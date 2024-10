TV-Bericht zeigt Segment mit dem Eingeständnis: „Das Wetter kann mit Lasern kontrolliert werden“ (Video)

Greene bekräftigte ihre Behauptungen zur Wettermanipulation durch die Regierung, nachdem Biden sie am Mittwoch namentlich erwähnt hatte.

„Jetzt werden die Behauptungen noch bizarrer. Die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia sagt jetzt, die Bundesregierung kontrolliere buchstäblich das Wetter – wir kontrollieren das Wetter. Das ist mehr als lächerlich“, sagte Biden.

President Biden: „Congresswoman Marjorie Taylor Greene…is now saying the federal government is literally controlling the weather. We’re controlling the weather!?! It’s beyond ridiculous. It’s gotta stop.“ pic.twitter.com/3VSwSaKF5d

„Das muss aufhören. In Momenten wie diesen gibt es keine roten oder blauen Staaten. Es gibt die Vereinigten Staaten von Amerika, in denen Nachbarn Nachbarn helfen. Freiwillige und Ersthelfer riskieren alles, auch ihr eigenes Leben, um ihren amerikanischen Mitbürgern zu helfen.“

Greene äußerte in einem Post vom 3. Oktober erstmals Bedenken über eine mögliche Beteiligung der Regierung an der Steuerung des Hurrikans Helene und damit an der Beeinträchtigung der Wahlen 2024 mit der Aussage: „Ja, sie können das Wetter kontrollieren.“

It’s ridiculous for anyone to lie and say it can’t be done.

Sie verwies auch auf einen Bibliothekskatalog mit 1.026 Einträgen zu Wettermodifikationen auf der Regierungswebsite der NOAA, den die Organisation Berichten zufolge kürzlich gelöscht hat .

Everyone keeps asking, “who is they?”

Well some of them are listed on NOAA, as well as most of the ways weather can be modified, because they are required to report it to the Secretary of Commerce by the Weather Modification Act of 1972.

The NOAA government website has a… pic.twitter.com/UaNZCiZ8es

— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) October 9, 2024 Jeder fragt ständig: „Wer ist das?" Nun, einige von ihnen sind auf der NOAA aufgeführt, ebenso wie die meisten Möglichkeiten, wie das Wetter verändert werden kann, da sie gemäß dem Weather Modification Act von 1972 verpflichtet sind, dies dem Handelsminister zu melden. Auf der Website der NOAA-Regierung gibt es einen Bibliothekskatalog mit 1.026 Einträgen zu Wetteränderungen, aber das sind noch nicht alle. Wenn Ihr Haus, Ihr Unternehmen oder Ihr Eigentum beschädigt wird oder ein geliebter Mensch durch Wetterveränderungen ums Leben kommt, haben Sie dann keinen Anspruch auf Entschädigung? Wurden Sie schließlich gefragt, ob Sie mit der Änderung unseres Wetters einverstanden wären? Angesichts der umfangreichen Beweise, die die Wetterexperimente der Regierung dokumentieren, führen die Versuche des Establishments, das Thema herunterzuspielen, dazu, dass mehr Menschen aufwachen und die wahre Wahrheit erfahren. Beachten Sie im unteren Video, wie sie sofort mit „angeblich" anfing, nachdem er zu sprechen begann, fast so, als ob es ein Drehbuch gäbe und er davon abweicht. Er hatte tatsächlich insgesamt drei Wörter heraus, bevor sie dazwischen ging, um ihn zu korrigieren.

