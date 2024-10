Sex, Gewalt und Kinderpornos: Die Akte P. Diddy – Hollywood-Star auf dem Sex-Tape

Teile die Wahrheit!

In den vergangenen Wochen hat sich um den einst als unantastbar geltende Rap-Musiker, Produzenten und Schauspieler P. Diddy ein ungeheurer Skandal entwickelt.

Die Vorwürfe reichen von sexuellem Missbrauch über Menschenhandel bis hin zu Kinderpornografie. Von Daniell Pföhringer

Seit der Verhaftung von Sean Combs alias P. Diddy am 16. September kommen immer mehr Abscheulichkeiten ans Tageslicht. Es geht um hemmungslose Orgien, Gewalt, Drogen, Menschenhandel und sexuellen Missbrauch von Minderjährigen – auch zwecks Herstellung pornografischen Materials.

Der Fall hat inzwischen so gewaltige Ausmaße angenommen, dass Insidern zufolge viele Stars in Hollywood und in der Musikindustrie Muffensausen bekommen – weil sich zeigen könnte, dass sie involviert sind.

Möglicherweise wurden Stars in verfängliche Situationen gebracht und auf Video aufgenommen, um sie erpressen zu können. Eine durchaus nicht unübliche Methode in gewissen Kreisen.

Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft Combs unter anderem vor, über Jahrzehnte hinweg Frauen und möglicherweise auch Männer und Minderjährige sexuell missbraucht, bedroht und genötigt zu haben. (Beste Freundin seiner Tochter: Video von Diddy geht viral – Tupac hat schon 1995 geahnt, dass P. Diddy ein Monster ist (Video))

Eine Anwaltskanzlei in Houston vertritt allein 120 Personen – 60 Frauen und 60 Männer – mit Vorwürfen gegen den 54-Jährigen. Unter den Betroffenen befinden sich auch solche, die zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt minderjährig gewesen sein sollen.

Seit 1991 soll der Rap-Musiker, Produzent und Schauspieler, der auch unter seinen Künstlernamen Puff Daddy, Puffy oder Brother Love bekannt ist, vornehmlich auf Partys oder Veranstaltungen in New York und Los Angeles seine Triebe ausgelebt haben.

„Eines der größten Geheimnisse der Entertainment-Industrie, das eigentlich schon gar kein Geheimnis mehr war, ist jetzt ans Licht gekommen“, so Opfer-Anwalt Tony Buzbee. „Ich erwarte, dass wir in den kommenden 30 Tagen damit beginnen werden, die Klagen einzureichen.“

Unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht

Die Akte P. Diddy füllt inzwischen Regale. Die Sache kam im November 2023 ins Rollen, als Combs‘ frühere Lebensgefährtin Cassie Ventura Klage gegen den Rapper einreichte.

Der Vorwurf: Während ihrer elfjährigen Beziehung soll sie der Musikmogul immer wieder geschlagen, sexuell missbraucht und vergewaltigt haben. Die Zivilklage wurde später gegen Zahlung eines unbekannten Geldbetrags eingestellt.

Es folgte eine weitere Klage, diesmal seitens einer Studentin der New Yorker Syracuse University. Sie gab an, dass Combs sie 1991 betäubt und vergewaltigt habe. Der Beschuldigte trat daraufhin als Chef des Kabelfernsehnetzwerks Revolt zurück, eine geplante Realityserie über sein Familienleben namens „Diddy+7“ wurde eingestellt.

Es folgten zwei weitere Zivilklagen, wobei eines der Opfer zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt erst 17 Jahre alt gewesen sein soll. Anfang 2024 veröffentlichte der US-Sender CNN Videoaufnahmen, auf denen eindeutig zu erkennen ist, wie P. Diddy im Jahr 2016 Cassie Ventura in einem Hotelflur schlug.

Combs gab dies zu und erklärte, dass ihm der Übergriff heute leid tue. Kurze Zeit später verklagte ihn das frühere Model Crystal McKinney. Die junge Frau wirft den Rapper vor, sie mithilfe von Drogen betäubt und anschließend sexuell missbraucht zu haben.

Menschenhandel und Zwangspornografie

Am 25. März wurden Combs‘ Immobilien in Los Angeles, New York und Miami vom Department of Homeland Security durchsucht. Die Bundesstaatsanwaltschaft eröffnete daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen den Rap-Star wegen Menschenhandels, sexueller Übergriffe, häuslicher Gewalt und organisierter Kriminalität.

Vier Wochen zuvor hatte der Musikproduzent Rodney Jones Jr. alias Lil Rod eine Klage gegen seinen ehemaligen Chef wegen „ernster illegaler Aktivitäten und sexuellen Missbrauchs“ eingereicht.

Sein Vorwurf: P. Diddy habe ihn während der Arbeit an dessen Platte „The Love Album: Off the Grid“ (2023) zwischen September 2022 und November 2023 mehrfach in sexueller Absicht an Genitalien und Anus berührt.