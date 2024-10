Russlands ultimatives Ziel sei es, die NATO zu spalten und die bestehende Weltordnung zu verändern, so der Chef des deutschen Auslandsgeheimdienstes (BND).

Bruno Kahl sagte gegenüber ehemaligen Abgeordneten, der russische Präsident wolle die USA aus Europa drängen.

Er sagte, Russland habe während des Konflikts mit der Ukraine hinsichtlich der Militärausgaben die europäischen Staaten übertroffen und Putin werde „weiterhin die roten Linien des Westens austesten und die Konfrontation weiter eskalieren.“

Er fügte hinzu, dass „eine direkte militärische Konfrontation mit der NATO für Moskau eine Option geworden ist“.

RT berichtet: Letzten Monat kündigte Putin Änderungen an der russischen Nukleardoktrin an, als Reaktion auf die Bedrohung durch US-Raketen, die von der Ukraine tief ins russische Innere abgefeuert werden könnten. Moskau betrachtet dies bereits als direkte Beteiligung der NATO am Konflikt.

Die Revision erfolgte, während Kiew weiterhin Druck auf westliche Länder ausübte, um grünes Licht für den Einsatz ausländischer Waffen für Langstreckenangriffe auf russisches Territorium zu erhalten.

Kahl behauptete, das ultimative Ziel des russischen Präsidenten sei es , „die USA aus Europa zu verdrängen“ und die NATO auf ihre Grenzen der späten 1990er Jahre zurückzusetzen. Moskau strebe die Schaffung einer „russischen Einflusssphäre“ und die Errichtung einer „neuen Weltordnung“ an, sagte er.

Russland hat die anhaltende NATO-Osterweiterung sowie die militärische Zusammenarbeit des von den USA geführten Blocks mit der Ukraine als eine der Hauptursachen des Konflikts bezeichnet. (Russische Atomdoktrin: Putins letzte Warnung an den Westen?)

Kahl behauptete, das ultimative Ziel des russischen Präsidenten sei es , „die USA aus Europa zu verdrängen“ und die NATO auf ihre Grenzen der späten 1990er Jahre zurückzusetzen. Moskau strebe die Schaffung einer „russischen Einflusssphäre“ und die Errichtung einer „neuen Weltordnung“ an, sagte er.

Russland hat die anhaltende NATO-Osterweiterung sowie die militärische Zusammenarbeit des von den USA geführten Blocks mit der Ukraine als eine der Hauptursachen des Konflikts bezeichnet.

Russland und seine Verbündeten plädierten für „die Schaffung einer gerechten Weltordnung auf der Grundlage allgemein anerkannter Prinzipien des Völkerrechts unter besonderer Berücksichtigung der UN“, sagte er diesen Monat bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), einem Block mehrerer postsowjetischer Länder.

300x250

„Es entsteht eine neue Weltordnung, die die Vielfalt der Welt widerspiegelt. Dieser Prozess ist unvermeidlich und unumkehrbar“, sagte Putin letzten Freitag auf einem internationalen Forum in Turkmenistan.

Er hatte in der Vergangenheit auch betont, dass Russland keinen NATO-Mitgliedsstaat angreifen würde, wenn es nicht zuerst angegriffen würde.

Polnischer General droht mit Bombardierung von Sankt Petersburg

Das NATO-Land wird im Falle eines russischen Angriffs alle strategischen Ziele entlang der russischen Grenze angreifen. Dies erklärte der ehemalige polnische Generalstabschef Rajmund Andrzejczak bei einer Konferenz. Diese „Antwort“ werde „in der ersten Minute“ erfolgen.

300x250 boxone

Der ehemalige polnische Generalstabschef Rajmund Andrzejczak hat mit der Bombardierung von Sankt Petersburg gedroht. Laut dem Springerblatt Bild erklärte der Militär auf der Konferenz „Defending Baltics“, dass der Westen bei einem Angriff Russlands auf die baltischen Staaten mit einer Attacke auf Sankt Petersburg antworten werde. Auszüge aus dem Material werden vom polnischen Portal Onet zitiert. Der General demnach wörtlich:

„Wenn sie auch nur einen Zentimeter litauischen Territoriums angreifen, wird die Antwort sofort kommen. Nicht am ersten Tag, sondern in der ersten Minute. Wir werden alle strategischen Ziele in einem Umkreis von 300 Kilometern erreichen. Wir werden Sankt Petersburg direkt angreifen.“

Die angebliche Gefahr eines Angriffs auf die baltischen Staaten wurde auf der Konferenz auch von Kęstutis Budrys, dem nationalen Sicherheitsberater des litauischen Präsidenten, erwähnt.

Andrzejczak zufolge gäben die Ereignisse in der Ukraine dem Westen „einige Jahre Zeit“, und wenn Kiew verliere und Weißrussland Vollmitglied des Unionsstaates werde, „wird es eine russische Division in Lwow, eine in Brest und eine in Grodno geben“. Dann würden Polen und Litauen von russischen Truppen umzingelt sein.

Laut dem Militärangehörigen sollten die westlichen Länder „die Initiative ergreifen“, um eine Aggression zu verhindern und Russland die Folgen eines Angriffs auf Polen oder Litauen vor Augen zu führen. Andrzejczak behauptet, dass Warschau zu diesem Zweck derzeit „800 Raketen mit einer Reichweite von 900 Kilometern“ kaufe, um auf Angriffe aus Moskau reagieren zu können.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat wiederholt die Idee zurückgewiesen, dass Moskau Pläne für einen Angriff auf die NATO habe, und solche Spekulationen als „Unsinn“ bezeichnet. Die Absicht dahinter sei es, das westliche Publikum einzuschüchtern und einer Gehirnwäsche zu unterziehen.

Johnson versicherte Putin: „Ukraine wird in absehbarer Zeit nicht der NATO beitreten“

Ex-Premier Boris Johnson soll Wladimir Putin im Herbst 2021 versichert haben, dass die Ukraine der NATO in naher Zukunft nicht beitreten wird. Dies geht aus einem Buch des US-Journalisten Bob Woodward hervor. Der Austausch fand nach dem G20-Gipfel in einem Telefongespräch statt.

Boris Johnson, der ehemalige britische Premierminister, soll im Herbst 2021 versucht haben, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu versichern, dass die Ukraine auf absehbare Zeit nicht der NATO beitreten werde. Dies berichtet die Zeitung Daily Express. Sie beruft sich dabei auf das Buch „The War“ des amerikanischen Journalisten Bob Woodward. Die Zeitung zitiert aus dem Buch:

„Der britische Premierminister hat im Herbst 2021 mit Putin telefoniert und gesagt: ‚Es gibt keinen Grund, in die Ukraine einzumarschieren. Die Ukraine wird auf keinen Fall in naher Zukunft der NATO beitreten‘.“

Laut Woodward fragte der russische Staatschef, welchen Zeitraum Johnson meine. Johnson antwortete:

„Die Realität ist, dass die Ukraine in absehbarer Zeit nicht beitreten wird.“

Laut dem Journalisten habe Johnson geglaubt, Putin wolle, dass die westlichen Staats- und Regierungschefs dies offen erklären. Zudem wertete der ehemalige britische Premierminister öffentliche Erklärungen, die Türen des Bündnisses seien für neue Mitglieder verschlossen, als „Eingeständnis der Niederlage“.

Woodward erklärte, dass das Telefonat mit Putin nach dem G20-Gipfel im Oktober 2021 stattgefunden habe, als Johnson und andere Staatschefs, darunter der französische Präsident Emmanuel Macron, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und ihr künftiger Nachfolger Olaf Scholz, angeblich von US-Präsident Joe Biden Informationen über den Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze erhalten hätten.

Dabei soll Biden anderen Staatschefs gesagt haben:

„Wir haben Informationen darüber, was sie wirklich denken, planen und beabsichtigen. Aber wir wissen nicht, ob sie wirklich abdrücken werden, aber der Abzug ist gespannt.“

About aikos2309 See all posts by aikos2309