Ein von Satanisten und Hexen geplantes Halloween-Ritual um Kamala Harris zur Präsidentin zu machen

Der Illuminati-Insider Leo Zagami schreibt: Jeden Monat, unter dem Schein einer abnehmenden Mondsichel, versammeln sich Tausende von amerikanischen Wählern, die sich selbst als Hexen bezeichnen, online und persönlich mit einem Ziel:

Donald Trump daran zu hindern, die Präsidentschaftswahl zu gewinnen. Bewaffnet mit orangefarbenen Kerzen, Tarotkarten und einem nicht so schmeichelhaften Foto des ehemaligen Präsidenten wirken sie einen Zauber, um seine Rückkehr ins Weiße Haus zu verhindern.

Die letzten Worte ihres synchronisierten Rituals – „Du bist gefeuert!“ – hallen wider, als Trumps Bild niederbrennt.

Wie ich in einem Artikel, den ich bereits im November 2017 über einen der Urheber des Trump-Bindungszaubers veröffentlicht habe, erklärt habe:

„Was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass die Person, die für die Organisation dieses Rituals verantwortlich ist, ein christlich-liberaler Freimaurer namens Michael M. Hughes ist.

Er lebt in Baltimore und ist Autor von Belletristik und Sachbüchern, die regelmäßig von den liberalen Medien beworben werden. Wenn er nicht schreibt, spricht er über Fortean, über Paranormales und andere Themen und gibt Workshops über das Tarot. (Trump sagt, Kamala Harris betreibe keinen Wahlkampf, weil sie „etwas weiß“, was die Öffentlichkeit nicht weiß)

Das Wichtigste ist, dass Michael Hughes Freimaurer und Mitglied der Societas Rosicruciana in Civitatibus Foederatis ist, einer christlichen Rosenkreuzerorganisation, in der die Mitgliedschaft nur auf Einladung möglich ist und eine reguläre Mainstream-Freimaurermitgliedschaft ist.[1](Musk wirft Medien wie SPIEGEL vor, zur Ermordung von Trump und von ihm zu ermutigen – Kamala Harris beleidigt Christen)

Michael Hughes brandmarkte seine böse Initiative als MAGIC FOR THE RESISTANCE und veröffentlichte 2018 ein Buch darüber. Wie ich in den Bekenntnissen eines Illuminaten Band 7 darlegte, wurde die Initiative „von einem der derzeitigen Führer des Ordo Templi Orientis namens Lon Milo Duquette gelobt, über den ich in Band 1 meiner Bekenntnisse ausführlich geschrieben habe.

Duquette ist ein überzeugter Linker und Bernie-Sanders-Unterstützer, der in der Einleitung zu Hughes‘ berüchtigtem Buch schrieb:

Dann… Lassen Sie Ihrer Magie Taten folgen! Vielleicht möchtest du damit beginnen, Magie für den Widerstand zu lesen.“ In Band 7 zeige ich auch im Detail, wie Hughes und eine Gruppe von Schwarzmagiern dieses berüchtigte Ritual für die Bindung Trumps entwickelt haben, das sie aufwärmen, um Kamala zu helfen.

„Sie wenden sich dem Übernatürlichen zu, weil sie das Gefühl haben, keine andere Wahl zu haben“, sagt Sabina Magliocco, Professorin an der University of British Columbia, die sich mit der modernen Hexenbewegung beschäftigt. „Sie versuchen, die Waage zu ihren Gunsten zu kippen, mit allen möglichen Mitteln.“

Diesen Monat, am Vorabend von Halloween, wird etwas noch nie Dagewesenes stattfinden. 100 Frauen (und viele weitere werden wahrscheinlich an diesem Tag hinzukommen) in den USA sind eingeladen, sich virtuell über Zoom zu versammeln und ihre gelben Kerzen für ein weiteres berüchtigtes Ritual anzuzünden.

Dieses gruselige Ritual begann am Abend des Samhain-Festes vor etwa 2.000 Jahren und wird von Satanisten als ein ganz besonderer Moment des Jahres angesehen, um bestimmte magische Rituale durchzuführen, die ihre Ziele begünstigen. Halloween gilt seit langem als der hohe, heilige Tag der satanischen Anbetung.

Dies ist der Tag, an dem sich Hexen und Hexenmeister versammeln, um ihren Anführer zu preisen und sein Werk auf der Erde auszuweiten. Die Feierlichkeiten sind geprägt von beispiellosem Bösem und Blasphemie, wobei Blutopfer und hedonistische Praktiken eine wichtige Rolle spielen.

Aus diesem Grund gingen die Anhänger von Anton LaVey, dem Gründer der Church of Satan, der am 29. Oktober 1997 starb, sogar so weit, seine Sterbeurkunde so zu ändern, dass das Datum auf den 31. Oktober 1997 gesetzt wurde.

Mit geschlossenen Augen; die Anti-Trump-Hexen werden einen Egregor erschaffen und eine Zukunft visualisieren, in der Kamala Harris Präsidentin ist. Jede Hexe wird sich auf diese Vision konzentrieren, während ihre Kerzen symbolisieren, dass sie Hindernisse auf Harris‘ Weg zum Sieg beseitigt haben. Der Egregore ist eine Kraft oder ein Gefühl, das aus den kollektiven Gedanken, Emotionen und Handlungen einer Gruppe entsteht, die ich in meinen Büchern oft erwähne.

Die bösen Hexen haben dieses besondere Ritual gegen Trump „Future-Casting“ genannt, und im Mittelpunkt des Ganzen steht eine gewisse Wendy Houseman, eine Hexe aus D.C., die ihre Karriere in einem Unternehmen aufgegeben hat, um sich hauptberuflich der Hexerei zu widmen. Houseman führt einen Zirkel von Fachleuten an, der sich aus Anwälten, Ärzten und Führungskräften zusammensetzt, und führt sie durch Rituale, die darauf abzielen, die politische Landschaft zu gestalten, was ehrlich gesagt eher an Polanskys Film Rosemary’s Baby erinnert.