynastie.

Offenbar davon überzeugt, mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu sprechen, verriet Rotschild, wie er und sein Unternehmen in Sektoren wie „Energie, Wohnungsbau und Logistik“ an der „Wiederherstellung der Ukraine“ mitwirken wollen.

Rothschild behauptete, sein Unternehmen habe seit 2017 im Interesse der ukrainischen Regierung gehandelt.

„Und wir hatten ein fantastisches Verhältnis zu den Leuten in Ihrer Regierung“, fügte er hinzu.

Rothschild behauptete außerdem, er und sein Unternehmen hätten eine „Schwäche“ für die Ukraine, insbesondere angesichts der anhaltenden Feindseligkeiten in dem Land.

Russiagate diente den Interessen der Krone, indem es die USA und Russland entzweite

Von Dean Handerson:

Die Behauptung von Präsident Donald Trump aus dem Jahr 2017, das GCHQ würde den Trump Tower überwachen, war trotz anfänglicher Kritik seitens der Medien richtig, schreibt Dean Henderson.

Michael Wolffs Buch „Fire & Fury“ legt nahe, dass der britische Premier Tony Blair Trump vor möglicher Überwachung gewarnt hat. Der Skandal um Cambridge Analytica deutet auf Wahlbeeinflussung durch den GCHQ hin.

Robert Mueller, ein Anwalt und ehemaliger FBI-Direktor, wurde im Mai 2017 zum Sonderermittler ernannt, um die russische Einmischung in die US-Präsidentschaftswahlen 2016 und eine mögliche Zusammenarbeit mit der Trump-Kampagne zu untersuchen. Die Untersuchung, allgemein als Russiagate bezeichnet, wurde von Muellers Team aus Staatsanwälten und FBI-Agenten von Mai 2017 bis März 2019 durchgeführt.

Henderson kommt zu dem Schluss, dass das Ziel von Muellers Untersuchung darin bestand, Trump zum Vorteil der Krone gegenüber Russland feindselig zu halten.

Als Präsident Donald Trump im März 2017 sagte, dass das GCHQ (Government Communications Headquarters) den Trump Tower überwacht, hatte er recht. Die ursprüngliche Behauptung, die der leitende Justizanalyst Richter Andrew Napolitano gegenüber Fox and Friends aufstellte , wurde von den etablierten Medien lächerlich gemacht und Fox nahm bald von der Geschichte Abstand.

GCHQ arbeitet offiziell für „Ihre Majestäts Regierung“ und arbeitet neben dem Secret Intelligence Service (MI6) und MI5. 2013 enthüllte Edward Snowden, dass GCHQ hinter Tempora steckte, einem Programm zur Überwachung von Online- und Telefondaten in Großbritannien.

GCHQ steht an der Spitze der Geheimdienstallianz Five Eyes, zu der Geheimdienste in Großbritannien, den USA, Kanada, Australien und Neuseeland gehören. Mit Ausnahme der USA sind alle Geheimdienste Mitglieder der britischen Krone. Five Eyes betreibt auch das Projekt Echelon, das Daten aller weltweiten Kommunikationen analysiert.

Michael Wolff behauptet in seinem Buch „ Fire & Fury: Inside the Trump White House “, der ehemalige britische Premierminister Tony Blair habe Trump gewarnt, es bestehe die Möglichkeit, „dass die Briten das Personal seines Wahlkampfteams überwacht und seine Telefongespräche und andere Kommunikation sowie möglicherweise sogar Trump selbst überwacht hätten.“ Blair bestreitet diese Behauptung natürlich.

Der Skandal um Cambridge Analytica verstärkt die Wahrscheinlichkeit, dass GCHQ Trump nicht nur überwachte, sondern auch versuchte, die Wahl zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Sonderermittler Robert Mueller könnte durchaus ein MI6-Agent sein. Mueller hat bereits in der Vergangenheit Verbrechen der Krone vertuscht, darunter die Skandale um BCCI und BNL.

Der Zweck der Untersuchung besteht darin, Trump dazu zu drängen, Russland gegenüber feindselig zu bleiben. Dies dient den Interessen der Krone, indem es die USA und Russland entzweit. Daher der sorgfältig ausgewählte Name „Russiagate“.

Doch obwohl wichtige Akteure in diesem Propagandadrama tatsächlich Russen sind, offenbart sich bei näherem Hinsehen ihre Feindseligkeit gegenüber Putin und ihre Loyalität zur Freimaurerkrone. Nirgendwo ist dies deutlicher als im Fall der vielbeachteten, aber wenig untersuchten Alfa Bank, deren Server tatsächlich mit denen der Trump-Kampagne kommunizierten.

Die etablierten Medien suggerieren, die Alfa Bank sei irgendwie ein Werkzeug Wladimir Putins. Nichts könnte ferner von der Wahrheit sein. Obwohl Putin den russischen Oligarchen, die dem MI6 1998 dabei halfen, sein Land zu zerstören, schon vor langer Zeit den Krieg erklärt hat, verwechseln die Illuminaten-Medien Putin aus Propagandagründen immer noch mit dem Oligarchen.

1997 leitete Putin eine Untersuchung gegen die Alfa Bank ein. Sein FSB fand heraus, dass Alfa mit tschetschenischen Verbrecherfamilien zusammenarbeitete, um den Drogenhandel in dieser Region und später im Kosovo zu erleichtern.

Alfa arbeitete auch mit Dick Cheneys Halliburton und dessen Tochtergesellschaft Brown & Root beim Bau von Pipelines durch die umstrittene Region Tschetschenien/Dagestan zusammen. Beide dieser Aktionen waren subversiv für den russischen Staat.

1999 übernahm Alfa Marc Rich Holdings vom gleichnamigen flüchtigen Finanzier. Rich war wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden und hatte mit Bruce Rappaport und Reagans CIA-Direktor Bill Casey an ihrem Projekt zur Unterminierung der Sowjetunion gearbeitet. Alfa war dabei ein wichtiger Partner. Präsident Bill Clinton begnadigte Marc Rich kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt.

Die Alfa Bank gehört dem Alfa Group Consortium, das unter anderem in den Bereichen Öl und Gas tätig ist. Die Eigentümer Mikhail Fridman und German Khan haben beide enge Verbindungen zur Ukraine und waren wahrscheinlich an der Manipulation des Aufstiegs von Petro Poroschenko an die Macht im Zuge des MI6-Putsches in diesem Land beteiligt.

Drei weitere „Zufälle“: 1) Cambridge Analytica prahlte damit, ukrainische Prostituierte zur Wahlfälschung eingesetzt zu haben, und der Organhandel hat dort epidemische Ausmaße angenommen. 2) Der europäische Öl- und Rohstoffhandelszweig der Alfa Group heißt Crown Resources. 3) Alexey Kuzmichev, internationaler Handelsdirektor der Alfa Group, gründete 2002 das Babylon-Projekt.

Die Gruppe spielte eine wichtige Rolle bei der „Restaurierung“ des irakischen Nationalmuseums, aus dem ein Jahr später, 2003, praktischerweise bedeutende sumerische/annunakische Artefakte geplündert wurden.

Fridman, Khan und der vierte Alfa-Insider Petr Aven sind alle Juden. Fridman und Khan besitzen die israelische Staatsbürgerschaft, während Aven vom russischen Präsidenten Boris Jelzin damit beauftragt wurde, den Rubel konvertierbar zu machen. Kurz nachdem Aven und die Jungs von Goldman Sachs dies erreicht hatten, stürzte der Rubel ab.

Es folgte ein Notverkauf ehemals staatseigener russischer Vermögenswerte, wobei die Ölkonzerne, die Wall Street und ihre russischen Oligarchenpartner allesamt massiv aus der Privatisierung schöpften. Seitdem ist Präsident Wladimir Putin wiederholt gegen diese russisch-israelische Mafia vorgegangen und hat viele von ihnen inhaftiert und deportiert.

Aus diesem Grund operiert die Alfa Bank heute hauptsächlich von der Ukraine aus. Mikhail Fridman hat praktisch alle Verbindungen zu Russland abgebrochen und eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis in … jetzt kommt’s … Großbritannien beantragt. Khan besitzt auch einen ukrainischen Pass und ist an TNK Oil beteiligt, das 2003 ein 50:50-Joint-Venture mit … jetzt kommt’s … British Petroleum gründete, was die größte ausländische Investition in Russland darstellte. Putin hat BP inzwischen aus Russland vertrieben.

Es ist offensichtlich, dass dieselben Teufel, die uns die gefälschte Skripal-Vergiftung und die gefälschten Gasangriffe in Syrien beschert haben, auch hinter Russiagate stecken.

Der britische Geheimdienst wird im Dienste der Rothschild-Banker der City of London und der Krone weiterhin Chaos und Verwüstung auf der ganzen Welt stiften, wie er es seit Jahrhunderten tut, es sei denn, wir entschlüsseln die größte Lüge von allen.

Das Britische Empire ist nie untergegangen. Es ist lediglich sehr gut darin geworden, still im Hintergrund zu sitzen, während seine Stellvertreter die ganze Drecksarbeit erledigen.

…

Quellen: PublicDomain/sputnikglobe.com/expose-news.com am 13.09.2024