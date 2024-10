Der 54-jährige Sean Combs, auch bekannt als P. Diddy, wurde zuvor wegen Sexhandels, organisierter Kriminalität, Verschwörung und anderer Verbrechen angeklagt.

Die politische Elite der USA habe ganz genau über die von P. Diddy begangenen Verbrechen gewusst, aber sie habe die Augen davor verschlossen, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova , gegenüber Sputnik in einem Kommentar zum Skandal um den US-Rapper.

Sie erklärte, der Skandal sei nicht bloß ein Problem, sondern eine Katastrophe, und was ans Licht gekommen sei, sei lediglich „die Spitze des Eisbergs“.

Viele Jahre lang waren P. Diddys „White Partys“ sehr exklusiv und nicht alle Hollywood-Stars hatten Zutritt. Die Teilnahme an dieser Art von Verbrechen war nur einer äußerst exklusiven Wirtschaftselite vorbehalten, so die Sprecherin des russischen Außenministeriums.

An der Erpressung der Medien seien US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste beteiligt gewesen, außerdem „Tausende von Menschen“, die in das „kriminelle Netzwerk“ eingebunden gewesen seien, sagte Sacharowa.

Sie wies auch darauf hin, dass viele US-Experten davon ausgehen, dass die Inhalte dieser „Freak-Offs“ aufgezeichnet wurden. Die Aufzeichnungen ermöglichten die Schaffung eines „Elite-Netzwerks“, das seit Jahren Informationen verbreitet, um die öffentliche Meinung zu manipulieren.

WATCH — Russian Foreign Affairs Director of Press and Information @_MariaZakharova discusses how P. Diddy gave victims psychoactive drugs, without their awareness, to control them for the purpose of manipulating political narratives. @SputnikInt pic.twitter.com/sAUOhvhSM1

@_MariaZakharova diskutiert, wie P. Diddy den Opfern ohne ihr Wissen psychoaktive Drogen verabreichte, um sie zu kontrollieren und politische Narrative zu manipulieren

Zakharova machte auch auf ihrer Telegram-Seite die themenbezogenen Bemerkungen:

„Jetzt ist klar, warum sich der amerikanische Tiefe Staat für Außenpolitik, die Ukraine-Agenda , Hackerangriffe gegen Russland, die „Remlin-Hand“ und angebliche Einmischung in US-Wahlen interessiert – all dies ist ein Ablenkungsmanöver und eine Ablenkung vom bodenlosen Niedergang einer Gesellschaft, deren Elite Kinder vergewaltigt.“ (Okkulte Elite: Die kontrollierte Zerstörung von Diddy – dem schwarzen Jeffrey Epstein)

Die Idole des amerikanischen Showbusiness sind zusammengebrochen und tun dies weiterhin, wobei sie die neoliberalen Werte mit in den Abgrund reißen.“

„Es ist komisch und erschreckend zugleich, dass ein großes Tier des Showbusiness aller Sünden des modernen Amerikas beschuldigt wird, und das politische Establishment tarnt dies als die neue Normalität.

Ganz Amerika kannte diese ‚White Partys‘. Sie wurden so ausführlich diskutiert, dass sie zu Memes wurden. Eine einzigartige Situation: Alle redeten, aber über die Hauptsache schwiegen sie“, schloss Zakharova.

Diddys ehemaliger Leibwächter behauptet, der Rap-Mogul habe KOMPROMISSIERENDE FILMFILME von Politikern

Ein ehemaliger Leibwächter von Sean „Diddy“ Combs behauptet, der Rap-Mogul verfüge über kompromittierendes Filmmaterial von Politikern .

Gene Deal gab dies kürzlich bei einem Auftritt im Podcast „The Art of Dialogue“ bekannt und behauptete, dass während Combs‘ „Freak-Offs“ kompromittierende Videos von Politikern gefilmt wurden.

Bei solchen „Freak-Offs“ wurden die Opfer zu sexuellen Handlungen gezwungen, während der Rap-Mogul selbst die Videos aufnahm und dazu masturbierte.

Deal deutete an, dass Combs‘ Verhaftung mit den bundesstaatlichen Ermittlungen wegen Korruption gegen den New Yorker Bürgermeister Eric Adams und andere Politiker zusammenhängt.

Laut NBC New York werden die Verfahren gegen Adams und Combs vom US-Staatsanwalt Damian Williams des Southern District of New York (SDNY) betreut.

„Wissen Sie, gegen wen sie in diesem ganzen Zeitraum noch ermittelt haben? Gegen den Bürgermeister und die Politiker in New York City“, sagte der ehemalige Leibwächter.

„Sie haben sich umgedreht und [Combs] den Schlüssel zur Stadt gegeben. Alle Leute des Bürgermeisters, die er hier nach NYC gebracht hat, treten zurück. Sie sind alle zurückgetreten.“

„Die Leute werden das nicht miteinander in Verbindung bringen, aber wenn man es sich ansieht, muss man sagen, dass Bürgermeister Adams und seine Beziehung zu Diddy den SDNY dazu veranlasst haben, gegen Diddy zu ermitteln, da Zivilklagen gegen ihn eingereicht wurden, weil die Bundesbehörden hinter all diesen Politikern in NYC her sind“, fügte er hinzu.

Auf die Frage, ob auf den angeblichen „Freak-Off“-Bändern irgendwelche Prominenten zu sehen seien, antwortete Deal: „[Combs] hat Promi-Partys veranstaltet, was meinen Sie also? Ich glaube, sie sagen nicht die ganze Wahrheit.“

Lil Rods Klage gegen Diddy untermauert Deals Behauptungen

Dies war nicht das erste Mal, dass Deal diese Behauptung aufstellte, da er dies bereits bei einem früheren Auftritt im selben Podcast im April erwähnte. Deals Auftritt im Podcast folgte einer Razzia von Agenten der Homeland Security Investigations (HSI) am 25. März in Combs‘ Residenzen in Florida und Kalifornien. Bundespolizisten beschlagnahmten Computer, Kameras und andere elektronische Geräte aus den Anwesen.

„Ich glaube nicht, dass nur Prominente schockiert sein werden“, sagte Deal damals.

„Er hatte Politiker dort, er hatte Prinzen dort, er hatte auch ein paar Prediger dort. Können Sie sich das vorstellen? Er hatte jedes Zimmer verwanzt.“

Der ehemalige Leibwächter wurde auch gefragt, warum die Medienabteilung des Rap-Moguls zu den Vorwürfen gegen ihn geschwiegen habe. „Entweder haben sie an einigen der Dinge teilgenommen, die passiert sind, oder sie haben Angst, dass es ihrer Marke schaden könnte“, antwortete er.

Eine im vergangenen November eingereichte Klage des Musikers und Produzenten Rodney „Lil Rod“ Jones stützte Deals Behauptungen. Neben der Behauptung, Combs habe ihn sexuell missbraucht, gab Jones auch bekannt, der Gründer von Bad Boy Records habe „ die Angewohnheit gehabt, seine Gäste aufzunehmen “.

