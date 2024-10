Der luziferische Gerichtshof von Papst Franziskus hinter der heutigen kognitiven Kriegsführung und totalitären Denkweise

Teile die Wahrheit!

„Eine Gesellschaft wird totalitär, wenn ihre Struktur eklatant künstlich wird: Das heißt, wenn ihre herrschende Klasse ihre Funktion verloren hat, es ihr aber gelingt, mit Gewalt oder Betrug an der Macht zu bleiben“, schrieb George Orwell. Artikel von Leo Zagami

Vor etwa neun Monaten gab der Chefredakteur des Wall Street Journal gegenüber den Davoser Eliten des berüchtigten „Great Reset“ zu, dass die traditionellen Medien Informationen und Narrative nicht mehr monopolisierten.

Mit anderen Worten: Fehlinformationen und Desinformationskampagnen zur Gehirnwäsche der Massen funktionierten in der Neuen Weltunordnung nicht mehr. Emma Tucker, EIC des Wall Street Journal, sagte:

„Wir besaßen die Nachrichten. Wir waren die Torwächter, und wir besaßen auch in hohem Maße die Fakten … Heutzutage können die Leute auf alle möglichen verschiedenen Quellen zurückgreifen, um Nachrichten zu erhalten. Und sie stellen viel mehr Fragen zu dem, was wir sagen.“

Wie ich in „Confessions of an Illuminati“ Band 11: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Gedankenkontrolle von Sun Tzu bis MK-ULTRA und darüber hinaus“ schrieb:

„In diesem Zusammenhang war das Fernsehen und insbesondere die Fernsehnachrichten in der Zeit vor dem Internet der Hauptproduzent der Massenmeinung.

Seit dem Aufkommen der sozialen Medien „nutzt die neue Generation der Gedankenkontrolleure Data Mining und soziale Medien, um ihre Macht noch stärker zu injizieren als jede psychoaktive Droge von MK-ULTRA.“ (Die Jesuiten und ihr Ruf nach Macht – warum Papst Franziskus seinen schärfsten Kritiker feuerte)

In meinem neuesten Buch, Confessions of an Illuminati Volume 11, habe ich auch erklärt, wie „die Macht der Überzeugung im Zeitalter der künstlichen Intelligenz und des Quantencomputers sogar einen Stanford-Professor, BJ Fogg, dazu veranlasst hat, den neuen Begriff ‚Captology‘ zu prägen, der sich vom Akronym CAPT oder ‚Computers as Persuasive Technology‘ ableitet.

Denn „ausländische und inländische Agenten nutzen ‚kognitive Kriegsführung‘, die durch nicht enden wollende PSYOP von beiden Seiten angetrieben wird. Letztendlich wollen sie unseren Verstand kontrollieren und uns passiv machen, also müssen wir mehr über ‚psychologische Kriegsführung‘ und ‚psychologische Operationen‘ lernen, die oft synonym verwendet werden, um eine Praxis zu bezeichnen, die so alt ist wie menschliche Konflikte oder interkulturelle Gruppenbeziehungen.“

Wie konnten die Illuminaten-Elite und ihre demokratischen Mignons die Kontrolle über die Situation verlieren?

Nun, dank Plattformen wie X oder Rumble haben sie die Kontrolle über das Narrativ verloren, das sie einst hatten. „Wenn Trump verliert, fürchte ich wirklich um das, was von der Demokratie in Amerika übrig bleibt“, sagte Musk kürzlich in einem Interview mit Tucker Carlson und deutete damit an, dass die Einwanderungspolitik manipuliert wurde, um die Wählerbasis der Demokraten zu stärken, was möglicherweise die Fairness der Wahlen untergräbt.

300x250

Deshalb sagte Hillary Clinton dem CNN-Moderator Michael Smerconish, dass die Social-Media-Unternehmen die Inhalte auf ihren Plattformen moderieren müssten, sonst „verlieren wir die totale Kontrolle“, und dasselbe totalitäre Konzept wurde in den letzten Wochen auch von Skull and Bones-Mitglied John Kerry vertreten, der gegenüber anderen Globalisten auf einer Veranstaltung des Weltwirtschaftsforums in New York während der Generalversammlung der Vereinten Nationen seinen Frust zum Ausdruck brachte.

„Unser erster Zusatzartikel zur Verfassung ist ein großes Hindernis für die Fähigkeit, [Desinformation] auszumerzen. Was wir brauchen, ist, das Recht zu gewinnen, zu regieren, indem wir hoffentlich genügend Stimmen gewinnen, um frei zu sein, Veränderungen durchzusetzen“, sagte Kerry.

Er bemerkte: „Heute ist es sehr schwer zu regieren.“

Clinton und ihre Illuminaten-Kumpels im jesuitisch geführten WEF-Regime unter Papst Franziskus hassen die freie Meinungsäußerung und verachten westliche Werte.

300x250 boxone

Dies sind dieselben Globalisten, die offene Grenzen unterstützen, um das Land mit über zehn Millionen illegalen Einwanderern aus jesuitisch kontrollierten Ländern zu überschwemmen und ein Einparteiensystem einzuführen, das ihren linken Werten entgegenkommt, während sie gleichzeitig die kognitive Kriegsführung gegen die amerikanischen Bürger massiv verstärken.