Hurrikan-Kontrolle aufgedeckt! Die schockierende Wahrheit hinter Wetterwaffen (Video)

Es geht um mehr als nur Hurrikane und Radaranomalien; es geht darum, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Es geht darum, das, was man sieht, zu hinterfragen, tiefer zu graben und sich nicht von den Mächtigen hinters Licht führen zu lassen. Teilen Sie diese Informationen, sprechen Sie darüber und lassen Sie nicht zu, dass die Wahrheit unter einer Schicht von Fehlinformationen begraben wird.

Und am wichtigsten: Denken Sie an die Stimmen, die nach Gerechtigkeit rufen – für Lahaina, für Maui und für jede Seele, die durch etwas verloren geht, das möglicherweise weit mehr ist als nur Naturkatastrophen.

Abschließende Gedanken: Ein Sturm zieht auf, und es ist Zeit aufzuwachen. Alex Jones redet nicht nur heiße Luft; er stößt eine Tür auf, die viele lieber geschlossen halten würden.

Die geheime Geschichte der Wetterwaffen ist ein Thema, das unsere Aufmerksamkeit verdient, und Hurrikan Helene könnte nur der Anfang sein. Wenn wir in den Himmel blicken, müssen wir anfangen, die wirklichen Fragen zu stellen: Sind wir Zeugen des Zorns der Natur oder sehen wir die kalkulierte Hand des menschlichen Eingreifens?

Es ist Zeit, den Schleier zu lüften und sich auf den Sturm der Wahrheit vorzubereiten.

Infowars berichtet:

Angesichts der Verwüstungen durch Hurrikan Helene, der vor allem in den roten Bundesstaaten im Südosten der USA wütet, und der nun in der Washington Post veröffentlichten Behauptung: „ Wenn Helene das Wahlergebnis beeinflusst, könnte Trump dafür den Preis zahlen “, ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass die Bundesregierung schon seit langem die Macht hat, Wettermuster zu manipulieren – und sich zu fragen, ob die Zerstörungen absichtlich verursacht wurden.

Secret History Of Weather Weapons That Appear To Be Used On Hurricane Helene

Alex Jones reads patents to steer hurricanes and shows radar evidence of scalar waves being used in the area of Hurricane Helena.

