Rockefeller – Das Spiel kontrollieren

Die Gebrüder Rockefeller planten, die gesamte Produktionskette von der Raffination bis zum Endprodukt zu kontrollieren, und suchten gleichzeitig ständig nach Möglichkeiten, die Produktion effizienter zu gestalten. Mit der bekannten Skrupellosigkeit schufen sie ein Monopol für die Raffination und den Transport von Öl, den Standard Oil Trust.

John D., der ehrgeizigste der Brüder, betrachtete »Wettbewerb als Sünde« und setzte jedes Mittel ein, um seine Konkurrenten auszustechen. Ein Bundesstaat nach dem anderen fiel den Brüdern in die Hände, konkurrierende Erdölgesellschaften wurden entweder aufgekauft oder ausgeschaltet. Am Ende beherrschte Standard Oil den US-Markt.

Im Jahr 1882 wurde ihre Macht in einem neunköpfigen Vorstand mit John als Vorsitzendem gebündelt. Der Vorstand ernannte die Direktoren und die Leitungen aller unterstellten Unternehmen. So agierten alle voneinander abhängigen Teile als eine disziplinierte Einheit. Dieses Kartell war das erste seiner Art. Auf seinem Höhepunkt kontrollierte der Standard Oil Trust 90 Prozent des Erdölmarktes.

1885 wurde Standard Oil in der beeindruckenden neuen Zentrale am Broadway Nummer 26 in New York zusammengefasst. Sie entwickelte sich aufgrund ihrer Nähe zur Wall Street bald zu einem globalen Zentrum. Bis 1911 war William Repräsentant der Standard Oil Company in New York. Die Institutionen der Familie Rockefeller begannen, die Karte und den Charakter von New York City neu zu zeichnen.

Standard Oil expandierte weltweit und wurde zu einem der ersten und größten multinationalen Konzerne. Innerhalb von nur wenigen Jahrzehnten wurde Öl zum Lebenselixier einer Weltwirtschaft, in der Standard Oil eine zentrale Rolle spielte.

Öl revolutionierte das Reise- und Transportwesen, verursachte aber gleichzeitig enorme Umweltprobleme und heizte die zerstörerischen Kriege des 20. Jahrhunderts an. Es verursachte von Anfang an geopolitische Konflikte, und diejenigen, die es kontrollierten, wurden schnell von der Macht, die es ihnen verlieh, vergiftet.

John vertrat die kapitalistische Geschäftslogik des »Survival of the fittest«. Sie besagt, dass am Ende nur das stärkste Unternehmen als einziger Sieger an der…

Ende des Auszugs aus „Rockefeller – Das Spiel kontrollieren“.

