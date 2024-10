P. Diddy hat „akribische Beweise“ dafür aufbewahrt, dass Hunderte Hollywood-Stars Kinder vergewaltigt haben

Sean „Diddy“ Combs sieht sich einer zweiten Welle von Klagen wegen sexueller Nötigung gegenüber, darunter schockierenden Anschuldigungen, er und prominente Komplizen hätten ein 13-jähriges Mädchen unter Drogen gesetzt und vergewaltigt.

Der texanische Anwalt Tony Buzbee gab am Sonntagabend sieben neue Fälle bekannt, kurz nachdem er am vergangenen Montag im Namen anonymer Kläger die ersten sechs Klagen eingereicht hatte. Beunruhigenderweise betreffen einige dieser Anschuldigungen Opfer, die zum Zeitpunkt der Vorfälle erst neun Jahre alt waren.

Laut Buzbee haben sich über 100 weitere potenzielle Opfer gemeldet, was darauf hindeutet, dass dies möglicherweise erst der Anfang ist.

„Wir gehen davon aus, dass wir wöchentlich Klagen einreichen werden, in denen Herr Combs und andere als Angeklagte genannt werden, während wir weiterhin Beweise sammeln und die Klageschriften vorbereiten“, sagte er.

Bericht der Daily Mail : Combs wurde letzten Monat in Manhattan nach Ermittlungen wegen mutmaßlichen Sexhandels festgenommen und ihm wird vorgeworfen, bereits neunjährige Opfer unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben.

Zwei der neuen mutmaßlichen Opfer waren zum Zeitpunkt des Missbrauchs durch den in Ungnade gefallenen Rapper und Musikmogul Teenager: ein 17-Jähriger und ein Mädchen, das gerade einmal 13 Jahre alt war.

Diddy wird in den sieben Gerichtsverfahren von vier männlichen und drei weiblichen Klägern schwere sexuelle Nötigung, sexueller Missbrauch und sexuelle Ausbeutung vorgeworfen.

Diddy wird außerdem vorgeworfen, das 13-jährige Mädchen im Jahr 2000 unter Drogen gesetzt, 2022 einen Mann vergewaltigt und 2022 eine Frau sexuell missbraucht zu haben. („Pussycat Dolls“-Sängerin sicher: Es werden mächtigere Männer als Diddy fallen – Rapper soll K.-o.-Tropfen ins Babyöl gemischt haben)

Die Klagen sollen über Nacht beim US-Bezirksgericht in Manhattan eingereicht und ihr Inhalt bald darauf veröffentlicht werden.

„In den Fallakten werden mehrere andere Personen erwähnt, sie sind jedoch derzeit nicht offiziell als Angeklagte aufgeführt“, sagte Buzbee, ohne sie namentlich zu nennen.

„Wir lassen die Vorwürfe in den eingereichten Beschwerden für sich selbst sprechen und werden uns dafür einsetzen, dass Gerechtigkeit geschieht.“

Buzbee sagte, obwohl einige der behaupteten Missbräuche schon vor mehr als zwei Jahrzehnten, nämlich im Jahr 2000, stattgefunden hätten, „ereigneten sich die meisten der beschriebenen Ereignisse im Jahr 2022“.

„Das in den Klagen beschriebene ungeheuerliche Verhalten ereignete sich in New York, Los Angeles und Las Vegas“, sagte er.

Alle Kläger bleiben anonym, so auch die ersten sechs, deren Klagen letzte Woche eingereicht wurden.

Buzbee warnte, Diddy müsse mit einer Flut von Klagen rechnen, die nicht so schnell enden werde – und auch andere sollten sich Sorgen machen.

Buzbee fungiert mit seiner Kanzlei Buzbee Law Firm in Houston als leitender Anwalt in den Klagen und wird dabei von der AVA Law Group in Kalifornien und Curis Law in New York unterstützt.

Der Anwalt sagte letzte Woche, dass bei einer Hotline, die er für Opfer und Zeugen von Diddy und seinen Komplizen eingerichtet hatte, innerhalb von 24 Stunden 12.000 Anrufe eingegangen seien .

Sein Team sammelte genügend Beweise, um 120 Opferklagen gegen den Rapper einzureichen, und gab diese vor drei Wochen auf einer Pressekonferenz bekannt.

Von den 120 mutmaßlichen Opfern waren 25 zum Zeitpunkt des Missbrauchs minderjährig, die jüngsten waren 9, 14 bzw. 15 Jahre alt.

„Diese Person, die damals neun Jahre alt war, wurde von Bad Boy Records zu einem Vorsprechen nach New York City mitgenommen “, sagte er auf der Pressekonferenz.

„Diese Person wurde angeblich von Sean Combs und mehreren anderen Leuten im Studio sexuell missbraucht, weil diese ihm und seinen Eltern einen Plattenvertrag versprochen hatten.“

Die Vorwürfe kämen von Opfern, die eine Karriere im Fernsehen oder in der Musik anstrebten und denen der Rapper versprach, sie zu Stars zu machen, aber auch von solchen, die einfach nur zu Diddys Afterpartys eingeladen wurden, sagte Buzbee.

P. Diddy hat „akribische Beweise“ dafür aufbewahrt, dass Hunderte Hollywood-Stars Kinder vergewaltigt haben

Berichten zufolge hat Sean „P. Diddy“ Combs „akribische Beweise“ über die Beteiligung Hunderter Hollywood-Stars an illegalen Handlungen, darunter auch Pädophilie, geführt.

Eine Quelle verriet In Touch , dass Diddys Ex-Freundinnen, darunter Jennifer Lopez und Cameron Diaz, befürchten, er werde sie mit der Veröffentlichung der verdorbenen Geheimnisse der Hollywood-Elite in den Ruin treiben .

„Es ist nicht so, dass sie ihn verunglimpfen, aber alle machen einen großen Bogen um ihn. Er ist mittlerweile radioaktiv, auch wenn er nicht für schuldig befunden wurde, sein Name ist Dreck, und es wäre sozialer Selbstmord, irgendetwas mit ihm zu tun zu haben“, sagte die Quelle in einem Interview.

Yahoo berichtet: Der 54-jährige Combs wartet derzeit auf seinen Prozess wegen einer Reihe grausamer Verbrechen – Erpressung, sexueller Missbrauch und Transport zum Zwecke der Prostitution – und wurde von der Branche, die ihn einst als einen der erfolgreichsten Musikmogule seiner Generation betrachtete, zur persona non grata erklärt.

Der Sänger von „Can’t Nobody Hold Me Down“ hat die Vorwürfe zurückgewiesen, bleibt aber bis zum Beginn seines Prozesses im Mai in Bundesgewahrsam. Während die Staatsanwälte ihren Fall vorbereiten, wartet der in Ungnade gefallene Diddy auch darauf, dass ein Team von Anwälten, die Dutzende von Klägern vertreten, bis zu 120 Klagen einreichen wird, zusätzlich zu denen, die bereits 2024 eingereicht wurden.

Tony Buzbee , ein Anwalt dieses Teams, bestätigte, dass weitere Angeklagte hinzukommen werden, und sagte: „Die Namen, die wir nennen werden – vorausgesetzt, unsere Ermittler bestätigen und bekräftigen, was uns gesagt wurde – werden Sie schockieren.“

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Combs ein Leben auf großem Fuß geführt, sich mit einigen der einflussreichsten A-Promis Hollywoods umgeben und aufwendige Partys veranstaltet, bei denen laut seinen Anklägern ein Großteil der Übergriffe stattgefunden habe.

Wie die Quelle anmerkt, riskiert niemand seinen Ruf, indem er Diddy verteidigt, obwohl der Chart-Top-Musiker erwartet, dass seine ehemaligen Freunde ihm beistehen.

