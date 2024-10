„Nicht das Deutschland, das ich kannte“: Wenn eine ZDF-Journalistin sieht, was nicht im TV gezeigt wird (Video)

Völlig geschockt nimmt eine ZDF-Reporterin ein Video auf, nachdem sie die Zustände am Frankfurter Hauptbahnhof bemerkt: Das sei nicht das „Deutschland, was ich mal kannte“.

Ein Instagram-Video, das die ZDF-Journalistin Sabine Platz bereits am 6. September aufgenommen hat, geht jetzt in den sozialen Medien viral. Sie zeigt sich darin schockiert von den Verhältnissen rund um den Hauptbahnhof von Frankfurt am Main.

„So viel Elend, so viele Dealer, so viele offen auf der Straße sitzende Fixer und Fixerinnen. So viele kaputte, kranke, furchtbar, in einem schrecklichen Zustand sich befindende Menschen habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen – noch nicht mal in Detroit“, sagt die für das ZDF-Morgenmagazin arbeitende Journalistin.

ZDF-Journalistin: „Das ist nicht von dieser Welt“

Sie fährt fort: „Das ist super kraß.“ Sie sei gerade an zwei Polizisten vorbeigegangen und habe gesagt: „Respekt, daß Sie hier Ihre Arbeit noch machen.“ Denn, was sie in dem Bahnhofsviertel der hessischen Metropole gesehen habe, „ist nicht von dieser Welt zumindest nicht von dem Frankfurt und auch dem Deutschland, was ich mal kannte“.

Die 53jährige, die im ZDF auch die nach ihr benannten Service-Sendungen „Platz im Garten“ und „Platz auf Tour“ moderiert, schließt fassungslos mit den Worten:

„So offen gelebtes Elend habe ich wirklich noch nie in diesem Land gesehen.“

Nach Bahnhofs-Mord in Frankfurt: CDU-Politiker fordert mehr Überwachung

Nach dem Mord am Frankfurter Hauptbahnhof fordert der innenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Alexander Throm, Konsequenzen. Kann Gesichtserkennung Bahnhöfe wieder sicher machen? (Scholz belügt Vater, dessen 17-jährige Tochter von einem Migranten ermordet wurde)

Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktionfraktion im Bundestag, Alexander Throm (CDU), hat mit Blick auf den Mord am Frankfurter Hauptbahnhof am Dienstag Gesichtserkennung an Bahnhöfen gefordert. Es brauche „endlich eine Konsequenz bei der Kriminalitätsbekämpfung, und keine Gängelung unserer Polizei durch die Ampel“. Das fange „mit Gesichtserkennung an Bahnhöfen an“, sagte Throm der Bild-Zeitung.

Am Dienstag hatte ein 54jähriger Türke am Bahnsteig im Frankfurter Hauptbahnhof einen 27jährigen – ebenfalls türkischer Staatsangehöriger – erschossen. Nach Polizeiangaben „näherte sich der Schütze gegen 21:00 Uhr dem 27jährigen, der am Bahnsteig des Gleises 9 am Frankfurter Hauptbahnhof stand, von hinten und gab mehrere Schüsse aus einer Pistole auf ihn ab“.

Im Anschluß flüchtete der Täter und warf dabei die Tatwaffe weg. Das Opfer verstarb noch am Tatort.

Baden-Württembergs Innenminister spricht Bundespolizei „Dank und Respekt“ aus

Beamte der Bundespolizei stellten den Tatverdächtigen kurze Zeit später, ebenfalls am Hauptbahnhof. Der 54jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Ermittler konnten die mutmaßliche Tatwaffe finden und sicherstellen.