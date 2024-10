Dem Sondergesandten von Präsident Biden für den Iran wurde Anfang des Jahres die Sicherheitsfreigabe entzogen, nachdem intern „schwerwiegende“ Bedenken hinsichtlich seines Umgangs mit „geschütztem Material“ aufgekommen waren, wie aus einem durchgesickerten Memo des Außenministeriums hervorgeht, das am Wochenende von einem iranischen Medienunternehmen veröffentlicht wurde.

Robert Malley wurde mit Wirkung ab Ende Juni in unbezahlten Urlaub geschickt, das Außenministerium wollte die Gründe dafür jedoch nicht nennen und weckte damit den prüfenden Blick der Republikaner im Kongress.

Die Tehran Times, eine englischsprachige Tageszeitung, die enge Verbindungen zum Außenministerium der Theokratie haben soll, versuchte am Sonntag Licht in die Sache zu bringen, indem sie ein Memo vom 21. April veröffentlichte, das als „sensibel, aber nicht geheim“ gekennzeichnet und von Erin Smart, der Leiterin des Büros für personelle Sicherheit und Eignung im Büro für diplomatische Sicherheit des Ministeriums, an Malley gerichtet war.

In dem Memo schrieb Smart, dass das Büro „Informationen über Sie erhalten hat, die ernsthafte Sicherheitsbedenken aufwerfen und gemäß den National Security Adjudicative Guidelines E (Persönliches Verhalten), K (Umgang mit geschützten Informationen) und M (Nutzung von Informationstechnologie) zu einer Disqualifikation führen können.“

Anfang des Jahres schaltete Israel das Biden-Harris-Regime aus, bevor es seinen tödlichen Angriff auf den Hamas-Führer Ismail Haniyeh in Teheran startete.

Und jetzt greift das Biden-Harris-Regime wieder auf seine alten Tricks zurück: Es gibt geheime Dokumente aus Israel an den Iran weiter.

Israel planned to attack Iran on October 15-16, but leaked top secret documents from the Pentagon delayed the attack. Israeli media such as Walla News confirm this.

An informed source within the U.S. intelligence community has shared information about extremely sensitive leaked documents.

