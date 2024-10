10 Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft kurz vor den Wahlen im Chaos steckt

Die Gesundheit der Wirtschaft war in vielen vergangenen Präsidentschaftswahlen ein entscheidender Faktor und wird sicherlich auch den Ausgang der kommenden Präsidentschaftswahlen enorm beeinflussen.

Laut einer kürzlich von Rasmussen veröffentlichten Umfrage ist die Wirtschaft für die Wähler im äußerst wichtigen Swing State Pennsylvania mit großem Abstand das wichtigste Thema. Von Michael Snyder

Unglücklicherweise für die Demokraten sind die meisten Amerikaner mit der Entwicklung der Wirtschaft nicht zufrieden und es scheint, als ob sich die Lage jetzt noch weiter verschlechtert. Im Folgenden finden Sie 10 Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft im Vorfeld der Wahlen in einem riesigen Chaos steckt …

#1 Die Zahl der Amerikaner, die zum ersten Mal Arbeitslosenunterstützung beantragen, hat gerade den höchsten Stand seit über einem Jahr erreicht …

Die Zahl der Menschen, die zum ersten Mal Arbeitslosengeld anmeldeten, erreichte ihren höchsten Stand seit über einem Jahr, was teilweise auf Sturmschäden und Arbeitsunterbrechungen zurückzuführen ist.

Daten des Arbeitsministeriums zeigen, dass in der Woche zum 5. Oktober 258.000 Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt wurden, 33.000 mehr als in der Vorwoche (225.000). Es ist der höchste Wert seit Erreichen des gleichen Niveaus im August 2023.

#2 Laut Primericas jüngstem Financial Security Monitor-Bericht hat der Prozentsatz der Mitteleinkommenshaushalte, die „ihre persönliche Finanzlage negativ bewerten“, den höchsten jemals verzeichneten Stand erreicht …

Primericas jüngster Financial Security Monitor-Bericht für das dritte Quartal ergab, dass 55 % der Haushalte mit mittlerem Einkommen ihre persönliche finanzielle Situation mittlerweile negativ bewerten. Dies entspricht einem Anstieg von 6 Prozentpunkten gegenüber der vorherigen Umfrage.

„Zum ersten Mal seit einem Jahr ist eine Mehrheit der Mitteleinkommenshaushalte negativ über ihre persönlichen Finanzen eingestellt“, sagte Glenn Williams, CEO von Primerica. „Tatsächlich stellt dieser jüngste Bericht die höchste negative Bewertung dar, die wir seit Beginn der Umfrage vor genau vier Jahren gesehen haben.“

#3 Ich bin alt genug, um mich an eine Zeit in diesem Land zu erinnern, in der man mit einer Million Dollar fürs Leben versorgt war. Leider kostet es heute aufgrund unserer endlosen Lebenshaltungskostenkrise 4,4 Millionen Dollar, den „amerikanischen Traum“ im Laufe eines Lebens zu leben …

Sie können den amerikanischen Traum leben, aber es wird Sie etwas kosten.

Laut dem Finanz-Medienportal Investopedia belaufen sich die Lebenshaltungskosten für Ziele wie ein Eigenheim, ein neues Auto, Kindererziehung und jährlichen Urlaub auf stolze 4,4 Millionen Dollar.

Das ist mehr, als der durchschnittliche Amerikaner in seinem Leben verdient.

#4 Das Unternehmen, das mehr Pommes frites produziert als jedes andere in Nordamerika, drosselt seine Produktion und entlässt Mitarbeiter aufgrund eines dramatischen Rückgangs der Verbrauchernachfrage …

Lamb Weston, der größte Pommes-frites-Produzent Nordamerikas und wichtiger Zulieferer von Fast-Food-Ketten, Restaurants und Lebensmittelgeschäften, schließt eine Produktionsstätte im US-Bundesstaat Washington. Das Unternehmen gab letzte Woche bekannt, dass es als Reaktion auf die sinkende Kundennachfrage fast 400 Mitarbeiter oder 4 % seiner Belegschaft entlassen und die Produktionslinien vorübergehend herunterfahren werde.

#5 Boeing war einst auf Erfolgskurs, doch nun hat das Unternehmen beschlossen, rund 10 Prozent seiner gesamten Belegschaft zu entlassen …

Der Vorstandsvorsitzende von Boeing teilte den Mitarbeitern am späten Freitag mit, dass das Unternehmen „im Laufe der kommenden Monate“ eine Reduzierung seiner gesamten Belegschaft um 10 % plane.

„Unser Unternehmen befindet sich in einer schwierigen Lage und die Herausforderungen, vor denen wir gemeinsam stehen, können kaum überbewertet werden“, sagt Kelly Ortberg, der vor zwei Monaten als CEO des angeschlagenen Flugzeugbauers anfing und während der Hälfte seiner Arbeitszeit mit einem Streik von 33.000 Stundenlöhnern zu kämpfen hat.

#6 Der Bankensektor steckt weiterhin in großen Schwierigkeiten. Allein in diesem Jahr haben Banken in den USA über 700 Filialen dauerhaft geschlossen …

In den ersten neun Monaten des Jahres schlossen US-Banken über 700 Filialen, sodass Tausende von ihnen für den Zugang zu lebenswichtigen Dienstleistungen längere Strecken zurücklegen mussten.

Von allen Banken hat die Bank of America die meisten Filialen geschlossen, zwischen Januar und September waren es 132.

Die US Bank folgte dicht dahinter und schloss 101 ihrer eigenen Filialen.

#7 Nach 75 Jahren musste True Value Insolvenz anmelden und wird „praktisch alle seine Geschäftstätigkeiten an einen Konkurrenten verkaufen“ …

True Value, eine 75 Jahre alte Baumarktmarke, hat Insolvenz angemeldet und verkauft praktisch alle seine Geschäftstätigkeiten an einen Konkurrenten, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

In einer Pressemitteilung teilte True Value mit, dass das Unternehmen während des Insolvenzverfahrens nach Chapter 11, das auch ein Übernahmeangebot des Konkurrenzunternehmens Do it Best in Höhe von 153 Millionen Dollar umfasst, mit dem alltäglichen Verkauf von Eisenwaren und anderen Haushaltswaren an seine 4.500 unabhängig betriebenen Standorte fortfahren werde.

#8 Hätten Sie jemals gedacht, dass Sie den Tag erleben würden, an dem Hunderte von 7-Eleven-Läden schließen würden? Leider ist dieser Zeitpunkt nun gekommen …

Mehrere hundert 7-Eleven-Filialen mit „schlechter Performance“ in ganz Nordamerika werden geschlossen, teilte der Convenience Store mit.

Seven & I Holdings, die in Japan ansässige Muttergesellschaft der Kette, gab am Donnerstag in einem Ergebnisbericht bekannt, dass 444 Filialen von 7-Eleven aufgrund einer Reihe von Problemen geschlossen werden, darunter Umsatzrückgänge, abnehmender Kundenverkehr, Inflationsdruck und ein Rückgang der Zigarettenverkäufe.

#9 Home Depot glaubt offenbar, dass harte Zeiten bevorstehen, denn das Unternehmen wirft Millionen Quadratmeter Lagerfläche auf den Markt …

Home Depot gibt laut Bisnow in aller Eile Lagerflächen auf, und zwar im Ausmaß von 3,2 Millionen Quadratmetern innerhalb eines Monats .

Seit Ende August hat Home Depot laut CoStar Analytics fast 375.000 Quadratmeter Lagerfläche zur Untervermietung angeboten, darunter ein 120.000 Quadratmeter großes Lager in Phoenix und ein 110.000 Quadratmeter großes Vertriebszentrum im Inland Empire.

#10 Mittlerweile ist die Lage so schlimm, dass sogar Disney Mitarbeiter entlässt …

