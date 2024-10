Teile die Wahrheit!

„Was hier geschah, war eine allmähliche Gewöhnung der Menschen daran, durch Überraschungsmanöver regiert zu werden; daran, Entscheidungen zu erhalten, die im Geheimen beraten wurden; daran, zu glauben, die Situation sei so kompliziert, dass die Regierung auf der Grundlage von Informationen handeln müsse, die die Menschen nicht verstehen könnten, oder so gefährlich, dass sie, selbst wenn die Menschen sie verstehen könnten, aus Gründen der nationalen Sicherheit nicht veröffentlicht werden könnten …

Und all die Krisen und Reformen (auch echte Reformen) nahmen die Menschen so in Anspruch, dass sie die langsame Bewegung im Hintergrund nicht bemerkten, den gesamten Prozess der Regierung, der sich immer weiter von ihnen entfernte.“ – Historiker Milton Mayer, Sie dachten, sie wären frei: Die Deutschen, 1933-45

Machen Sie sich bereit: Ein Tsunami nähert sich.

Während wir uns darüber streiten, welche Seite diesen aussichtslosen Kampf um die Führung des Landes gewinnt, wird in den Zentren der Macht, weit abseits der Öffentlichkeit, etwas ausgeheckt, das nichts Gutes für die Zukunft dieses Landes verheißt.

Wenn eine ganze Nation von den Eskapaden der herrschenden politischen Klasse so fasziniert ist, dass sie alles andere ignoriert, sollten wir besser auf der Hut sein.

Immer wenn eine Regierung im Verborgenen operiert, eine Sprache der Gewalt verwendet und per Dekret regiert, ist Vorsicht geboten.

Und wenn eine Regierung so weit von ihrem Volk entfernt ist, dass die Menschen von ihren gewählten Vertretern weder gesehen noch gehört oder beachtet werden, sollten wir besser auf der Hut sein.

Wir müssen unsere Prioritäten richtig setzen, wenn wir jemals die Hoffnung haben wollen, in Amerika ein Gefühl der Freiheit aufrechtzuerhalten.

Solange wir uns ablenken und zerstreuen lassen, gelegentlich empört sind, immer polarisieren und uns damit zufrieden geben, nicht die Regierung, sondern nur die anderen als Feinde zu betrachten, wird es uns nie gelingen, in irgendeiner Form eine einheitliche Front gegen die Tyrannei (oder die Korruption und Unfähigkeit der Regierung) zu bilden.

Wohlgemerkt, mit „Regierung“ meine ich nicht die höchst parteiische Zweiparteienbürokratie der Republikaner und Demokraten. Vielmehr meine ich die „Regierung“ mit einem großen „G“, den tief verwurzelten Tiefen Staat, der von Wahlen unberührt bleibt, von populistischen Bewegungen nicht beeinflusst wird und sich außerhalb der Reichweite des Gesetzes gestellt hat.

Dies ist das verborgene Gesicht einer Regierung, die keinen Respekt vor der Freiheit ihrer Bürger hat.

Hören Sie also auf mit all den Ausreden, dem Herumgeschubse, dem Fingerzeigen und den Pisswettbewerben, um zu sehen, welche Seite die andere mit Schreien, Schuldzuweisungen und Wutanfällen übertrumpfen kann.

Schluss mit der kurz- und langfristigen Amnesie, die es politischen Speichelleckern ermöglicht, die Doppelzüngigkeit, Mittäterschaft und Verlogenheit ihrer eigenen Partei bequem zu vergessen und die Schuld allen anderen zuzuschieben.

So siegt das Böse.

Auf diese Weise verschwindet die Freiheit und die Tyrannei entsteht.

Auf diese Weise können gute, im Allgemeinen anständige Menschen die drohende Gefahr nicht erkennen. Sie haben sich von künstlich geschaffenen Krisen, polarisierender Politik und Kämpfen, die die Bevölkerung in verfeindete „Wir gegen Sie“-Lager spalten, ablenken lassen.