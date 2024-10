Bevölkerungskontrolle: Wir erleben die Umsetzung der letzten Phasen eines Plans, an dessen Ausarbeitung 50 Jahre gearbeitet wurde

Wie Dr. Nass hervorhob, war Maurice Strong Generalsekretär der UN-Konferenz über die menschliche Umwelt, die 1972 in Stockholm, Schweden, stattfand. Es war die erste Umweltkonferenz der UN, sagte Dr. Nass. Bei dieser ersten Konferenz „war [Strong] daran interessiert, Lebensräume zu verändern, unsere Städte und Dörfer zu verändern [Vorläufer der 15-Minuten-Städte], sicherzustellen, dass Länder, die Geld und Hilfe annahmen, das Programm [Verlust der Souveränität] mitmachen mussten, und Familienplanung (Bevölkerungskontrolle)“, sagte Dr. Nass.

1975 gründete Strong das Umweltprogramm der Vereinten Nationen („UNEP“). Anschließend wurde er Mitglied der Brundtland-Kommission, auch bekannt als Weltkommission für Umwelt und Entwicklung („WCED“), und spielte dort eine bedeutende Rolle.

Die Brundtland-Kommission war eine 1983 gegründete Unterorganisation der Vereinten Nationen, deren Ziel es war, Länder im Streben nach „nachhaltiger Entwicklung“ zu vereinen, ein Konzept, das in ihrem Bericht „ Unsere gemeinsame Zukunft “ von 1987 vorgestellt wurde.

Anmerkung aus The Exposé : Was bedeutet der Begriff „nachhaltige Entwicklung“? Die meisten Menschen würden annehmen, dass damit gemeint ist, die menschliche Entwicklung der Welt um uns herum so zu steuern, dass das Klima, die Umwelt oder die Artenvielfalt der Erde auf dem aktuellen Niveau erhalten bleiben.

Manche könnten den Begriff frei verwenden, um dieses Konzept zu integrieren, aber eigentlich bedeutet er nachhaltige Bevölkerungsniveaus, wie sie von den UN-Maßstäben bestimmt und gemessen werden.

Wenn die UNO beispielsweise entschieden hat, dass eine Geburtenrate von höchstens 2,1 Kindern pro Frau ein Schlüsselkriterium sein sollte, dann ist dies laut UNO der Richtwert, den die Regierungen anstreben oder sogar unbedingt einhalten sollten, um die Bevölkerungszahl ihres Landes, also die von der UNO vorgegebene Zahl, aufrechtzuerhalten.

Dieses Konzept der „Entwicklung“ wird in einem Artikel von Claire Melamed und 2014 im Guardian unter dem Titel „ Entwicklungsdaten: Wie genau sind die Zahlen? ‚.

Zu dieser Zeit war Malamed Leiter des Wachstums- und Eigenkapitalprogramms des britischen Thinktanks Institut für Auslandsentwicklung , die laut eine der UN-Agenturen ist ein „führender globaler, unabhängiger Think Tank für internationale Entwicklungs- und humanitäre Fragen.“

Kurz gesagt bedeutet „nachhaltige Entwicklung“ Bevölkerungskontrolle.

Strong war erneut Generalsekretär des Erdgipfels der Vereinten Nationen , der 1992 in Rio de Janeiro stattfand, der Weltumweltkonferenz. „Diesmal waren [Strongs Bemühungen] viel erfolgreicher“, sagte Dr. Nass, nachdem er zuvor festgestellt hatte, dass die Konferenz über die menschliche Umwelt von 1972 nicht viele davon überzeugt hatte, sich der Tagesordnung zu widmen.

Zwanzig Jahre später war Strong immer noch leitender Berater des nächsten Generalsekretärs der UN- Konferenz für nachhaltige Entwicklung, die 2012 in Brasilien stattfand.

Er war außerdem Vorstandsmitglied des Weltwirtschaftsforums, Untergeneralsekretär der UN und Sonder- bzw. leitender Berater des UN-Generalsekretärs und des Präsidenten der Weltbank.

„Nachhaltige Entwicklung“ und Bevölkerungskontrolle unter dem Deckmantel des „Klimawandels“ sind jedoch nur ein Teil des Plans. Was sind also die anderen Ziele des Plans, an dessen Umsetzung Strong und seine Mitarbeiter all diese Jahre gearbeitet haben?

1974, also vor 51 Jahren, erklärte uns Richard Gardner, was der Plan war, sagte Dr. Nass. In einem Artikel mit dem Titel „ Der harte Weg zur Neuen Weltordnung “, den er für den Council on Foreign Relations („CFR“) schrieb, schrieb er neben einem Abschnitt über „das Bevölkerungsproblem“ und das Erreichen eines „Nullwachstums der Bevölkerung bis zu einem bestimmten Zieldatum“:

Das Hoffnungsvolle an der gegenwärtigen Situation ist, dass die Nationen sich zwar den Forderungen nach einer „Weltregierung“ und einem „Aufgeben ihrer Souveränität“ widersetzen, aber aufgrund technologischer, wirtschaftlicher und politischer Interessen gezwungen sind, immer weitreichendere Vereinbarungen zu treffen, um ihre gegenseitige Abhängigkeit zu bewältigen.

Unter anderem werden wir uns für neue Regeln im Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen einsetzen, die eine ganze Reihe bislang unregulierter nichttarifärer Handelshemmnisse abdecken. Diese werden die Länder einer beispiellosen internationalen Überwachung ihrer bislang unantastbaren „innenpolitischen“ Maßnahmen unterwerfen, wie etwa Agrarpreisstützungen, Subventionen und staatliche Beschaffungspraktiken mit transnationalen Auswirkungen.

In den nächsten Jahren dürfte es zu einer weiteren Stärkung der neuen globalen und regionalen Organisationen kommen, deren Aufgabe der Schutz der weltweiten Umwelt ist . … Gleichzeitig erhalten internationale Organisationen umfassendere Befugnisse bei der Verkündung und Überarbeitung von Normen zur Begrenzung der Luft- und Meeresverschmutzung.

Der harte Weg zur Weltordnung , Richard N. Gardner, Foreign Affairs, April 1974

Am Dienstag veröffentlichte The Guardian einen Artikel, in dem zugegeben wird, dass die Klimaagenda eine Agenda zur Bevölkerungsreduzierung ist.

Bemerkenswert ist auch die kühne Behauptung des Artikels, die Weltbevölkerung würde täglich um 200.000 Menschen zunehmen. Die Weltbevölkerung ist nur eine Schätzung, woher können sie also wissen, dass sie um diese Zahl zunimmt? Die Wahrheit ist, sie wissen es nicht.

Es ist schlicht unmöglich, genau zu sagen, wie viele Menschen es zu einem bestimmten Zeitpunkt auf der Erde gibt. Wenn man nicht weiß, wie viele Menschen es gibt, ist man noch unsicherer, um wie viele Menschen die Bevölkerung zunimmt, falls sie überhaupt zunimmt.

The Guardian veröffentlichte einen Bericht einer Gruppe von „Experten“, die eine Erklärung mit einer „Warnung vor einem Klimanotstand“ im Jahr 2020 verfasst hatten, die „Wissenschaftler“ weltweit unterzeichnen sollten. Ihr jüngster Bericht zielte darauf ab, weitere Unterzeichner zu gewinnen.

Wie konnte der Journalist des Guardian übersehen, dass der Bericht des „Experten“ bloß Aktivismus war? Der Artikel wurde von einem 20-jährigen Umweltjournalisten geschrieben, der dieses Jahr den Pressepreis für seinen „bahnbrechenden Journalismus zur Klimakrise“ gewann. Er übersah den Aktivismus nicht; er half, die Agenda zu bestimmen.

Der Guardian bezog sich auf den „ Bericht zum Stand des Klimas 2024 “, der in der Zeitschrift BioScience veröffentlicht wurde . Dabei handelt es sich um einen Jahresbericht. Wenn Sie nach unten zum Abschnitt „Danksagungen“ scrollen, wird klar, dass der Zweck des Berichts darin besteht, mehr Menschen dazu zu bewegen, das „ Warning of a Climate Emergency Paper (Ripple et al. 2020) “ der Alliance of World Scientists zu unterzeichnen. Dieses wird in den „ergänzenden Daten“ erneut erwähnt.

Der „Bericht“ einer „Gruppe von Klimaexperten“ ist unverhohlen ein aktivistischer Aufruf. Anstatt dies anzuerkennen, hat The Guardian den „Bericht“ noch weiter ausgebaut.

Der Guardian fasste die wichtigsten Punkte des „Berichts“ zusammen, der zeigt, dass es sich bei der Klimaagenda und der Entvölkerungsagenda tatsächlich um dieselbe Agenda handelt:

Immer mehr Wissenschaftler untersuchen inzwischen die Möglichkeit eines gesellschaftlichen Zusammenbruchs, heißt es in dem Bericht, der 35 Lebenszeichen im Jahr 2023 bewertete und feststellte, dass 25 davon schlimmer waren als jemals zuvor, darunter der Kohlendioxidgehalt und die menschliche Bevölkerung . Dies deute auf eine „kritische und unvorhersehbare neue Phase der Klimakrise“ hin, heißt es.

Die Temperatur der Erdoberfläche und der Ozeane hat einen historischen Höchststand erreicht, was auf die rekordhohe Verbrennung fossiler Brennstoffe zurückzuführen ist, heißt es in dem Bericht. Die Weltbevölkerung wächst täglich um etwa 200.000 Menschen und die Zahl der Rinder und Schafe um 170.000, was alles zu rekordhohen Treibhausgasemissionen führt . [Hervorhebung hinzugefügt]

Die „Lebenszeichen“ der Erde zeigen, dass die Zukunft der Menschheit im Gleichgewicht ist , sagen Klimaexperten, The Guardian, 8. Oktober 2024

Dem letzten Satz des Zitats aus The Guardian fügt The Byte hinzu : „Zusätzlich zu den enormen Waldrodungen, die für die Landwirtschaft einiger dieser Flächen erforderlich sind.“ Natürlich erwähnte The Byte nicht die Rodungen, die für Windturbinen oder Solarmodule durchgeführt werden; die 17 Millionen Bäume, die seit 2000 gefällt wurden, um in Schottland „erneuerbare“, „grüne“ Windparks zu errichten , zum Beispiel. Oder Bill Gates‘ Projekt, Bäume zu fällen und zu vergraben . Nein. Erwähnt wird nur die Rodung für die Landwirtschaft.

Wer kaum glauben kann, dass es sich hier um einen seit langem in Vorbereitung befindlichen Plan handelt, der nun weltweit umgesetzt wird, sollte Gardners Artikel unbedingt von Anfang bis Ende lesen und sich anschließend daran erinnern, dass er bereits 1974 veröffentlicht wurde.

Video:

Quellen: PublicDomain/