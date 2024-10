Das Pentagon hat eine … seltsame Ankündigung gemacht! (Videos)

Das Pentagon setzt KI-Deepfakes ein, um Ihre Realität zu kapern! Gefälschte Identitäten, KI-gesteuerte Lügen und komplette narrative Manipulation – Ihre Online-Welt ist ein Netz aus Täuschungen. Wachen Sie auf! Die Regierung zieht die Fäden und Sie sind im Kreuzfeuer gefangen!

WARNUNG: Die beängstigende Ankündigung des Pentagons! KI übernimmt unsere Realität!

Das Pentagon hat eine gefährliche Grenze überschritten. Es hat Pläne angekündigt, KI-gesteuerte Fake-Personas zu erschaffen – die so ausgefeilt sind, dass niemand, nicht einmal die KI-Systeme selbst, ihre Falschheit erkennen kann.

Lassen Sie das mal sacken. Die US-Regierung, angeblich ein Hüter der Wahrheit, arbeitet aktiv an einer Technologie, die das Internet mit falschen Identitäten überschwemmen, die öffentliche Meinung steuern und die Realität direkt vor unserer Nase manipulieren wird.

Das ist nicht nur ein technisches Upgrade – das ist Täuschung in einem Ausmaß, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben.

Warum erschafft das Pentagon falsche Menschen? Wir leben in einer Welt, in der KI allgegenwärtig ist – sie hilft uns beim Einkaufen, schlägt uns Shows vor oder bearbeitet sogar unsere Kundendienstanrufe.

Aber warum braucht das Pentagon KI, um Online-Personas zu erschaffen, die von echten Menschen nicht zu unterscheiden sind? Ganz einfach: Kontrolle . Kontrolle über Narrative, Kontrolle über abweichende Meinungen, Kontrolle über uns.

Diese KI-Avatare werden nur aus einem einzigen Grund entwickelt: um zu beeinflussen, wie wir denken, was wir glauben und was wir diskutieren. Das ist keine Science-Fiction mehr; es passiert jetzt. (Künstliche Intelligenz ist digitale Kontrolle, Sie wurden gewarnt: Es ist buchstäblich, als wäre sie von einem Dämon besessen)

Inszenierte Lügen: Das Internet wird zur Bühne. Als Content-Ersteller ist mir ein beunruhigender Trend aufgefallen. Online-Kommentare, die einst vielfältig und voller echter Debatten waren, wirken jetzt … geskriptet.

Ob es um die Folgen von Kate Middletons Krebsdiagnose geht oder um Reaktionen auf Naturereignisse wie die Sonnenfinsternis vom 8. April , Kommentarbereiche werden plötzlich mit unheimlichen, gleichförmigen Antworten überflutet.

Als Middletons Neuigkeiten bekannt wurden, wurden die Kanäle von Forderungen überschwemmt, sie „Catherine“ zu nennen und sich zu entschuldigen – wie von einer seltsamen, koordinierten Armee.

Nach der Sonnenfinsternis verlagerten sich die Angriffe auf die Verhöhnung der Urheber für ihre nicht existierenden Weltuntergangsvorhersagen. Und vergessen wir nicht die Diskussionen um Hurrikan Helen , bei denen jede Erwähnung von Wettermanipulation mit roboterhafter Präzision abgeschossen wurde. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass dies keine echten Reaktionen sind – es ist eine Erzählung, die von KI-Bots aufgezwungen wird.

Die „Theorie des toten Internets“ ist nicht mehr abwegig. Willkommen bei der Theorie des toten Internets – der beängstigenden Vorstellung, dass das Internet nicht so lebendig ist, wie wir denken.

Statt von echten Menschen wird die Aktivität immer mehr von Bots gesteuert – KI-Systemen, die speziell dafür entwickelt wurden, Diskussionen zu steuern, Opposition zu übertönen und die von ihren Erstellern gewünschte Geschichte zu verbreiten.

Das Beängstigende daran? Es ist keine Theorie mehr. Es passiert. Diese Bots, die so entwickelt wurden, dass sie menschliches Engagement nachahmen, überfluten Foren, soziale Medien und Videokommentarbereiche mit einer solchen Präzision, dass die meisten von uns nicht einmal merken, dass wir es mit Code und nicht mit Menschen zu tun haben.

