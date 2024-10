Die Suche nach dem Planeten Nibiru X ist seit über 100 Jahren ein wissenschaftliches Unterfangen, auch wenn die breite Öffentlichkeit nicht weiß, dass die Mächtigen schon so lange danach suchen.

Die vollständige Offenlegung des Planeten Nibiru X wird der Katalysator für das spirituelle Erwachen der Massen sein und denjenigen, die die Ankunft dieses Planeten fürchten, einen guten Grund bieten, ihre Angst beiseite zu schieben und die Bedeutung der Existenz dieses Planeten anzuerkennen.

Obwohl es zahlreiche Fehlinformationen über die Existenz dieses Planeten in unserem Sonnensystem gibt, erkennen, erforschen und entdecken immer mehr Menschen auf diesem Planeten die wahre Natur seiner Existenz.

Percival Lowell, ein reicher Geschäftsmann aus Boston und Amateurastronom, baute Ende des 19. Jahrhunderts in Flagstaff, Arizona, ein astronomisches Observatorium, um speziell nach diesem Planeten zu suchen. In den 1930er Jahren dachten die Astronomen dieses Observatoriums, sie hätten den Planeten Nibiru X gefunden , aber es stellte sich heraus, dass es sich um das handelte, was wir heute Pluto nennen.

Erst 1983 entdeckte die NASA ihn mit dem Weltraumteleskop IRAS am Rande unseres Sonnensystems und verkündete diese erstaunliche Entdeckung der Welt. Diese Nachricht schaffte es auf die Titelseite der New York Times und der Washington Post, wurde jedoch von der Reagan-Regierung schnell wieder unterbunden.

Man beschloss, das Thema zu einem Thema der nationalen Sicherheit zu machen, um zu verhindern, dass die Öffentlichkeit die Wahrheit über die möglichen Auswirkungen der Umlaufbahn des Planeten Nibiru X auf das Klima und die Umwelt der Erde erfährt, wenn er unser Sonnensystem durchquert.

Kurz nachdem das World Wide Web 1993 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, wurde eine Website namens Zeta Talk eingerichtet, um der Öffentlichkeit Informationen über den Planeten X auf Nibiru zu präsentieren.

Diese Website, die von Nancy Lieder betrieben und gehostet wird, enthält im Wesentlichen Informationen, die sie von gutartigen Außerirdischen aus Zeta Reticuli weitergibt , die vom Rat der Welten die Erlaubnis erhalten haben, relevante Informationen über die Umlaufbahn und die Auswirkungen des Planeten X auf Nibiru auf die Erde zu teilen, um die Öffentlichkeit aufzuklären.

Seit 1983 haben Astronomen, Wissenschaftler und sogar die Regierung der Vereinigten Staaten und andere Regierungen der Welt viele Male versucht, diesen Planeten der Öffentlichkeit zu offenbaren, und ihre Versuche wurden von der Schattenregierung blockiert, die diesen Planeten wirklich regiert und viele Namen hat, wie etwa die Kabale , die Illuminaten oder die Freimaurer. (Zweite Sonne: Die zehn wichtigsten Gründe, warum Planet X / Nibiru real ist (Videos))

Aktuelle Berichte in den Mainstream-Medien haben gezeigt, dass unser Sonnensystem ein Doppelsternsystem ist, die andere „Sonne“ jedoch ein brauner, „unbeleuchteter“ Zwergstern ist, der mit bloßem Auge nicht zu sehen ist. Dieser braune Zwergstern befindet sich in den entlegensten Winkeln unseres Sonnensystems und ist für die lange, elliptische Umlaufbahn des Planeten X um Nibiru verantwortlich, die 3.600 Jahre dauert.

Andere Geschichten, wie etwa die über den kürzlich „entdeckten“ Neunten Planeten und die Tatsache, dass es Schurkenplaneten gibt, werden aufgedeckt, um die Öffentlichkeit langsam an Informationen zu gewöhnen, die die vollständige Enthüllung des Nibiru-Planeten X handhabbarer machen, wenn es für alle in unserem Himmel klar wird.

300x250

Ein weiterer Aspekt dieses sich langsam lüftenden Mysteriums sind die jüngsten Berichte über die spürbaren Auswirkungen des Planeten Nibiru X auf unseren Planeten, wie etwa unser sich änderndes Klima, das schmelzende Polareis , eine verstärkte Erdschwankung, erhöhte seismische und vulkanische Aktivität, das Auftauchen von Meteoriten und Kometen in unserer Atmosphäre sowie Beinahe-Kollisionen bzw. erdnahe Objekte (NEOs).

Presseberichte

Hier ist eine kurze Liste von Geschichten im Zusammenhang mit dem Planeten X auf Nibiru und einer möglichen Polverschiebung , die in letzter Zeit in den Medien erschienen sind und die ich zusammengestellt habe, um zu zeigen, wie die Veröffentlichung dieses Themas darauf abzielt, die Massen aufzurütteln und der Menschheit einen weiteren Planetenkörper in unserem Sonnensystem bewusst zu machen.

Dieser aktuelle Artikel „ Klimawandel könnte die Verschiebung der Erdpole verursachen“ auf der Website der Huffington Post nennt im Titel zwei Symptome der Nähe eines anderen Planetenkörpers in unserem Sonnensystem: „Klimawandel und Polverschiebung“. Während dieser Artikel behauptet, dass das Schmelzen des Polareises auf den Klimawandel zurückzuführen sei, geht er nicht auf die Gründe ein, warum sich das Klima auf dem Planeten Erde verändert hat.

300x250 boxone

In einer anderen ähnlichen Geschichte auf der Website The Guardian mit dem Titel „ Schmelzende Eisschichten verändern die Art und Weise, wie die Erde um ihre Achse taumelt“, sagt die NASA, sie imitiere die obige Geschichte, verwende aber den Begriff „globale Erwärmung“, um das schmelzende Polareis darauf zurückzuführen.

Auch hier wird nicht erwähnt, warum sich unser Planet erwärmt, abgesehen von den üblichen Ausreden, die der Öffentlichkeit vorgebracht werden, nämlich vom Menschen verursachte Umweltverschmutzung. Auch hier kommen Begriffe wie „erhöhtes Taumeln der Erde“ und „Polverschiebung“ vor, die zugrunde liegende Ursache wird jedoch nicht erwähnt.

Dieser Artikel 5 schwere Erdbeben in 48 Stunden, während ein Seismologe warnt, dass „katastrophale Mega-Erdbeben“ bevorstehen, auf InfoWars.com beschreibt ein weiteres Symptom, das die Erde aufgrund der Nähe des Planeten Nibiru X in unserem Sonnensystem erlebt: große Erdbeben. Dieser Artikel beschreibt, wie für die nahe Zukunft große Erdbeben der Stärke 8,0 oder höher auf der Richterskala für den Planeten vorhergesagt werden.

Ein Artikel in der DailyMail mit dem Titel „Seltener ‚Brauner Zwerg‘ nach 18 JAHREN Tests identifiziert: Fehlgeschlagener Stern könnte helfen, das Verständnis von Exoplaneten zu vertiefen“ zeigt, dass unser Sonnensystem tatsächlich ein Doppelsternsystem ist, auch wenn uns jahrzehntelang das Gegenteil beigebracht wurde.

Auf Yahoo.News.com wurde am 7. April 2016 dieser Artikel „ Haben Sie von dem gigantischen mysteriösen Planeten gehört, der uns alle töten könnte?“ veröffentlicht, über den seltsamerweise auch Corey Goode in der Sendung „Cosmic Disclosure“ mit Moderator David Wilcock sprach. Dieser große Planet, den manche Marduk nennen, kann nur mit Infrarotteleskopen entdeckt werden und wird von zahlreichen kleineren Monden und Planeten umkreist. Sein starkes Magnetfeld verdrängt oft Ateroiden und Kometen im Kuipergürtel und schleudert sie in Richtung Erde.

Auf der Website RT.com beschreibt die Geschichte „ Verursacht Planet X diesen Monat wirklich ein Massenaussterben?“ anhand von Fossilienfunden, Archäologie und Geologie Ereignisse auf dem Niveau früherer Aussterbeereignisse. Sie erklärt erneut, wie das Magnetfeld des Planeten X auf Nibiru Objekte im Kuipergürtel auf die Erde zusteuern lassen könnte.

Ein kürzlicher Beitrag auf Wikipedia.org definiert die Theorie des Planeten Neun , weist aber klar darauf hin, dass sie nicht mit der Theorie des Planeten X auf Nibiru verwechselt werden sollte, auch wenn sie sich seltsam ähneln. „Der vorhergesagte Planet wäre eine Supererde mit einer geschätzten Masse von etwa dem Zehnfachen der Erde (etwa 5.000 Mal so viel wie Pluto), einem Durchmesser von zwei bis vier Mal so groß wie der der Erde und einer stark elliptischen Umlaufbahn, die so weit entfernt ist, dass er etwa 15.000 Jahre brauchen könnte, um die Sonne zu umrunden.“

Mit der Zunahme der Erdschwankung ist auch eine Zunahme schwerer Stürme und Windmuster verbunden. Massive Staubstürme in Australien Riesiger Staubsturm, als Kälteeinbrüche Südaustralien und Texas erfassen 100 Meilen breite Staubstürme überziehen große Teile des Texas Panhandle. Man sieht, wie die Atmosphäre versucht, mit der sich verändernden Erdachse Schritt zu halten.

Unterdessen versetzten extreme Wetterereignisse wie ein ungewöhnlicher Hagelsturm im indischen Darjeeling die Bevölkerung in Erstaunen und Verwirrung. Ein ungewöhnlicher Hagelsturm ließ mehrere Zentimeter Eis auf Darjeeling, Indien, fallen .

Außerdem sind weltweit wieder laute Explosionen zu hören, wie etwa in der Hochwüste Kaliforniens, wo die Bewohner der Region seismische Aktivitäten, Erschütterungen und Schüttelbewegungen spüren. In dieser Geschichte „Mysteriöse laute Explosionen und Schüttelbewegungen erschüttern Bewohner der Hochwüste Kaliforniens“ versäumt es der USGS zu erklären, dass diese Phänomene, obwohl keine Erdbeben gemeldet wurden, kein Grund zur Panik waren.

Dies sind nur einige Beispiele der immer zahlreicher werdenden Geschichten im Internet, die die Bevölkerung auf die Präsenz des Planeten Nibiru X und die vielfältigen Phänomene aufmerksam machen sollen, die er auf unserem Planeten verursachen wird, wenn er unser Sonnensystem durchquert. Diese und andere Geschichten, Artikel, Videos und Fotos werden jetzt geteilt, um die tröpfchenweise Teiloffenlegung weiterzuführen.

Letztendlich werden die Verantwortlichen für unseren Planeten keine andere Wahl haben, als die Existenz dieses Planeten und seinen Zusammenhang mit dem Leben auf der Erde öffentlich anzuerkennen.Dies wird durch die vollständige Offenlegung des Planeten X auf Nibiru erreicht, der der Katalysator für das spirituelle Erwachen der Massen sein wird .

Spirituelles Erwachen

Die meisten spirituellen Erweckungen finden statt, wenn die Menschheit mit Informationen konfrontiert wird, die ihr vertrautes Paradigma bedrohen, oder durch eine Nahtoderfahrung. Im Fall dieses Artikels „ Vollständige Enthüllung des Planeten Nibiru wird der Katalysator für das spirituelle Erwachen der Massen sein“ wird es jedoch eine Kombination aus beidem sein.

Die Menschheit wird nicht nur aus ihrem tausendjährigen Schlaf erwachen, wenn sie erkennt, dass sich ein weiterer Himmelskörper in unserem Sonnensystem befindet, sondern sie wird ihn auch bei Tag und Nacht sehen können, indem sie einfach in den Himmel blickt.

About aikos2309 See all posts by aikos2309