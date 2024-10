Die Hardcore-Bullen haben die Wall Street übernommen

Teile die Wahrheit!

Die unaufhaltsame Rallye an der Wall Street hat eine neue Klasse von Hardcore-Bullen hervorgebracht, die davon ausgehen, dass die Hausse an den US-Aktienmärkten noch lange nicht vorbei ist.

Angetrieben von der Zinswende der US-Notenbank Fed und der Aussicht auf eine sanfte Landung der US-Wirtschaft erreichte der Leitindex S&P 500 in der vergangenen Handelswoche sein 46. und 47. Rekordhoch in diesem Jahr und liegt aktuell über 23 Prozent im Plus.

Eigentlich gibt es genügend Belastungsfaktoren, die die Rallye bremsen könnten, wie die knappe US-Wahl, der unsichere Zinspfad der Fed und die geopolitischen Spannungen, um nur einige zu nennen, doch bisher konnte nichts den rasanten Anstieg der Aktien stoppen.

Wall Street im Risk-on-Modus

Die Skeptiker an der Wall Street, die behaupten, dass die guten Zeiten nicht von Dauer sein können, werden durch zahlreiche Fakten bestätigt. Die Aktienbewertungen sind weit überzogen, die Unternehmensgewinne rückläufig, die Spreads von Unternehmensanleihen verengen sich und der Goldpreis legt eine unaufhaltsame Rekordjagd hin.

Das Ergebnis ist ein Run auf Absicherungsprodukte – Optionen und andere Instrumente, die dazu dienen, bereits erzielte Gewinne zu schützen so ein Bloomberg-Bericht.

Doch neben all der Vorsicht hat sich auch eine Gruppe von bullischen Strategen zu Wort gemeldet, deren Ausblick deutlich weniger vorsichtig ist. Trotz des Gegenwinds, mit dem die Anleger an diesem Punkt des Wirtschaftszyklus konfrontiert sind, gibt es ihrer Meinung nach Grund zu der Annahme, dass die Hausse bei risikoreichen Anlagen wie Aktien noch nicht weit fortgeschritten ist.

Eine von ihnen ist Nancy Tengler, die für Laffer Tengler Investments in Scottsdale, Arizona, 1,4 Milliarden Dollar verwaltet. Sie ist davon überzeugt, dass das Wachstum der Unternehmensgewinne dank eines steilen Rückgangs der Inflation, der auch den Verbrauchern zugute kommt, größer ist, als es den Anschein hat, und drängt ihre Kunden dazu, Treasuries zu verlassen und in eine breitere Liste von Wetten auf Kommunalanleihen, Elektrogerätehersteller und Versorgungsunternehmen zu investieren. (3 Zeichen dafür, dass Bitcoins „parabolische Phase“ mit einem Ziel von 250.000 US Dollar bald beginnt)

„Das Wachstum ist da, und es wird immer noch von den Verbrauchern angetrieben“, sagte sie. „Die Berichtssaison wird ziemlich robust sein. Wir werden mehr Überraschungen nach oben als nach unten erleben. Wir sind sehr optimistisch.“

Allerdings haben die Analysten die Messlatte für die Unternehmen im Vorfeld der Berichtssaison wieder einmal sehr niedrig gelegt – Schwamm drüber. Die Tech-Earnings können den Nasdaq auf 20.000 Punkte treiben, sagt Dan Ives, leitender Aktien-Analyst bei Wedbush Securities.

Aktienmarkt-Rallye gestützt von US-Wirtschaft

Die Aktienkurse an der Wall Street stiegen in dieser Woche erneut, wobei der S&P 500 um fast 1 % zulegte und damit den sechsten Gewinn in Folge verzeichnete, die längste Serie seit Dezember.

Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen blieben nach einem vierwöchigen Anstieg, der durch die Auflösung von Wetten auf übermäßige Fed-Zinssenkungen ausgelöst worden war, wenig verändert. Bei den Krediten begann der iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF die Woche mit seinem besten dreitägigen Anstieg seit Mitte September, während der Ölpreis seinen ersten wöchentlichen Rückgang in diesem Monat verzeichnete.

S&P 500 mit bester wöchentlicher Gewinnserie im Jahr 2024

Der einfachste Grund für Optimismus bleibt die Wirtschaft, auch weil die Federal Reserve unter Jerome Powell zwei Jahre restriktiver Geldpolitik nun rückgängig macht, während die Inflation nachlässt.

Die Daten dieser Woche zeigten, dass sich sowohl der US-Konsum als auch der US-Arbeitsmarkt in guter Verfassung befinden, während die Bankvorstände fast einstimmig positive Prognosen abgaben, da die Gewinne die Erwartungen weitgehend übertrafen. Am Donnerstag wurde die GDPNow-Prognose der Atlanta Fed erneut nach oben korrigiert und prognostiziert nun ein BIP-Wachstum von 3,4 % für das dritte Quartal.