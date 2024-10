US-Air-Force und Bundeswehr als Wettermanipulatoren

Die maßgebliche Beeinflussung des Wetters liegt bereits seit Langem im Fokus der Militärs, wie eine Ausarbeitung von US-Militärstrategen vom 1. August 1996 bereits gezeigt hatte.

Nun jedoch setzt sich auch die deutsche Bundeswehr offiziell in einem aktuellen Papier mit den Möglichkeiten der Veränderung des Klimas auseinander. Dies jedoch eher in Anwendung für den zivilen als für den militärischen Bereich.

Wird Geo-Engineering nun „offiziell“?

Geo-Engineering wird bekanntlich ja bereits aktiv betrieben und hatte auch bereits negative Folgen gezeigt. Unter anderem auch durch den „heftigsten Regen seit Aufzeichnungsbeginn“, wie beispielsweise der ORF bereits getitelt hatte.

Allerdings war dies nicht erst jetzt Mitte September, sondern bereits Mitte April des Jahres und betraf nicht Zentraleuropa, sondern Dubai, wie auch tkp berichtet hatte.

Das sogenannte Cloud Seeding, oder Wolkenimpfung, hatte Dank der heftigen Regenfälle in Dubai Einzug in die Mainstream Medien gehalten, sogar der staatliche österreichische ORF hatte berichtet, was nicht mehr zu leugnen war, „wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, hätten Meteorologen der Meteorologie-Behörde (NCM) des Landes gegenüber emiratischen Medien sechs oder sieben Flüge zum Wolkenimpfen („Cloud-Seeding“) bestätigt, so der ORF dazu.

Dabei hatte es sich allerdings um eine zivile Anwendung gehandelt und die Flüge zum Cloud Seeding waren bekannt geworden, da es einen bestimmten bekannten Zweck gedient hatte, nämlich Wasser für die Ölexploration aus der Atmosphäre zu Boden zu bringen. „Regenmacherei“ für militärische Zwecke oder sinistre, zivile Absichten zur Beeinflussung der Bevölkerung, werden allerdings eher nicht öffentlich angekündigt. (TV-Bericht zeigt Segment mit dem Eingeständnis: „Das Wetter kann mit Lasern kontrolliert werden“ (Video))

US-Papier aus 1996 bestätigt „Wettermanipulation“

Besagtes Paper des US-Militärs, das am 1. August 1996 verabschiedet worden war ist mittlerweile frei zugänglich. Darin ist ziemlich klar dargelegt worum es dabei geht.

„Aktuelle Technologien, die in den nächsten 30 Jahren ausgereift sein werden, werden jedem, der über die notwendigen Ressourcen verfügt, die Möglichkeit bieten, Wettermuster und ihre entsprechenden Auswirkungen zumindest auf lokaler Ebene zu verändern.

Aktuelle demografische, wirtschaftliche und ökologische Trends werden zu globalen Belastungen führen, die vielen Ländern oder Gruppen den nötigen Anreiz bieten, diese Fähigkeit zur Wettermodifikation in die Tat umzusetzen“.

In den Vereinigten Staaten wird die Wettermodifikation höchstwahrscheinlich Teil der nationalen Sicherheitspolitik mit sowohl nationalen als auch internationalen Anwendungen werden.

Unsere Regierung wird eine solche Politik je nach ihren Interessen dann auf verschiedenen Ebenen verfolgen. Diese Ebenen könnten einseitige Maßnahmen, die Teilnahme an einem Sicherheitsrahmen wie der NATO, die Mitgliedschaft in einer internationalen Organisation wie den Vereinten Nationen oder die Teilnahme an einer Koalition umfassen.

Unter der Annahme unsere nationale Sicherheitsstrategie würde im Jahr 2025 Wettermodifikation umfassen, so würde deren Einsatz in unserer nationalen Militärstrategie fraglos darauf folgen.

Unter dem Titel „Verminderung feindlicher Kräfte“ werden folgende Möglichkeiten im militärischen Bereich genannt, sowohl zur Behinderung des Feindes und mit umgekehrten Vorzeichen zur Unterstützung der eigenen Truppen:

Niederschlagsverstärkung