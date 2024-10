Pfizer-Chef droht lebenslange Haftstrafe, weil er Milliarden Menschen über COVID-Impfstoff belogen hat (Video)

Die unverhohlenen Lügen von Pfizer-CEO Albert Bourla führten zu einem der größten Gesundheitsskandale der jüngeren Geschichte. Bourla versicherte der Welt, dass die COVID-19-Impfstoffe sicher und wirksam seien, und strich damit Hunderte Milliarden Dollar ein.

Doch für zahllose Menschen hatten diese Zusicherungen einen verheerenden Preis: Sie führten zu Impfschäden, verlorenen Karrieren und Kindern, die ihre Eltern verloren. Viele Kinder brachen selbst an Herzversagen zusammen.

Während die Mainstream-Medien weiterhin die Massen glauben machen, dass Kinder schon immer Herzinfarkte erlitten hätten, unternimmt ein niederländischer Richter die ersten Schritte, um die Covid-Verschwörung zur Rechenschaft zu ziehen.

Begleiten Sie uns auf einer Reise in die Anfänge einer Abrechnung, die die globale Elite erzittern lässt. (Bill Gates muss sich im November in den Niederlanden wegen Schadensersatzansprüchen wegen COVID-Impfschäden vor Gericht verantworten)

Wussten Sie, dass Pfizer-CEO Albert Bourla kein Arzt ist? Er ist Tierarzt.

Jetzt wissen Sie, warum er an Menschen wie an Versuchskaninchen experimentiert.

Bourla und seine globalistischen Kumpane dachten, sie hätten mit der Covid-19-Pandemie das perfekte Verbrechen begangen – doch die Menschen sind aufgewacht, haben sich erhoben und wir sind zu einer unaufhaltsamen Kraft der Gerechtigkeit geworden.

Lassen Sie sich nicht täuschen: Das Blatt hat sich gewendet, und die Elite hat Angst.

Ein niederländischer Richter warf letzte Woche Streumunition auf die Covid-Verschwörung ab und entschied , dass Bill Gates sich in den Niederlanden vor Gericht gegen sieben Menschen verantworten muss, die durch COVID-19-Impfstoffe geschädigt wurden.

Doch damit nicht genug der guten Nachrichten. Der Richter macht keine Gefangenen und hat auch Albert Bourla, den CEO von Pfizer, vorgeladen, um sich und sein Unternehmen gegen die sehr, sehr schwerwiegenden Vorwürfe zu verteidigen.

Laut dem niederländischen Nachrichtenportal Zebra Inspiratie behaupten die Kläger, Bourla habe sie über sein Unternehmen absichtlich über die Sicherheit der COVID-19-Impfungen in die Irre geführt, obwohl er wusste, „dass diese Injektionen weder sicher noch wirksam waren“.

Die Staatsanwälte sind überzeugt, dass der CEO von Pfizer auf frischer Tat ertappt wurde – und das aus gutem Grund, wenn man bedenkt, wie oft er sich öffentlich geäußert hat.

Es gab absolut keine Beweise, die Bourlas Behauptungen untermauerten. Keine. Pfizer verzichtete bekanntermaßen auf umfassende Sicherheitstests und stützte sich nur auf begrenzte Versuchsdaten. Die Übertragung – insbesondere die asymptomatische Ausbreitung – wurde bei ihrer Analyse nicht einmal berücksichtigt.

Vergessen Sie nicht, Bourla ist der CEO, der sich nicht mit seinem eigenen Produkt impfen lassen wollte.

Albert Bourla und Pfizer Inc. befinden sich derzeit in äußerst schwierigem Fahrwasser.

Ehemalige Mitarbeiter, darunter auch sehr hochrangige Führungskräfte, melden sich, um den Pharmagiganten anzuschwärzen. Sie haben Beweise dafür, dass Pfizer seine Impfstoffe absichtlich so konzipiert hat, dass sie eine globale Explosion von Herzkrankheiten und Turbokrebs auslösen und sich so Milliarden hoch lukrativer neuer Patienten verschaffen.

Pfizer-CEO Albert Bourla ist bekannt dafür, dass er unter Druck nicht gut zurechtkommt. Ist Ihnen etwas Merkwürdiges aufgefallen, als dieser Reporter ihm eine Frage stellte, die ihm nicht gefiel?

Bourla hat in der Vergangenheit bereits ein sündhaftes Bild abgezogen, Fragen ausgewichen und vor Reportern davongelaufen, die es wagten, echte Fragen zur Einführung des COVID-mRNA-Impfstoffs zu stellen.

Für Bourla werden die Fragen nur noch schwieriger. Während der Gerichtsprozess näher rückt, sieht sich der CEO von Pfizer mit einer Schar ehemaliger Mitarbeiter konfrontiert, die die bösen Absichten und kriminellen Machenschaften des Pharmariesen ans Licht bringen.

Dr. Mike Yeadon, Vizepräsident und Chefwissenschaftler bei Pfizer, war der Erste, der aus der Reihe tanzte und die Wahrheit ans Licht brachte. Er erklärte, dass die COVID-Pandemie und die anschließende mRNA-Impfkampagne eine über Jahre hinweg im Gange gewesene „supranationale Operation“ gewesen seien, deren Ziel es gewesen sei, „Menschen absichtlich zu verletzen, zu verstümmeln und zu töten“.

Der ehemalige Vizepräsident Dr. Yeardon ist nicht der einzige Insider bei Pfizer, der die Verbrechen der Elite ans Licht bringt, und die Mainstream-Medien tun alles, was sie können, um die Nachrichten zu vertuschen.

Melissa McAtee arbeitete fünf Jahre lang in der Produktion und Qualität bei Pfizer, unter anderem während der Einführung von mRNA, und traf die mutige Entscheidung, zu kündigen und die Wahrheit darüber aufzudecken, was wirklich hinter den Kulissen vor sich ging.

Wie Melissa erklärt, vertuschen Albert Bourla und Pfizer verzweifelt die Wahrheit darüber, was wirklich in den Fläschchen der mRNA-Impfstoffe enthalten ist, die sie in die Arme von Milliarden Menschen auf der ganzen Welt gepumpt haben.

Es ist kein Zufall, dass Ärzte und Apotheken Ihnen keinen Einblick in die Packungsbeilagen der Impfstoffe gewähren, bevor Sie sich für oder gegen eine Impfung entscheiden.

Laut Melissa erfuhr sie während ihrer Zeit in der Produktion und Qualitätssicherung bei Pfizer, dass ein Drittel der Pfizer-Impfstoffe Graphenoxid enthielten, das kurz vor der Pandemie als hämatologische Biowaffe entwickelt worden war.

Melissa brachte ihre Beweise zu den Mainstream-Medien und wissen Sie was? Sie weigerten sich nicht nur, sie mit den Mainstream-Medien zu teilen, sie versuchten auch, die Beweise zu vernichten, sodass sie nie das Licht der Welt erblicken würden.

Der beunruhigendste Aspekt dieser Geschichte ist die enge Verbindung zwischen dem Pharmagiganten Pfizer, der Weltgesundheitsorganisation und der globalen Elite in Machtzentren wie der UNO und Davos.

