Die Anziehungskraft von Casino-Destinationen: Reise- und Spielerlebnisse

Glücksspiele sind ein wachsender Markt, vor allem im Online-Sektor. Immer mehr Anbieter für Online-Gambling treten auf den Plan und dadurch steigt der Wettbewerb. Casinos wie das Verde Casino haben eine große Auswahl an Spielen und bieten ihren Kunden darüber hinaus eine enorme Bandbreite an Bonusaktionen.

Um mit diesen Angeboten mithalten zu können, müssen landgebundene Casinos einiges bieten. Anscheinend gelingt das immer wieder, denn Orte, die für ihr Glücksspiel bekannt sind, sind nach wie vor beliebte Reiseziele.

Wir gehen hier genauer darauf ein, woher diese Anziehungskraft rührt und was verschiedene Destinationen ausmacht und von anderen unterscheidet.

Landgebundene Casinos im Vergleich zu Online Spielhallen

Sowohl landgebundene Casinos als auch Online Spielhallen haben eigene Vor- und Nachteile, zwischen denen man abwägen muss, wenn man vor hat, mit Glücksspielen anzufangen. online casino zeichnet sich vor allem durch die folgenden Merkmale aus:

Große Spieleauswahl

Bonusangebote

Spiele in unterschiedlichen Kategorien, wie Slots und Tischspiele

Viele Online Casinos verfügen auch über Live Casino Angebote, durch die man in Echtzeit mit einem realen Dealer spielen kann. Dadurch wird eine vergleichbare Atmosphäre erzeugt, wie in einem landgebundenen Casino. Wie kommt es dann, dass diese immer noch eine gewisse Anziehungskraft ausüben?

Physische Spielhallen sind meist prunkvolle Gebäude, bei denen man sich an eine gewisse Kleiderordnung halten muss. Es wird auf ein eindrucksvolles Ambiente, guten Service und eine erlesene Klientel ebenso wert gelegt, wie auf die Verfügbarkeit von Spielen.

Meistens kann man bei klassischen Casinos auch eine Bar und ein Restaurant finden. Man kann sich darin aufhalten, selbst wenn man nicht vor hat zu spielen oder nur vergleichsweise wenig Geld mitbringt und dennoch eine gute Zeit in entspannter Gesellschaft haben.

Der soziale Aspekt des Glücksspiels ist wesentlich betonter. Man wird zu seinen Mitspielern und dem Dealer eine engere Bindung aufbauen, wenn man tatsächlich mit ihnen an einem Tisch sitzt, als wenn man sie nur über einen Bildschirm wahrnimmt. Dadurch kann man auch ein Gefühl für deren Spielstil entwickeln, Strategien entwickeln und Geschichten austauschen.

Die beliebtesten Casino-Destinationen treiben diese Aspekte auf ihre Spitze. Häufig muss man Eintritt bezahlen und in der Abendgarderobe erscheinen, um überhaupt eingelassen zu werden.

Das Personal ist professionell und zuvorkommend. Teilweise gibt es Live-Musik oder andere Unterhaltung, die die Erfahrung aufwerten. Zudem kann man bei landgebundenen Casinos häufig Tische finden, bei denen mit wesentlich höheren Einsätzen gespielt wird, als es in Online Spielhallen möglich ist.

Daher ziehen diese Standorte vor allem ein gut situiertes Publikum an.

Beliebte Casino-Destinationen

Einige Standorte sind besonders beliebt bei Touristen, die sich für Glücksspiele interessieren. Wir haben hier eine kurze Liste zusammengestellt und gehen im Weiteren detaillierter auf die einzelnen Ziele ein:

Las Vegas

Macau

Monaco

Las Vegas

Las Vegas ist wohl die Welthauptstadt des Glücksspiels – zumindest ist es die Stadt, die am ehesten mit Glücksspiel in Verbindung gebracht wird. Schon seit den 1930er Jahren befinden sich hier etliche Casinos und andere Glücksspielangebote und etliche Erfolgsgeschichten und Tragödien haben sich dort abgespielt.

Mitten in der Wüste gelegen ist die ganze Stadt darauf ausgelegt den Eindruck von Zeitlosigkeit zu vermitteln, Neonlichter sind rund um die Uhr zu sehen und die weltbekannten Casinos zeichnen sich durch imposante Architektur aus.

Am sogenannten Strip reiht sich ein berühmtes Casino neben das nächste und man kann kaum alle Angebote wahrnehmen, die die Stadt zu bieten hat. Als ein beliebtes Touristenziel bietet Las Vegas auch eine Vielzahl von Hotels und anderen Übernachtungsmöglichkeiten.

Macau

Macau ist eine chinesische Sonderverwaltungszone in der Nähe von Hong Kong. Es handelt sich um das primäre Urlaubsziel für asiatische Glücksspieler und der Markt ist in den letzten Jahren enorm gewachsen.

Macau wird als Las Vegas in Asien bezeichnet, was einen Eindruck davon geben sollte, wie tief Glücksspiel in der dortigen Kultur verankert ist. Auch international wird Macau immer beliebter und bei einer Rundreise in Südostasien kann man dieses Ziel gut einplanen.

Macau hat einige erstklassige Spielhallen zu bieten, die in Sachen Luxus auf jeden Fall mit ihrer westlichen Konkurrenz mithalten können.

Monaco Das Fürstentum Monaco ist bekannt als ein Treffpunkt der Superreichen. Es wundert daher kaum, dass sich dort auch etliche hochklassige Casinos angesiedelt haben, bei denen man um enorme Summen spielen kann. Das Casino von Monte Carlo ist wohl eines der berühmtesten der Welt und bereits seit über 160 Jahren geöffnet. Auf eine vergleichbar lange Tradition können kaum Spielhallen zurückblicken. Neben seinem Angebot an Glücksspielen hat Monaco auch eine bezaubernde Küstenlandschaft zu bieten. Das Fürstentum lohnt sich also nicht nur als Urlaubsziel, wenn man sein Glück im Casino versuchen möchte. Allerdings sollte man beachten, dass die Lebenshaltung in dem Land sehr teuer ist, was man bei seiner Planung nicht vergessen sollte.

