Total verrückte Zeiten auf der Erde! Von fremden Energien oder Wesenheiten besetzt (Video)

Die Gesellschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess, der sich vor allem in seltsamen Verhaltensweisen einer großen Zahl von Menschen zeigt.

Viele sind erschöpft oder leiden unter Angst, Panikattacken, häufig sogar unter Wahnzuständen, berichtet Kommunikationstrainerin Susanne Lohrey im Gespräch mit Marc Riemke vom „Institut-Kraft.org“. Von Frank Schwede

Psychologen stehen vor einem Rätsel. Menschen rasten plötzlich ohne ersichtlichen Grund aus. Auf offener Straße, am Arbeitsplatz oder in der Familie. Was passiert mit diesen Menschen. Auch Kommunikationstrainerin Susanne Lohrey bekommt es immer häufiger mit außergewöhnlichen Fällen dieser Art in ihrer Praxis zu tun.

Schon oft hat sie in ihren wöchentlichen Videos darüber berichtet, weil sie diesen Ausnahmezustand, in dem sich unsere Gesellschaft aktuell befindet, als besorgniserregend empfindet. Aber wie ist dem Gebrechen abzuhelfen? Sie sagt:

„Es ist in mehreren Fällen psychiatrisch abgeglichen worden, es waren keine schizoiden Schübe, keine psychotischen Geschichten. Menschen, die unter medikamentöser Behandlung stehen, haben sogar ihre Medikamente abgesetzt, weil sie dachten, dass es sich um Nebenwirkungen handelt. Und trotzdem kam es weiter zu solchen seltsamen Schüben, die aber nach einer bestimmten Zeit wieder aufhörten.“

Oft hat Susanne Lohrey das Gefühl, dass die Betroffenen von fremden Energien besetzt sind. Doch niemand scheint zu wissen, woher sie kommen. Aber der Kommunikationstrainerin ist aufgefallen, dass eine Personengruppe besonders häufig betroffen ist:

„Das sind Kinder und Jugendliche. Ich vermute, der Grund ist, weil sie noch keinen Schutz aufgebaut haben wie Erwachsene, also sind sie angreifbarer, vor allem durch ihren oft leichtfertigen Umgang mit digitalen Medien.“

Hinzu kommt nach Aussage von Lohrey, dass Kinder und Jugendliche im Schulunterricht vielfach auch mit Themen in Berührung kommen, die sie vielfach überfordern, weil sie nicht altersgerecht sind. Die Kommunikationstrainerin nennt als Beispiel das Thema Suizid:

„Man will diese Kinder und Jugendlichen offenbar in Todesnähe bringen, weil ihre Lebenskraft und Lebensbejahung noch zu stark ausgeprägt ist, also muss man von außen künstlich Frequenzen einspielen, um sie zu schwächen. Und dann kannst du zugreifen, so, wie wenn du auf Seelen zugreifst.“

Marc Riemke vom „Institut-Kraft.org“ ist aufgefallen, dass die Phänomene, mit denen es wir aktuell zu tun haben, seit mehreren hundert Jahren dokumentiert sind und jetzt offenbar wieder vermehrt auftreten, was laut seiner Vermutung daran liegt, dass Kräfte in unserem Lebensumfeld präsent sind, von denen wir bisher nichts wissen, weil sie sich in einem Frequenzbereich aufhalten, der für uns nicht sichtbar ist. Riemke:

„Ob das jetzt gute oder schlechte Wesen sind, sie sind offenbar da und wir nehmen sie unbewusst wahr. Wir haben aber nicht gelernt, mit ihnen umzugehen, im positiven wie im negativen Sinne, weil wir auf der einen Seite gelernt haben, heilende Energiekräfte zuzulassen, andererseits aber nicht, uns ausreichend vor nicht wohlgesonnenen Kräften zu schützen.“ (Neues aus der geistigen Welt: Die große Reinigung hat begonnen)

Vor allem geschwächte Menschen sind betroffen

Susanne Lohrey kennt mittlerweile viele Fälle aus ihrer Praxis, wo Menschen von fremden Energien oder Wesenheiten angegriffen und regelrecht besetzt werden, ohne dass sie sich erfolgreich dagegen zur Wehr setzen können.

Diese Menschen erleiden oft regelrechte Angst und Panikattacken. In den meisten Fällen bringen nicht einmal Medikamente oder Morphium die gewünschte Linderung, sagt die Kommunikationstrainerin.

Auffällig ist nach Worten von Lohrey, dass alte, kranke und geschwächte Menschen im Sterbeprozess besonders häufig betroffen sind. Anhand eines Beispiels aus ihrer Praxis erläutert die Kommunikationstrainerin, wie man sich und betroffene Personen am wirkungsvollsten vor diesen Angriffen schützen kann:

„Bei einer Dame war es die Mutter, die diese Anfälle hatte. Sie fühlte sich von komischen Gestalten immer wieder an den Abgrund geführt. Dann nahm die Tochter die Hand ihrer Mutter und fing an zu beten, für sich und ihre Mutter, Eigenschutz ist übrigens besonders wichtig. dass die Einspielung einer anderen Frequenz aufhört und unterbunden wird. Das Interessante ist, dass die Angriffe schlagartig aufhört.“

Aber nicht nur kranke und geschwächte Menschen sind betroffen. Frequenzen, die Körper und Geist nicht wohl tun, in vielen Fällen sogar massiv schädigen, scheinen vor allem in den Nachstunden, wenn wir schlafen, aufzutreten.