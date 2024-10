Bill Gates‘ Tochter sagt, Freunde hätten den Kontakt zu ihr abgebrochen, weil ihr Vater Millionen mit Impfstoffen getötet habe

Er ist davon überzeugt, dass diese Liste im Falle eines Wahlsieges von Trump öffentlich gemacht wird und die Namen der mächtigen Leute auf der Liste preisgegeben werden, darunter auch Milliardäre, die aufgrund ihres Reichtums und Einflusses normalerweise Konsequenzen vermeiden.

Musk sagte, dass einige Milliardäre, die Kamala Harris unterstützen, davor Angst hätten, weil dadurch das volle Ausmaß ihrer schrecklichen Verbrechen an Kindern ans Licht käme.

Bill Gates, der für seine Arbeit mit Microsoft und seine Versuche, die Weltbevölkerung zu senken, bekannt ist, wurde bereits zuvor zu seiner Freundschaft mit Epstein befragt. Obwohl Gates versucht hat, sich von Epstein zu distanzieren, deutete Musk an, dass mehr ans Licht kommen könnte, wenn Trump Präsident wird.

Elon Musk is all in.

(0:00) Elon Musk Is All in on Donald Trump

(6:35) Providing Starlink to Victims of Hurricane Helene

(9:22) If Trump Loses, This Is the Last Election

(21:49) The Epstein and Diddy Client List

(33:38) Vaccines

(35:49) The Movement to Decriminalize Crime… pic.twitter.com/jNqB1ThqQz

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) October 7, 2024