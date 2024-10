Gesundheit: Alles, was bei der Behandlung von Brustkrebs schiefläuft

Da ich mehreren Frauen geholfen habe, ihren Brustkrebs umzukehren und ihre Gesundheit wiederzuerlangen, und ich viele Fragen dazu bekomme, und da es in meinem Bekanntenkreis Menschen gibt, die vom medizinischen Establishment belogen und benutzt wurden, werden wir noch einmal auf die typische und sehr schädliche und völlig unnötige Behandlung von Brustkrebs eingehen , wie sie von indoktrinierten Ärzten empfohlen wird. Von Joachim Bartoll

Ich werde die Mayo Clinic , eine dieser bösartigen Desinformations-Websites, und ihren Artikel über Brustkrebs nutzen , um all ihre schädlichen Handlungen aufzudecken und einmal mehr ihre rückständige Denkweise aufzuzeigen und wie sie Frauen ein Leben lang manipulieren, verletzen, ausnutzen und schädigen, nur um ein bisschen Geld zu machen (und dabei die Agenda zu verfolgen, die Menschen schwach und abhängig zu halten und sicherzustellen, dass sie früh sterben).

Lassen Sie uns zum Abschnitt über die Behandlung durch die Mayo Clinic springen und sehen, was sie zu sagen haben und wie unlogisch ihre Argumentation und Verteidigung ihrer Pseudowissenschaft ist. Ich verspreche Ihnen, es ist erschreckend!

Brustkrebsoperation

„Die Behandlung von Brustkrebs beginnt oft mit einer Operation zur Entfernung des Krebses. Bei einer Lumpektomie wird der Brustkrebs und ein Teil des gesunden Gewebes um ihn herum operativ entfernt. Eine Lumpektomie kann auch zur Entfernung eines kleinen Krebses verwendet werden.

Bei einer Mastektomie handelt es sich um eine Operation, bei der das gesamte Brustgewebe aus der Brust entfernt wird. Die häufigste Mastektomie ist die totale Mastektomie, auch einfache Mastektomie genannt. Bei diesem Eingriff wird die gesamte Brust entfernt, einschließlich der Läppchen, Milchgänge, des Fettgewebes und etwas Haut, einschließlich der Brustwarze und des Warzenhofs.“

Wenn Sie verstehen, dass Krebs, also die Bildung von Tumoren , eine natürliche letzte Verteidigungsstrategie des Körpers ist, um Sie vor einem kontinuierlichen Ansturm von Giftstoffen zu schützen , werden Sie auch verstehen, dass dies purer Wahnsinn ist. Es ist völliger Wahnsinn und jeder Chirurg, der so etwas tut, sollte lebenslang hinter Gittern sitzen (und sich selbst einige Körperteile entfernen lassen).

Krebstumore sind weder gefährlich noch schädlich, da sie völlig natürlich sind. Sie schützen Sie und geben Ihnen die Möglichkeit, die Giftbelastung zu verringern, die Sie tötet.

Wenn Sie jedoch so dumm sind, weiterhin dieselben giftigen pflanzlichen und verarbeiteten Lebensmittel zu sich zu nehmen und sich denselben Umweltgiften auszusetzen, wird die Giftbelastung weiterhin hoch sein und die Tumore werden wachsen. (Schwedische Chefärztin der Pathologie: Im Herbst 2021 haben seltsame Krebsfälle zugenommen)

Wenn sich einige der Tumore in der Nähe von Organen befinden, um diese zu schützen, kann dies zu einem tödlichen Szenario werden und der Krebs kann zu einem Problem werden. Dies ist jedoch nicht die Schuld des Krebses, sondern einfach Ihre eigene Schuld, da Sie weiterhin das tun, was Sie ursprünglich vergiftet hat.

Einer der extrem schwachsinnigen Gründe, die ahnungslose Ärzte für das Herausschneiden von Tumoren anführen, ist, dass sie in ihrem Wahn glauben, Krebs könne sich ausbreiten – indem er auf magische Weise von einer Stelle im Gewebe zu einer anderen oder in einen ganz anderen Teil des Körpers springt. Wenn Sie einen Moment innehalten und nachdenken, werden Sie erkennen, wie extrem dumm diese Lüge ist.

Denken Sie an die goldene Regel der Biologie und Physiologie: Ihr Körper wird Ihnen niemals schaden. Alles, was Ihr Körper produziert, ist natürlich und kann niemals schädlich sein. Ihr Körper ist auf das Überleben und den Fortbestand der Art ausgelegt.

Tumore entstehen wiederum durch die toxische Belastung, der Sie sich aussetzen. Wenn Sie Ihrem Körper weiterhin Schaden zufügen, werden neue Tumore entstehen, die helfen, diese Giftstoffe abzuwehren. Das ist äußerst einfach und logisch.

Mit anderen Worten: Tumore im Brustgewebe stellen keine Gefahr dar. Und die Entfernung von Gewebe oder einer ganzen Brust ist purer Wahnsinn. Eine Frau ohne jeden Grund zu verstümmeln. Das ist ein Verbrechen!

Allerdings sagt Ihnen die Diagnose Brustkrebs, dass Ihr Lebensstil und Ihre Ernährung sehr schlecht und schädlich sind, und das ist es, was Ihren ganzen Körper schädigt, das Wachstum schützender Tumore fördert und Ihre Lebenserwartung um Jahrzehnte verkürzt. Und wir werden gleich darauf eingehen, welche spezifischen Giftstoffe zu Brustkrebs beitragen.

„Entfernung einiger Lymphknoten. Bei einer Wächterlymphknotenbiopsie werden einige Lymphknoten zur Untersuchung entnommen. Wenn sich Brustkrebs ausbreitet, befällt er oft zuerst die nahegelegenen Lymphknoten. Um festzustellen, ob sich der Krebs ausgebreitet hat, entfernt ein Chirurg einige der Lymphknoten in der Nähe des Krebses.“

Noch einmal, Krebs breitet sich nicht aus, ihr Schwachköpfe. Und indem ihr das erwähnt, gebt ihr eigentlich zu, dass Krebs, wie Tumore, das Ergebnis von Giftstoffen ist. Wie ihr wissen solltet, spielen das Lymphsystem und die Lymphknoten eine entscheidende Rolle beim Herausfiltern von Giftstoffen und toxischen Abfällen aus Entgiftungsprozessen im Körper.

Davon abgesehen sind unsere Körper auf unsere natürliche menschliche Fleischfresser-Ernährung mit ausschließlich tierischen Nahrungsmitteln ausgelegt , Nahrungsmittel, die überhaupt keine Giftstoffe enthalten. Wir sind darauf ausgelegt, lediglich einige Umweltgifte und einige, die wir zufällig konsumieren, herauszufiltern.

In unserer heutigen Gesellschaft mit pflanzlichen Lebensmitteln wie Brot, Nudeln, Gemüse, Bonbons, Limonaden und verarbeiteten Lebensmitteln sowie Umweltgiften aus Verschmutzung, Kunststoffen, Schönheits- und Hygieneprodukten usw. ist unsere Giftbelastung unnatürlich hoch. Aus diesem Grund nehmen so viele „moderne Krankheiten“, darunter auch Krebs, zu.

Und das bedeutet auch, dass sogar die Lymphknoten Schaden nehmen, und wenn die Giftbelastung über einen so langen Zeitraum so hoch war, dass Ihr Körper gezwungen ist, Tumore zu produzieren, werden diese schließlich auch in den Lymphknoten auftreten – insbesondere, wenn Östrogen im Spiel ist, da Östrogen eine wichtige Rolle bei der Funktion der Lymphknoten spielt. Und die umgekehrte medizinische Wissenschaft sagt uns, dass Östrogen ein treibender Faktor bei Brustkrebs ist.

Allerdings ist es nicht das, was die meisten von Ihnen denken würden, denn vom Körper produziertes Östrogen ist völlig harmlos, da es ein natürlicher Teil unserer Biochemie ist. Und wir werden gleich auf Östrogen eingehen, wenn wir die sehr schädliche Hormontherapie besprechen.

Strahlentherapie

„Bei der Strahlentherapie wird Krebs mit starken Energiestrahlen behandelt. Die Energie kann von Röntgenstrahlen, Protonen oder anderen Quellen stammen. Bei der Behandlung von Brustkrebs wird häufig eine externe Strahlentherapie eingesetzt. Bei dieser Art der Strahlentherapie liegen Sie auf einem Tisch, während sich eine Maschine um Sie herum bewegt. Die Maschine richtet die Strahlung auf präzise Punkte Ihres Körpers. In selteneren Fällen kann die Strahlung auch im Körperinneren eingesetzt werden. Diese Art der Strahlung wird Brachytherapie genannt.

Strahlentherapie wird häufig nach Operationen eingesetzt. Sie kann alle Krebszellen abtöten, die nach der Operation noch vorhanden sein könnten. Die Strahlung senkt das Risiko, dass der Krebs wieder auftritt.“

Auch das ist purer Wahnsinn und unglaublich dumm. Strahlentherapie ist nicht selektiv. Sie schädigt und tötet jede Art von Zelle, unabhängig von ihrem Gesundheitszustand, Typ oder ihrer Funktion. Sie ist reine Zerstörung des Körpers und sollte bei niemandem angewendet werden. Sie ist kriminell.

Stellen Sie sich vor, Ihre Zellen und Gewebe würden ohne wirklichen Grund zerstört, denn Brustkrebs ist an sich nicht gefährlich, es ist Ihr Lebensstil, der gefährlich ist.

Stattdessen sollten Sie, wie bei allen Krebsarten, einfach die Giftstoffe, die Schäden und die Entstehung von Tumoren verursachen, verringern oder besser noch entfernen, um sich vor ihnen zu schützen. Nehmen Sie unsere natürliche, tierische Ernährung an und begrenzen Sie die Belastung durch Umweltgifte – und Sie werden gesund. So einfach ist das.

Chemotherapie

„Bei der Chemotherapie wird Krebs mit starken Medikamenten behandelt. Es gibt viele Chemotherapie-Medikamente. Die Behandlung umfasst oft eine Kombination von Chemotherapie-Medikamenten. Die meisten werden über eine Vene verabreicht. Einige sind in Tablettenform erhältlich.

Bei Brustkrebs wird häufig nach einer Operation eine Chemotherapie eingesetzt. Sie kann alle möglicherweise noch vorhandenen Krebszellen abtöten und das Risiko eines Wiederauftretens des Krebses senken.“

Ihr verdammten Idioten. Das ist die Definition von Wahnsinn. Sie können ein Gesundheitsproblem, das das Ergebnis von Toxizität ist, nicht verbessern oder „heilen“, indem Sie noch mehr zerstörerische Gifte einnehmen.

Chemotherapie funktioniert genauso wie Strahlentherapie, da diese giftigen Chemikalien nicht selektiv sind. Sie töten jede Art von Zelle, unabhängig von ihrem Gesundheitszustand, Typ oder ihrer Funktion. Und wieder ist die Lösung dieselbe. Die toxische Belastung entfernen. Das würde jedoch bedeuten, dass die Pharmaunternehmen keine Gewinne machen und die Menschen tatsächlich wieder gesund werden würden, und das können wir nicht zulassen. Meine Güte. Hormontherapie „Bei der Hormontherapie werden Medikamente eingesetzt, um bestimmte Hormone im Körper zu blockieren. Sie dient der Behandlung von Brustkrebs, der empfindlich auf die Hormone Östrogen und Progesteron reagiert. Mediziner nennen diese Krebsarten Östrogenrezeptor-positiv und Progesteronrezeptor-positiv. Krebsarten, die empfindlich auf Hormone reagieren, nutzen die Hormone als Treibstoff für ihr Wachstum. Die Blockierung der Hormone kann dazu führen, dass die Krebszellen schrumpfen oder absterben.“ Auch das ist kriminell. Verstehen Sie überhaupt, wie wichtig Östrogen und Progesteron für das Wohlbefinden einer Frau und für ihr tägliches Leben sind? Die Blockierung dieser Hormone zerstört ihre Lebensqualität und schädigt auch ihren Körper schwer. Zum Beispiel vaginale Trockenheit, Juckreiz und Ausdünnung der Vaginalwände, was zu Beschwerden beim Geschlechtsverkehr führt. Hitzewallungen und nächtliche Schweißausbrüche, ähnlich wie in den Wechseljahren. Knochenschwund und erhöhtes Osteoporoserisiko. Höherer Blutdruck und erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Stimmungsschwankungen wie Depressionen, Angstzustände und Reizbarkeit. Schlafstörungen und Tagesmüdigkeit. Vermindertes sexuelles Verlangen und Erregung. Harnwegsprobleme wie Inkontinenz. Trockene Haut, Ausdünnung der Haut, Fältchenbildung und erhöhtes Risiko für Ekzeme und Schuppenflechte. Und vieles mehr! Und wieder ohne jeden Grund. Denken Sie daran, dass alles, was unser Körper produziert, natürlich ist und uns niemals schaden kann. Die verkehrte und äußerst inkompetente Medizin kann jedoch nicht zwischen natürlich produziertem endogenem Östrogen und exogenem künstlichem Östrogen unterscheiden. In der Biologie und Biochemie wissen wir das alles. Es handelt sich nicht um vom Körper produziertes Östrogen, da Östrogen tatsächlich zur Heilung von Gewebe, insbesondere Brustgewebe, verwendet wird! Ja, zur Heilung! Daher ist es völlig unlogisch, anzunehmen, dass Östrogen Krebstumore verursacht oder fördert. In Wirklichkeit sind das Problem Phytoöstrogene, die Sie aus pflanzlichen und verarbeiteten Lebensmitteln erhalten, und Xenoöstrogene, die Sie aus Kunststoffen, Pestiziden (in pflanzlichen Lebensmitteln), Hygiene-, Kosmetik- und Schönheitsprodukten und anderen Umweltchemikalien und -quellen erhalten. Diese künstlichen Östrogene ahmen die Funktion und Eigenschaften von echtem Östrogen nach, sind aber extrem giftig. Die Lebensmittel mit dem höchsten Gehalt an Phytoöstrogenen sind: Leinsamen, Sojabohnen und alle Produkte, die Soja enthalten, Hülsenfrüchte wie Bohnen und Erbsen, alle Arten von Nüssen und Samen-/Pflanzenöl, die meisten Brot- und Getreidesorten, insbesondere solche, die Reiskleie, Weizen, Gerste und Hafer enthalten. Außerdem Tee, Kaffee, Kakao/Schokolade, Trockenfrüchte, Beeren sowie alle Kräuter und Kräuterergänzungsmittel. Wenn Sie eines oder mehrere dieser Lebensmittel fast täglich zu sich nehmen, ist es ziemlich offensichtlich, dass die Phytoöstrogenbelastung hoch ist. Und da Phytoöstrogene natürliches Östrogen imitieren, binden sie sich an Brustgewebe, wo sie Schaden anrichten, da sie sehr giftig sind. Und wenn die Belastung zu hoch wird und Ihr Körper bei der Reparatur des Schadens nicht in Rückstand gerät, kapselt er diese Toxine in Tumoren ein, damit sie keinen weiteren Schaden anrichten können. Also noch einmal: Begrenzen Sie die Giftbelastung! Entfernen Sie alle pflanzlichen und verarbeiteten Lebensmittel. Nehmen Sie niemals Drogen! Und das war es auch schon. Es sollte offensichtlich sein, dass alle Ärzte von der Rockefeller -Pseudowissenschaft einer Gehirnwäsche unterzogen wurden und keine Ahnung von den echten Wissenschaften haben, von der Physiologie, Biologie und Biochemie. Wenn bei Ihnen Brustkrebs diagnostiziert wurde, sollten Sie sich nur über Ihren Lebensstil, Ihre Ernährung und Ihre Belastung mit Giftstoffen Sorgen machen. Und das ist es, was Sie ändern müssen, da es Ihrem Körper irreversiblen Schaden zufügt. Hören Sie niemals auf einen Arzt. Sagen Sie ihnen einfach, sie sollen sich verpissen. Bei mir selbst wurde 2017 Krebs und extremes Tumorwachstum diagnostiziert . Ein Tumor nahm ein Drittel meines linken Beins ein – das ist mehrere tausend Mal größer als ein erbsengroßer Tumor in der Brust. Anfang 2018 versagten meine Leber, meine Nieren und meine Schilddrüse. Trotzdem konnte ich alles umkehren, indem ich auf unsere natürliche, fleischfressende Ernährung umstellte und meine Belastung mit Giftstoffen einschränkte. (Gesundheit: Eierstockkrebs – Weihrauch wirkt besser als Chemotherapie) Ich fastete auch und meine Organe heilten innerhalb von ein paar Monaten und meine Tumore schrumpften schnell. Seitdem habe ich vielen Menschen mit der Diagnose verschiedener Krebsarten geholfen, indem ich ihnen einfach erklärt habe, was es ist und was sie tun müssen. Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 15.10.2024

