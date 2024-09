Die USA definieren sich selbst als Nullsummenspiel. Ihr nationaler Mythos – lassen wir diese absurde Arroganz einmal beiseite – ist, dass sie eine außergewöhnliche Nation in der Weltgeschichte sind.

Sie sind angeblich der unverzichtbare Anführer der „freien Welt“, ein Musterbeispiel demokratischer Tugend und verfügen über die mächtigste und wohlwollendste Militärmacht, die die Welt je gesehen hat.

Glücklicherweise wissen viele anständige amerikanische Bürger, dass das alles Propaganda-Quatsch ist. Dennoch betrachten die politische Klasse und die selbstgefälligen Massenmedien die Vereinigten Staaten als die höchste Einheitsmacht der Welt.

Alle anderen Nationen müssen diesem vollendeten Hegemon huldigen.

Darin liegt ein fataler Widerspruch. Diese unhaltbare Definition ist für die Rechtfertigung ihrer angeblichen Privilegien unerlässlich. Und dennoch können die USA mit dieser Definition keine echte Gleichheit oder gegenseitigen Respekt dulden, die für friedliche multilaterale Beziehungen unabdingbar sind.

Sie müssen der Platzhirsch sein – um jeden Preis. Das ist die Definition von Imperialismus. Die Begleiterscheinungen sind Aggression, Kriegslust, Gesetzlosigkeit und Doppelzüngigkeit – natürlich alles verschleiert durch unglaublich tugendhafte Rhetorik, oder kurz: Propaganda. Sogenannte Verbündete sind bloß unterwürfige Funktionäre, die Amerikas globale Ambitionen unterstützen.

Wenn also die reale Welt nicht mit den mythischen Vorstellungen der USA übereinstimmt, kommt es unausweichlich zu einer existenziellen Krise. Die Nullsummen- und Allmachtsforderungen der Möchtegern-Hegemonie sind nicht durchsetzbar. (Dies ist kein 3. Weltkrieg: Russland führt einen existenziellen Krieg um das Überleben seines Vaterlandes – was es seit Jahrhunderten wiederholt tut)

In dieser Situation verhält sich die Hegemonialmacht wie ein Betrunkener in einer Bar, dem ein weiterer Drink verweigert wird. Chaos und Gewalt sind fast unvermeidlich.(Putins Schachzug: Russland mobilisiert 2,4 Millionen Soldaten und überholt China – droht der 3. Weltkrieg?)

Der amerikanische Narzissmus leugnet, dass die USA ein Imperium sind. Man tut lieber so, als sei ihre Macht gütig und überaus großmütig. Lassen wir solche Eitelkeiten einmal beiseite.

Die USA sind ein Imperium mit Militärgarnisonen auf der ganzen Welt, die sicherstellen, dass ihre wirtschaftlichen und politischen Interessen mit Waffengewalt durchgesetzt werden. Kein Land hat in seiner 248-jährigen Geschichte so viele Kriege geführt wie die Vereinigten Staaten.

Die Ausbeutung seiner Verbündeten und des Rests der Welt mittels finanzieller Hebelwirkung durch den willkürlich zur wichtigsten globalen Reservewährung erklärten Dollar ist ein weiterer Mechanismus der Nötigung und der neokolonialen Ausbeutung der Ressourcen anderer Nationen.

300x250

Doch all dieser amerikanische Anspruch und Wahn der absoluten Macht findet ein erschütterndes, katastrophales Ende. Das Imperium zerfällt und scheitert. Und das stellt eine gefährliche existenzielle Krise dar.

Es gibt zahlreiche Anzeichen für den Zusammenbruch. Das Östliche Wirtschaftsforum, das diese Woche im Fernen Osten Russlands stattfand, ist ein weiterer Beweis dafür, dass eine multipolare Welt entsteht, in der die Lokomotive der wirtschaftlichen Entwicklung in Eurasien und im globalen Süden liegt.

Die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten sind nicht mehr die Wirtschaftsmacht, die sie einmal waren. Es findet eine tektonische Verschiebung weg von der Minderheitskontrolle des Westens über die Weltwirtschaft statt, was an sich eine begrüßenswerte Richtung hin zu einer gerechteren und friedlicheren internationalen Ordnung ist.

300x250 boxone

Die Mehrheit der Nationen der Welt hat die bockigen Forderungen der Clique, die als kollektiver Westen bekannt ist, nach Sanktionen gegen Russland ignoriert. Jeden Tag sehen wir, wie die vermeintliche moralische Autorität des Westens untergraben wird. Diese Annahme war schon immer eine neokolonialistische Einbildung.

Immer mehr kann die Welt erkennen, dass der westliche Kaiser keine Kleider trägt. Was immer mehr sichtbar wird, ist die nackte, hässliche Wahrheit, dass die USA und der Westen den Rest des Planeten für ihre selbstsüchtigen Zwecke ausbeuten und missbrauchen.

Aus diesem Grund haben die Vereinigten Staaten diese Woche ihre Sanktionen gegen die russischen Medien unter dem absurden Vorwand verschärft, dass Russland sich in die bevorstehenden amerikanischen Präsidentschaftswahlen einmischt.

Die Heuchelei der Vereinigten Staaten – die in ihrer massiven Einmischung und Sabotage von Nationen unvergleichlich ist – ist für die Welt eklatant offensichtlich. Bei dem Angriff auf die russischen Medien und die unabhängigen amerikanischen Medien geht es nicht um angebliche russische Einmischung.

Es geht darum, dass die US-Herrscher versuchen, ein wachsendes Bewusstsein für ihre abscheuliche Doppelzüngigkeit und Gesetzlosigkeit auf der ganzen Welt zu verhindern. Mit anderen Worten: Die USA und die westlichen Behörden sind unwiederbringlich erschüttert und ihre wertlosen Ansprüche sind entlarvt.

Der anhaltende, vom Westen ermöglichte israelische Völkermord im Gazastreifen hat viel dazu beigetragen, die abscheuliche Realität der westlichen Macht offenzulegen.

Es gab eine Zeit, in der die USA und ihre westlichen Vasallen Bedingungen diktieren und ihre Ziele und Wünsche mit militärischer und finanzieller Gewalt durchsetzen konnten.

Das ist heute nicht mehr der Fall, und das ist ein sicheres Zeichen für die fatale strukturelle Schwäche der von den USA angeführten imperialistischen Achse des Westens.

Die USA und ihre europäischen Lakaien dachten, sie könnten Russland mit Wirtschaftssanktionen unterwerfen. Der Wirtschaftskrieg ist kläglich gescheitert. Russlands Wirtschaft boomt und erschließt die neuen Märkte Eurasiens und des globalen Südens.

Es ist nicht Russland, das isoliert und geschwächt wurde. Paradoxerweise sind es die US- und die europäischen Volkswirtschaften, die unter ihren eigenen Machenschaften leiden.

Die Europäer sind besonders erbärmlich. Die verräterischen politischen Führer der Europäischen Union sind der amerikanischen Agenda der Feindseligkeit gegenüber Russland sklavisch gefolgt – und jetzt zahlt die europäische Bevölkerung einen schmerzhaften Preis in Form von politischem Aufruhr und wirtschaftlicher Rezession.

Die Berichte dieser Woche über eine erwartete Schließung von Volkswagen in Deutschland aufgrund der steigenden Energiekosten verkörpern das Schicksal Europas als loyaler Komplize des US-Imperialismus.

Ein weiteres Zeichen historischen Versagens ist das Desaster des von den USA angeführten Stellvertreterkriegs gegen Russland in der Ukraine. Die Ukraine wurde in dem größten Krieg in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört.

Die vor vier Wochen mit NATO-Planung begonnene Kursk-Offensive ist für die Amerikaner und die europäischen Sponsoren des Kiewer Regimes eine Sackgasse.

Die chaotische Umbildung des Kiewer Regimes in dieser Woche zeugt von der Verzweiflung, ebenso wie die rasch zusammenbrechenden ukrainischen Verteidigungsanlagen in der Donbass-Region.

Die amerikanischen und europäischen Vorstellungen, Russland durch einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine eine strategische Niederlage zuzufügen, sind heute nur noch bittere Asche in den Mündern der imperialistischen Herrscher der USA.

Dies führt uns zu den Berichten dieser Woche, wonach die Biden-Regierung eine weitere rücksichtslose Eskalation des Stellvertreterkriegs erwägt. Es wurde berichtet, dass Washington der Lieferung von Langstreckenraketen des Typs JASSM an das neonazistische Kiewer Regime zustimmen wird.

About aikos2309 See all posts by aikos2309