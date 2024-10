FBI-Insider: Elite plant „Weltuntergangsangriff“, um Millionen „nicht kooperativer“ Bürger zu töten (Video)

Dann ließ er die Bombe platzen.

Allen weiß von den Plänen der Globalisten, in den Vereinigten Staaten Chaos zu stiften, indem sie einen Angriff unter falscher Flagge durchführen, um die Wahlen zu stören, und er fordert die Amerikaner auf, im Vorgriff auf weitere Turbulenzen und Drangsal in den kommenden Wochen Waffen, Munition, Lebensmittel, Wasser und andere lebensnotwendige Güter zu horten.

Die Elite und ihre Sprachrohre in den Mainstream-Medien säen seit Ende letzten Jahres die Möglichkeit eines verheerenden schwarzen Schwans vor den Wahlen im November.

Die Mainstream-Medien sind mit an Bord, und die Täuschung ist auch in die Einparteienpolitik in DC eingedrungen

Insider aus Washington D.C. haben enthüllt, dass diese Woche 50 US-Senatoren mit Satellitentelefonen ausgerüstet wurden. Dies löste die Befürchtung aus, dass sich das Establishment möglicherweise auf einen Angriff unter falscher Flagge vorbereitet, von dem es bereits weiß.

Und die Lage ist noch besorgniserregender, wenn man bedenkt, dass diese Angriffe offenbar gerade jetzt beginnen.

Die Kabale, die versucht, die Menschheit zu versklaven und eine Weltregierung zu errichten, gibt ihre Pläne ständig bekannt. Das ist eine gute Sache, denn es bedeutet, dass wir sehen können, was sie zu tun versuchen.

Dies nennt man prädiktive Programmierung.

Regierungen, die globale Elite und andere mächtige Kräfte betten in Filmen, Fernsehsendungen, Büchern oder anderen Formen populärer Medien subtil Hinweise oder Warnungen vor zukünftigen Ereignissen ein.

Diese versteckten Botschaften werden verwendet, um die Öffentlichkeit auf die Akzeptanz künftiger Ereignisse wie großer politischer oder sozialer Veränderungen, Naturkatastrophen oder sogar Angriffe unter falscher Flagge zu konditionieren.

Millionen von Familien in ganz Amerika haben derzeit keinen Strom.

Da fragt man sich, was bis zum Wahltag noch alles passieren wird.

So sieht die Flucht der Amerikaner aus. Nachdem Hurrikan Helene Land erreichte, sind viele Menschen ohne Nahrung, Wasser und Hab und Gut gestrandet.

