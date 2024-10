Umstrittenes Geoengineering: Jetzt experimentieren die Briten damit, die Sonne zu verdunkeln

Geoengineering galt lange Zeit im Mainstream als Verschwörungstheorie. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Vermehrt berichten nun auch die Massenmedien darüber. Dane Wigington von „GeoengineeringWatch.org“ weiß, dass die Berichte nur der Ablenkung dienen, weil Projekte dieser Art schon seit Jahrzehnten praktiziert werden. Von Frank Schwede

Wer noch vor ein paar Jahren behauptet hat, dass unser Wetter manipuliert wird, galt als Verschwörungstheoretiker. Zwar hat sich nicht viel geändert, auch heute noch müssen Forscher und Meteorologen aufpassen, was sie sagen, doch immerhin wird jetzt zugegeben, dass entsprechende Pläne in der Schublade liegen und umgesetzt werden können.

Doch daran scheint es laut offiziellen Informationen zu hapern, weil man sich eben noch nicht sicher ist, welche Auswirkungen das Geoengineering auf unser Wetter und Klima hat.

Als im Frühjahr 2024 im ansonsten dürregeplagten Dubai gewaltige Wassermassen vom Himmel kamen, machte in den sozialen Netzwerken schnell das Gerücht die Runde, dass sogenanntes Cloud Seeding (Wolken säen) für das heftige Unwetter verantwortlich war.

Bei dem Starregen an der Küste des Persischen Golfes der arabischen Halbinsel handelte es sich um die heftigsten Niederschläge seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten, zu denen auch das Emirat Dubai gehört, fiel innerhalb von 24 Stunden so viel Regen wie sonst durchschnittlich in einem Jahr.

Kurz nach dem Unwetter machte die Aussage eines Meteorologen die Runde, dass das Unwetter zumindest teilweise durch bewusste Wettermanipulation ausgelöst worden sei. Laut Aussage soll Cloud Seeding für den heftigen verantwortlich gewesen sein.

Ahmed Habib vom Nationalen Zentrum für Meteorologie in Abu Dhabi hatte gegenüber der Nachrichtenseite Bloomberg gesagt, dass vor den schweren Unwettern innerhalb zweier Tage mehrere Flugzeuge zu sieben der Cloud-Seeding-Missionen unterwegs gewesen seien.

Wenig später nahm Habib seine Aussage in einem Interview mit den Gulf News zurück und betonte, dass in der Zeit, in der die instabile Wetterlage im Land anhielt, kein einziger Cloud-Seeding-Flug durchgeführt worden sei.

Mit ziemlicher Sicherheit kann davon ausgegangen werden, dass Habib seine Aussage auf massiven Druck zurückziehen musste, denn Tatsache ist, dass im Schatten der öffentlichen Diskussion um den Klimawandel und dessen Bekämpfung bereits über 300 bekannte Patente zur Wettermanipulation existieren. (Bemerkenswerte Wendung in den Medien: „Wir manipulieren das Wetter schon lange“ (Video))

Geoengineering zur Klimarettung

Seit dem späten 19. Jahrhundert belegen diese Patente, dass es möglich ist, dass Wetter von außen zu beeinflussen. Und zwar von der Generierung künstlicher Regenwolken, wie möglicherweise in Dubai geschehen, bis hin zur Beeinflussung der Ionosphäre.

Dass eine Beeinflussung des Wetters durch technische Methoden möglich ist, wird jetzt auch von den Massenmedien zugegeben, allerdings mit dem Hinweis, dass sie helfen soll, den Klimawandel zu bremsen oder zu kompensieren – also eine gute Sache, versucht man der Öffentlichkeit weißzumachen.

Die bislang umstrittenste Methode ist das sogenannte Solar Radition Managemnet (SRM), vom Weltklimarat (IPCC) mittlerweile in „Shield Projekt“ umgetauft, bei dem Aerosole in der Atmosphäre verteilt werden, um das Sonnenlicht zurück ins All zu reflektieren.

Als erstes Land will Großbritannien Tests dieser Art finanzieren. Die staatliche britische Wissenschaftsagentur Advanced Research and Invention Agency (ARIA) plant umgerechnet rund 68 Millionen Euro für die Forschung von „Solar Geoengineering“ bereitzustellen.

Solares Geoengineering soll den kühlenden Effekt massiver Vulkanausbrüche nachahmen, wie beispielsweise den des Vulkans Tambora in Indonesien im Jahr 1815. Nach dessen Ausbruch sanken die Temperaturen global und schwächten das Sonnenlicht auf Jahre ab.

Kritiker fürchten, dass durch SRM auch die Niederschlagsmuster verändert werden und die Ozonschicht beschädigt wird. Deshalb steht der IPCC dem Projekt skeptisch gegenüber und sieht darin keine sinnvolle Lösung zur Bekämpfung der globalen Erwärmung für die Zukunft.