Zeitreisen real? Völlig verrückt: Gibt es verschiedene Trumps und Putins? (Video)

Die alte Welt bricht mit viel Lärm vor unseren Augen zusammen, um einer neuen Platz zu machen. So könnte man das, den wir gerade hautnah erleben, in einem Satz umschreiben. Präziser ausdrückt heißt das, wir haben es mit einem Machtkampf zwischen Licht und Dunkelheit zu tun.

Was das für uns bedeutet und welche Politiker der guten oder der bösen Seite angehören, versuchen Matthias Langwasser und Peter Denk in einem neuen YouTube-Video zu klären. Von Frank Schwede

Nichts ist so, wie es im außen erscheint. Das ist vorweg genommen die wichtigste Botschaft von Peter Denk. Die Illusion ist nämlich das tägliche Geschäft der dunklen Machtelite. Seit der Veröffentlichung der RKI-Protokolle ist das sogar eine bewiesene Tatsache.

Dass es während Corona nicht noch schlimmer gekommen ist, ist allein dem Umstand zu verdanken, dass weite Teilen der Bevölkerung massiven Widerstand geleistet haben, ist sich Peter Denk sicher:

„Das konnten wir bei der Impfpflicht sehen, die hätten die durchgebracht, wenn sie die Öffentliche Meinung dazu gehabt hätten. Doch die hatten sie nicht und am Ende haben sie sich nicht getraut, sie durchzusetzen, weil sie einen Volksaufstand befürchtet haben.“

Tatsache ist: Politiker und Medien haben alles in ihrer Macht stehende getan, um Maßnahmenkritiker, Impfgegner und sogar hochkarätige Mikrobiologen zu kriminalisieren und mundtot zu machen. .

Sogar Politiker, die öffentlich in den Medien Kritik an den Corona-Maßnahmen geäußert Kritik geäußert haben, wurden zum Schweigen gebracht, möglicherweise sogar heimtückisch ermordet; so, wie der vormalige SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann, der kurz vor seinem Auftritt im ZDF zusammenbrach und verstarb.

Das war kurz vor dem zweiten Lockdown. Oppermann hatte gesagt, er rechne „mit weiteren Gerichtsentscheidungen, die Corona-Maßnahmen aufheben. Der Aktionismus der Landesregierungen führe zu Maßnahmen, die entweder gegen das Prinzip der Verhältnismäßigkeit oder gegen den Grundsatz der Gleichbehandlungen verstoßen.“ (Ein Zeitreisender packt aus: „Es tut mir so leid, was auf Euch zukommt!“ (Video))

Mit diesen Worten äußerte sich Oppermann seinerzeit in der Presse und forderte eine offene Generaldebatte im Bundestag. Am 25. Oktober 2020, unmittelbar vor seinem Auftritt im ZDF bei Berlin direkt, brach Oppermann zusammen und verstarb kurz darauf. In den Medien wurde so gut wie nicht darüber berichtet.

Kritiker aus dem Weg schaffen

In einem Interview mit dem Portal Multipolar äußerte der Epidemiologe und langjährige Gesundheitspolitiker Wolfgang Wodarg die Befürchtung, dass Oppermann möglicherweise getötet wurde, um ihn zum Schweigen zu bringen. Wodarg sagt:

„Ich muss natürlich diejenigen schützen, von denen ich das habe. Ich habe die Situation so berichtete bekommen, dass er in der Maske war, also geschminkt wurde, für den Auftritt, und diejenigen, die normalerweise dabei sind, haben das auch mitgekriegt, wahrscheinlich alle. Und dass er dann einen Kaffee angeboten bekommen hat, einen Kaffee getrunken hat und dass er dann tot zusammengebrochen ist.

Und was allen besonders aufgefallen ist: dass keine Polizei kam, dass da auch mit dem Leichnam nichts gemacht wurde, dass er einfach weggeschafft wurde. Und dass da nicht besonders gründlich nach einer Todesursache geforscht wurde. Ich weiß auch nicht, ob toxikologische Untersuchungen angestellt wurden, mir ist das nicht bekannt, aber für mich sieht es so aus, als wenn er vor dem Auftritt vergiftet wurde…“

Auch Peter Denk ist überzeugt, dass Politiker und Whistleblower, die dem tiefen Staat im Wege stehen, zum Schweigen gebracht werden, indem man versucht, sie zu töten. Das zeigt nach Meinung von Matthias Langwasser, dass diese Leute für die gute Seite arbeiten.

Viele Politiker, die in der Vergangenheit noch für den tiefen Staat aktiv tätig waren, haben nach Aussage von Peter Denk mittlerweile die Seiten gewechselt. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin war laut Denk noch vor wenigen Jahren Mitglied des tiefen Staats:

„Nachdem er dann aus gesundheitlichen Gründen längere Zeit nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen war, hat er nach seiner Rückkehr plötzlich einen anderen politischen Kurs eingeschlagen.“