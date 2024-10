Seit Jahrzehnten warnen Bibelforscher vor einem großen Endzeitkrieg im Nahen Osten. Nun ist er da

Seit Menschengedenken haben uns Bibelgelehrte gewarnt, dass es in der Endzeit einen apokalyptischen Krieg im Nahen Osten geben würde. Ich persönlich habe in vielen meiner Bücher ausdrücklich vor diesem Krieg gewarnt. Von Michael Snyder

Jetzt spielt sich im Nahen Osten direkt vor unseren Augen ein großer Endzeitkrieg ab, aber viele Menschen dort scheinen das immer noch nicht zu begreifen. Dies ist nicht einfach nur ein weiterer Krieg im Nahen Osten. Was wir erleben, ist die letzte Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Iran.

Am Dienstag schockierte der Iran die ganze Welt, als er eine große Zahl von Raketen auf Israel abfeuerte. Folgendes stammt von CNN …

Laut einer Erklärung des israelischen Militärs wurden aus dem Iran Raketen auf Israel abgefeuert und im ganzen Land heulen Sirenen.

CNN-Teams vor Ort haben an mehreren Orten in Israel Dutzende Raketen über sich hinwegfliegen sehen. Einige wurden von der israelischen Luftabwehr abgefangen, es ist jedoch unklar, wie viele es waren.

Über die genaue Zahl der auf Israel abgefeuerten Raketen gibt es widersprüchliche Berichte.

Doch alle scheinen sich darüber einig zu sein, dass „Hunderte“ von Raketen in der Luft waren, und in den sozialen Medien veröffentlichte Videos scheinen zu zeigen, wie viele von ihnen ihren Einschlag zeigten .

Der Iran behauptet, dass 80 Prozent seiner Raketen durchgekommen seien, und die israelischen Streitkräfte geben zu, dass zumindest einige der Raketen nicht abgefangen wurden …

Das iranische Staatsfernsehen behauptete, dass 80 Prozent der auf Israel abgefeuerten Raketen ihr Ziel trafen. Welche Ziele das genau waren, ist unklar.

Der Sprecher der israelischen Armee, Konteradmiral Daniel Hagari, sagte, das Luftabwehrsystem des Landes sei voll einsatzfähig und könne Bedrohungen erkennen und abfangen.

„Die Verteidigung ist jedoch nicht hermetisch“, bemerkte er.

Kurz vor dem iranischen Angriff warnte das Weiße Haus, dass es „schwere Konsequenzen“ geben würde , wenn der Iran Raketen auf Israel abfeuern würde …

Das Weiße Haus und das Verteidigungsministerium hatten zuvor gewarnt, dass der Iran den Abschuss ballistischer Raketen auf Israel vorbereite.

„Wir unterstützen aktiv die Verteidigungsvorbereitungen, um Israel gegen diesen Angriff zu verteidigen. Ein direkter militärischer Angriff Irans auf Israel wird schwerwiegende Konsequenzen für den Iran haben“, sagte ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses gegenüber NBC News.

Wie also werden diese „schweren Konsequenzen“ aussehen?

Steht die Biden-Regierung davor, Raketen auf den Iran abzufeuern?

Die Israelis versprechen zudem, „an dem von uns festgelegten Ort und zu der von uns festgelegten Zeit“ zu reagieren , doch sind uns zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Einzelheiten bekannt.

Für den Fall, dass die Israelis gegen den Iran zurückschlagen – und ich bin fest davon überzeugt, dass sie das tun werden –, warnen die Iraner, dass sie einen „vernichtenden Angriff“ starten werden …

„Sollte das zionistische Regime auf die Operation des Iran reagieren, wird es einem vernichtenden Angriff ausgesetzt sein“, sagte die IRGC, die paramilitärische Organisation des Iran.

Das wird nicht gut enden, aber das wussten die meisten von Ihnen bereits.

Kurz vor dem Abschuss iranischer Raketen am Dienstag kam es in Jaffa zu einem schrecklichen Terroranschlag, bei dem acht Menschen ums Leben kamen …

Bei einem bewaffneten Terroranschlag in Jaffa in der Mitte Israels wurden am Dienstagabend acht Menschen getötet und mindestens sieben verletzt, außerdem ein Hund, berichtete Magen David Adom.

Mindestens vier Menschen wurden schwer verletzt. Magen David Adom gab bekannt, dass es bei dem Vorfall mehrere Opfer gab.

Die Schießerei ereignete sich in der Nähe einer Stadtbahnhaltestelle in der zentralisraelischen Stadt. Zwei Terroristen, die beim Verlassen des Zuges beobachtet wurden, wurden von Sicherheitskräften erschossen.

Wir müssen in den kommenden Tagen mit vielen weiteren Terroranschlägen rechnen.

Jetzt, da die israelischen Streitkräfte in den Südlibanon einmarschiert sind, gibt es kein Zurück mehr. Der israelische Konteradmiral Daniel Hagari bezeichnet die Einfälle in den Südlibanon als „lokale Angriffe“ , doch allen ist klar, dass dies erst der Anfang ist.

Bisher ist unklar, wie erfolgreich die israelischen Truppen im Südlibanon sind.

Es gab Berichte, dass israelische Streitkräfte erfolgreich in mehrere Dörfer im Südlibanon eingedrungen seien, doch Al Jazeera beharrt darauf, dass die israelischen Streitkräfte auf „heftigen Widerstand“ seitens der Hisbollah-Milizen stoßen …

Ali Rizk, ein in Beirut ansässiger Sicherheits- und Politikanalyst, sagte, israelische Truppen hätten gestern spät in der Nacht versucht, die Hisbollah-Kämpfer im Südlibanon zu „überwältigen“, seien jedoch zurückgeschlagen und zum Rückzug gezwungen worden.

„Die israelische Seite könnte einen Propagandakrieg führen, wenn sie von einem erfolgreichen Einmarsch in libanesisches Territorium spricht. Dies könnte also Teil eines israelischen psychologischen Krieges sein, und es wäre nicht das erste Mal, dass sie auf solche Taktiken zurückgreifen“, sagte Rizk gegenüber Al Jazeera.

