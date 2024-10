Neues aus der geistigen Welt: Auf energetischer Ebene wird es immer lichter. Auf der 3D Ebene kurzfristig finsterer und destruktiver

Guten Tag,

in den letzten Wochen hat sich (fast) alles Negative und Destruktive verschlimmert. Die Konflikte eskalieren und vielen Menschen, die ihre Schwingung erhöhen, geht es immer schlechter. Von Egon Fischer

Eine kurze energetische Rundschau

Was den deutschsprachigen Raum betrifft, hat sich energetisch nicht viel geändert. Manche haben vielleicht gehofft, dass sich in Deutschland durch die Wahlen in einigen neuen Bundesländern sich energetisch etwas zum Positiven verändert. Diese Hoffnung muss ich leider enttäuschen. Bereits vor den Wahlen haben meine geistigen Kollegen gemeint:

Die Wahlen werden zwar politische Auswirkungen, aber nur minimale energetische Auswirkungen haben. Die Wahlen hätten nur dann größere energetische Auswirkungen, wenn sich durch die Wahlergebnisse bei vielen Menschen innerlich etwas zum Positiven verändern würde. Was aber nicht zu erwarten ist. Auch die Wahlen in Österreich werden kurzfristig nicht viel ändern, mittel- und langfristig wird die Wahl jedoch sehr viel ändern. Die geistigen Kollegen haben schon vor einiger Zeit angekündigt, dass die Wahl in Österreich ein Meilenstein in der weiteren Entwicklung ist.

Wirklich große energetische Änderungen haben sich nur bei den USA, Israel und England ereignet. Nach den letzten Infos aus der energetischen Welt sind die USA und Israel mittlerweise energetisch tot und England liegt energetisch in den letzten Zügen. Im zweiten Teil werde ich auf diese energetischen Änderungen genauer eingehen.

Ein kurzer Ausblick auf die nahe Zukunft

Am zweiten Oktober 2024 fand wieder einen Sonnenfinsternis statt. Es war keine vollständige Finsternis, sondern nur eine ringförmige. Aber aus energetischer Sicht hat sich bei dieser Finsternis etwas ganz Entscheidendes verändert. Die Wasserfrau hat einen Bericht darüber geschrieben, den ich veröffentlichen darf. Wie ich schon im letzten Beitrag geschrieben habe, wird es bis etwas März oder April 2025 extrem turbulent werden. Die Ereignisse werden sich überschlagen und viele Menschen werden in Angst und Panik verfallen. Aber meine geistigen Kollegen betonen immer wieder: In den deutschsprachigen Ländern besteht kein Anlass zur Angst und Panik.

Man muss nur bei sich bleiben, sich auf sich selbst konzentrieren und sich nicht auf die äußeren Ereignisse fokussieren und mit ihnen in Resonanz gehen. Es wird zu keinem dritten Weltkrieg kommen, auch wenn die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten weiter eskalieren und es dort zu größeren militärischen Auseinandersetzungen kommt. (Neues aus der geistigen Welt: Die große Reinigung hat begonnen)

Die Bedeutung der Sonnenfinsternis am 2. Oktober 2024

Wie ich bereits erwähnte, hat die Wasserfrau kurz vor der Sonnenfinsternis aus der geistigen Welt eine aus meiner Sicht ganz wichtige Info bekommen. Sie hat einen Bericht darüber verfasst, den ich in diesem Beitrag veröffentlichen darf.

Lieber Egon,



ich habe mich längere Zeit nicht mehr gemeldet. Das lag daran, dass es mir wirklich bescheiden ging und dieser Zustand hält bereits zwei Jahre an. Normalerweise weiß ich was ich tun kann, damit es mir besser geht. Aber seit zwei Jahren funktioniert alles, was mir üblicherweise hilft, scheinbar nicht mehr sonderlich.

Lange habe ich nicht verstanden, was los war. Ich war verzweifelt. Ständig war ich damit beschäftigt, alles Mögliche zu versuchen und zu tun, damit es mir besser ging. Aber egal was ich seit zwei Jahren mache, all dies scheint mir nicht mehr sonderlich viel zu nützen. Zumindest nicht längerfristig. Kurzfristig hat es einen Effekt, aber dann lande ich wieder in den alten Zuständen.

Was ich auch immer mache, dieses Geschehen wiederholt sich: Langsam und mit viel Mühe baue ich mich wieder ein wenig auf. Irgendwann geht es mir dann wirklich besser und kurz bevor ich den Punkt erreiche, an dem ich wieder fast die Alte bin, kommt das nächste Ereignis, das mich zurückwirft und in die Knie zwingt. Manchmal ist es mein Körper, der dann aufschreit und Symptome entwickelt. Dazu muss ich erwähnen, dass ich bis vor zwei Jahren körperlich sehr stabil, fit und gesund war.

Aber noch viel häufiger kommen unvorhergesehene Ereignisse von außen, die mich betreffen oder betroffen machen. Meist treffen sie mich nicht nur, sondern sie zerstören mich förmlich. Noch bevor ich nach oben in einen guten Zustand komme, liege ich bereits wieder auf dem Boden und alles beginnt von vorne. Immer wieder rappele ich mich auf, ich bemühe mich, mich zu stärken und zu erholen und immer wieder wirft es mich zurück.

Unabhängig davon, was ich versuche oder wie sehr ich mich bemühe, ich entkomme diesem Erfahrungskreislauf nicht. Jetzt musste ich meine Arbeitszeiten extrem einschränken, weil ich nicht mehr so belastbar bin und nicht mehr so viel leisten kann wie bisher. Außerdem ist dieser ständige Versuch, mich zu stabilisieren und aufzubauen, auch sehr zeitintensiv. Zunehmend war ich am Verzweifeln. Vor allem diese Woche, als ich wieder einmal völlig unerwartet von vielen Seiten angegriffen und fertig gemacht wurde.

Erneut lag ich also am Boden. Ich war erschöpft und hatte keine Kraft mehr. Ich wollte nicht mehr, ich konnte nicht mehr und wollte nur noch aufgeben. Und ich kenne solche Impulse zur Genüge und weiß auch, wie gefährlich sie sind. Diesen Impulsen zu folgen würde nur bedeuten, dass ich mein persönliches Feld mit dieser Information anreichern würde. Und das Ganze auch noch mit einer hohen Intensität der Verzweiflung untermauert. Damit würde es sich in mir selbst verankern und in der Folge meine Situation noch mehr verschlechtern. Wahrscheinlich war ich noch nie so verzweifelt und ohnmächtig wie in der letzten Zeit.



Der einzige Ausweg schien darin zu sein, mich ein wenig von dieser Welt zurückzuziehen. Aber nicht einmal der Rückzug half mehr. Es ging weiter, die nächste Katastrophe kam. Ich wollte nur noch meine Ruhe, wollte mich erholen, aber auch das funktionierte nicht. Ich scheiterte mit all meinen Versuchen und habe nicht verstanden, warum es anderen Menschen so viel besser ging, als mir und all jenen, die sich bemühen, sich weiter zu entwickeln.

Gestern bekam ich eine Info aus der geistigen Welt, über die ich unsagbar dankbar bin und die ich gerne mit dir teilen möchte. Es geht um das persönliche und kollektive Feld und um die Sonnenfinsternis.

Jeder hat sein persönliches Feld. Ein Feld voller Informationen, die von unserer Geschichte, unseren Gedanken, Gefühlen, Erfahrungen und Glaubensbildern aus diesen oder früheren Leben stammen.

Das war mir nicht neu. Aber was ich nicht bedacht habe und woran ich erinnert wurde: Dieses Feld trägt auch all jene Informationen in sich, die sich in unserem Feld gesammelt haben. Also auch Informationen, die gar nicht von uns kommen. Wo andere beispielsweise negative Gefühle, Gedanken oder Absichten auf uns gerichtet haben.

Jetzt beinhaltet dieses Feld nicht nur negative, sondern auch positive Informationen. Ich schreibe von der negativen Seite, weil die gerade wieder einmal sehr aktiviert wird.

Die Info besagte weiter, dass dieses Feld immer wieder aktiviert wurde und diese Sonnenfinsternis die negativen Informationen in diesem Feld das letzte Mal in dieser alten Form aktiviert. Damit war die tiefere Schwingung gemeint und somit die Ausprägung auf der negativen Seite.

Das Ganze betrifft nicht nur das persönliche Feld, auch die Erde und jedes Land besitzt so ein Informationsfeld. Das heißt, dass was mit oder nach der Sonnenfinsternis geschieht, hat Auswirkungen auf alles. Wird so ein Feld aktiviert, werden dessen Inhalte, oder genauer ausgedrückt jene Inhalte, die mit diesem Schwingungston resonieren, aktiviert. Derzeit eben bevorzugt die negativen Inhalte.

Das kann jetzt zu verschiedenen Reaktionen führen, wurde mir erklärt. Wenn wir solche Aktivierungen haben, können wir selbst destruktiv werden und uns schaden. Es kann aber genauso dazu führen, dass der Körper diese Destruktivität aufgreift und übernimmt, was zu körperlichen Symptomen führt. Auch wenn wir diese Impulse nicht selbst ausdrücken werden sie dennoch wirksam. Sie können nämlich auch vom Umfeld aufgenommen und ausgedrückt oder auch durch äußere Ereignisse an uns herangetragen werden.

Weiters erfuhr ich, wenn die Information eine Form, also einen Ausdruck, bekommt, dann kann sie sich lösen. Wenn sich eine Information ausdrückt, wird sich nicht mehr im Feld gespeichert. Dennoch wurde mir davon abgeraten jetzt, also in der Phase der kommenden Sonnenfinsternis, mit diesem Feld zu arbeiten. Denn auch wenn ich eine andere Absicht dabei gehegt hätte, es hätte das Feld und dessen Aktionen nur verstärkt. Wichtig ist noch, dass sich die Info nur auf die externen Inhalte, also auf die Infos, die durch andere Menschen oder durch Manipulation in mein Feld, gelangt sind, bezieht. Eigene Infos und Muster in unserem Feld bleiben erhalten, bis wir sie selbst auflösen.

Irgendwie war es erleichternd, all dies zu hören, entsprach es doch genau meiner Erfahrung. Es erklärte mir, warum ich so wenig ändern konnte und immer wieder mit diesen Dingen zu kämpfen hatte. Vielleicht ist es dir oder deinen Lesern ja auch so ergangen.

Die frohe Botschaft aus der geistigen Welt ist: Mit der kommenden Finsternis hat dieses negative und destruktive Phänomen ein Ende. Nach der Info aus der geistigen Welt werden bei dieser Sonnenfinsternis die negativen Inhalte des persönlichen Feldes, die eigentlich gar nicht unsere eigenen sind, ein letztes Mal in der alten Form aktiviert. Und dann hat das schreckliche Schauspiel, das viel Menschen in den letzten Jahren zur Verzweiflung und an den Rand der Selbstaufgabe gebracht hat, ein Ende.

Die zentrale Botschaft aus der geistigen Welt ist, dass ab der kommenden Sonnenfinsternis viele destruktive, energetische „Muster“ und „Felder“, die in den persönlichen energetischen Hüllen sind, entfernt oder deaktiviert werden. Diese Muster und Felder wurden bisher durch kosmische Strahlen, wie sie insbesondere bei (Sonnen)Finsternissen oder sonstigen Sonnenaktivitäten auftreten, aktiviert. Diese Aktivierungen hatten extrem negative Auswirkungen auf die betroffenen Menschen.

Bei der Sonnenfinsternis am 2. Oktober 2024 fand diese Aktivierung ein letztes Mal statt. Bei der nächsten Sonnenfinsternis im März 2025 sollte es auf keinen Fall mehr so destruktiv zugehen.

Ich habe auch meine geistigen Kollegen zu dem Thema befragt. Sie meinten nur: Überprüfe, was du in den letzten Monaten alles versucht hast und was das Ergebnis war. Nun, vor allem in den letzten Wochen habe ich zahlreiche Techniken und Selbstversuche gemacht. Die Kollegen haben mir ja ein paar energetische Techniken und Methoden mitgeteilt, wie man sich gegen energetische Attacken und Einflüsse schützen kann. Obwohl ich öfters einen halben Tag mit unterschiedlichen energetischen Übungen verbrachte, ging es mir danach oft nur ein paar Stunden gut und dann bin ich wieder abgestürzt und ich hatte keine Ahnung warum.

Nun ist ein großer Unterschied, ob man von „extern“ angegriffen wird oder etwas Äußeres energetisch auf einen einwirkt und sich dadurch in den eigenen energetischen Hüllen irgendwelche destruktiven Muster und Felder bilden. Es ist energetisch fast kein Unterschied, ob diese destruktiven Muster und Felder durch andere Menschen oder durch äußere Einflüsse in meine eigenen Hüllen gekommen sind. Man kann sich bis zu einem gewissen Grad schützen, dass destruktive Muster und Felder durch andere Menschen oder durch äußere Einflüsse in die eigene energetische Hülle kommen. Aber wenn sie einmal in den eigenen energetischen Hüllen sind, ist es bereits zu spät und sie wirken. Was wurde bei der letzten Sonnenfinsternis das letzte Mal aktiviert Die Wasserfrau hat aus der geistigen Welt die Info bekommen, dass destruktive Info- und Energiegebilde, die von außen kommen, mit der Sonnenfinsternis nicht mehr aktiviert werden können. Jeder Mensch hat mehrere energetische Hüllen. In diesen Hüllen befinden sich konstruktive oder destruktive Info- bzw. Energiegebilde. Diese Info- bzw. Energiegebilde können von einem selbst erzeugt oder von extern (von externen Wesen/Menschen oder von Umfeld-Einflüssen) in die Hülle eingeschleust worden sein. Zuerst möchte ich die Frage klären, wie destruktive Info- und Energiegebilde von Außen in eine menschliche Energiehülle gebracht werden. Die bekannteste Form ist das Verfluchen oder Verwünschen. Durch einen Fluch oder eine Verwünschung kann man gegen den Willen eines anderen ein sehr destruktives Energiemuster in die energetische Hülle eines Menschen “einpflanzen”. Das ist ein Spezialthema, auf das ich hier nicht eingehen will. Dann gibt es noch sehr subtile Möglichkeiten, wie man sehr destruktive Info- und Energiegebilde in die energetische Hülle eines Menschen “einsickern” lassen kann. Die wichtigsten Arten sind meiner Meinung nach generelle Energie- und Infofelder sowie (3D-)Infomedien, wie beispielsweise die Mainstream-Medien, Filme, Videos, Podcasts, aber auch Bücher, Blogs und sonstigen Schriftwerke. Wie ich in früheren Beiträg beschrieb, gibt es sehr destruktive Energie- und Infofelder, die praktisch gesehen riesige Gebiete abdecken, und die bei den Menschen allerlei destruktive Sachen (wie beispielsweise Angst- und Selbstmord-Gedanken, Depressions- oder Agressionsgefühle) auslösen können. Wenn man zu oft und zu intensiv solchen destruktiven Energie- und Infofeldern ausgesetzt ist, sickern Spuren von diesen destruktiven Energie- und Infofeldern in die eigene Energiehülle ein. Und diese eingesickerten destruktiven Energie- und Infofeldern werden bei bestimmten kosmischen Einstrahlungen aktiviert. Aber diese Energie- und Infofeldern kann man auch bewusst und vorsätzlich durch bestimmte Maßnahmen und Technologien aktivieren. Und das wurde von der dunklen Seite in den letzten Jahren, besonders intensiv aber in den letzen Monaten, häufig gemacht. Vorallem bei Sonnen- und Mondfinsternissen sowie an Portaltagen, weil hier allgemein eine sehr starke Energie verfügbar ist. Diesen Einflüssen kann man sich leider nur sehr schwer entziehen. Gegen solche Einflüsse, insbesondere wenn gerade ein Sonnensturm und die damit ausgelösten kosmischen Strahlen auf die Erde niederprasseln, kann man sich – praktisch gesehen – auch nicht wirklich schützen. Wenn ich Infos aus der geistigen Welt oder von anderen medialen Menschen bekomme, versuche ich dies immer für mich zu klären und – soweit möglich – zu überprüfen. Sehr oft kommen dann zufälligerweise Gespräche mit medialen Bekannten zustande, wo dann der Bekannte zufälligerweise das Gleiche erlebt hat. Auch bei der letzten Sonnenfinsternis war es so. Zufälligerweise führte ich am Tag der Sonnenfinsternis mit einer sehr medialen Bekannten, Frau Margaretha Brunner, Coach und Seelenbegleiterin, https://margarethabrunner.com/, ein längeres Telefonat. Wir unterhielten uns über den September und was wir da alles erlebten und was uns aufgefallen ist. Dann erzählte sie mir, dass sie am Vorabend, also am Tag vor der Sonnenfinsternis, seltsame dunkle Energiefelder wahrnahm. Zugleich sah sie auch, dass irgend jemand oder irgend etwas versuchte, diese dunklen Energiefelder zu aktivieren, aber es funktionierte nicht. Die dunkle Energiefelder rührten sich nicht und blieben passiv. Das entspricht genau der Info, die die Wasserfrau von der geistigen Welt erhielt und was mir meine geistigen Kollegen schilderten. Aber die Art und Weise, wie jeder von uns die Info präsentiert bekam, war sehr unterschiedlich. Je nach Mensch ist die Art und Weise, wie die Info übermittelt wird, völlig anders. Die symbolische Darstellung kann unter Umständen so unterschiedlich sein, dass man anfangs gar nicht erkennt, dass das gleiche Phänomen dargestellt wird. Erst wenn man sich darüber austauscht und redet, merkt man, dass es sich eigentlich um das gleiche Phänomen handelt. Wie kann man sich gegen externe Einflüsse schützen Wie schon erwähnt, ist das Thema “energetisch schützen” komplex und ich werde in diesem Beitrag kurz die wichtigsten energetischen Grundlagen beschreiben. In weiteren Beiträgen werden ich einige der energetische Wirkungsweisen im Detail beschreiben. Denn diese Wirkungsweisen sind generell gültig und allgemein von großer Bedeutung, wenn man bewusster werden will. Damit die Erklärungen leichter verständlich sind, werde ich hier nur auf die wichtigsten Wirkungsweisen und nicht auf alle Details und Sonderfälle eingehen. Je höher die eigene Schwingungsfrequenz, desto weniger ist man für externe Einflüsse anfällig Eine allgemein gültige Regel ist, dass intensive höhere Schwingungsfrequenzen niedrige Schwingungsfrequenzen dominieren bzw. auslöschen. Wenn jemand eine sehr hohe starke Schwingungsfrequenz hat, prallen externe energetische Angriffe einfach ab. In extremen Fall haben dann sogar Gifte und andere gesundheitsschädliche Substanzen auf den Körper praktisch keine Auswirkungen. Dazu wurden einige Analysen und Studien durchgeführt, wo sehr fortgeschrittene östliche „Heilige“ Drogen oder gesundheitsschädliche Substanzen zu sich genommen haben. Das Ergebnis war, dass diese Substanzen keinerlei oder nur minimale Auswirkungen auf den physischen Körper hatten. Nun ist es aber in dieser Zeit für einen Menschen, der in der westlichen Zivilisation lebt, praktisch unmöglich, längerfristig und stabil so einen hohen Schwingungszustand zu erreichen. Der energetisch Stärkere gewinnt Neben der Schwingungsfrequenz ist auch die Intensität / die Stärke der Schwingung von großer Bedeutung. Ein niedrig schwingender Mensch, der eine sehr starke energetische Intensität hat, kann einen sehr hoch schwingenden Menschen, der gerade energetisch schwach ist, sehr leicht und einfach energetisch schädigen. Das erleben gegenwärtig leider viele Menschen, die dabei sind, in die nächst höhere energetische Oktave zu wechseln, weil in der Transformationsphase ist man leider sehr oft energetisch schwach und instabil. Daher kommt von den geistigen Kollegen gegenwärtig immer wieder die Empfehlung: Passt auf euere Umgebung auf. Meidet Situationen, wo eine intensive destruktive Energie herrscht, meidet Menschen, die destruktiv unterwegs sind. Zieht euch zurück, wenn ihr energetisch schwach seid und geht in die Natur. Oder umgebt euch mit Menschen, die auf dem gleichen Weg sind wie ihr. Die Verbindung nach oben ist entscheidend Wenn man seine Schwingungsfrequenz erhöhen und seine energetische Intensität verstärken will, braucht man eine starke und stabile Verbindung zu höher schwingenden energetischen Ebenen. Das klingt einfach, ist es aber nicht.

Details dazu gibt es im zweiten Teil des Beitrages. Die Angst – der wirksamste Faktor, dich energetisch isoliert und schwach zu halten Zum Abschluss dieses Themas noch ein kurzes Schaubild, welche Faktoren wichtig sind, wenn man sich mit einer hoch schwingenden energetischen Ebene verbinden will. Auf die Faktoren werde ich in den nächsten Beiträgen näher eingehen. Der stärkste Faktor, der eine gute und starke Verbindung zu einer hoch schwingenden Ebene be- oder verhindert, ist die Angst. Frau Fuchs hat am 22. September 2024 den Beitrag “Ich und die Angst” veröffentlicht. Es gibt viele Bücher, Artikel und Videos darüber, wie man seine Angst los wird. Der Beitrag von Frau Fuchs beschreibt aber nicht, wie man seine Angst los wird, sondern wie man die Angst nutzen kann, um sich weiterzuentwickeln und bewusster zu werden. So schreibt Frau Fuchs in ihrem Beitrag: Da ist einmal die Angst und

da bin „Ich“, die Person, die auf diese Angst trifft. Daraus ergibt sich eine spezielle Kombination von „Ich“ und „Angst“, die zu den drei großen Formen des Angsterlebens führt. Diese habe ich unterteilt in die kindliche Angst

die erwachsene Angst und

und der bewusste Umgang mit der Angst Die jeweilige Form des Angsterlebens, bestimmt: wie sich die Angst für uns anfühlt,

wie wir die Angst erfahren,

wie wir auf die Angst reagieren.

Doch das ist noch nicht alles, die jeweilige Form des Angsterlebens bestimmt auch,

wie wir auf die Angst reagieren können und

und was uns in dieser Angstform hilft. Die meisten psychischen Techniken und Strategien sind Universal-Strategien.

Es sind Strategien, die durchaus richtig sind und auch gegen die Angst helfen können. Nur wird nicht unterschieden, wo sich der Mensch gerade befindet, der Angst empfindet.

Das macht aber einen entscheidenden Unterschied.

Ohne diese Unterteilung bieten wir kleinen Kindern, Erwachsenen oder alte Menschen, dieselben Strategien zur Angstbewältigung an. Die Angst mag der gemeinsame Nenner sein. Aber ein kleines Kind hat andere Ängste und braucht etwas anderes als ein Erwachsener brauchen wird. Es ist also ein völliger anderer Ansatz, der psychologisches Wissen und psychologische Praxis mit Bewusstseinsentwicklung verbindet. Daher werde ich im nächsten Beitrag näher aus energetischer Sicht die von Frau Fuchs beschriebene Methodik bzw. Technik analysieren. An dieser Stelle möchte ich mich von den Lesern des freien, öffentlichen und kostenlosen Blogs verabschieden. Ich wünsche allen bis zum nächsten Beitrag alles Gute und bleibt im Auge des Zyklons. Beste Grüße

Quellen: PublicDomain/efisch.substack.com am 07.10.2024

