WEF: Kindern müssen Mikrochips ins Gehirn implantiert werden, um „Verschwörungstheorien“ vorab zu entlarven

Haben Sie das mitbekommen? Sie geben tatsächlich zu, dass diese fliegenden Mikrochips, die nicht größer als ein Sandkorn sind, zur Krankheitsüberwachung und Bevölkerungsbeobachtung eingesetzt werden.

Und Sie dachten, die Elite sei während der Covid-Pandemie autoritär gewesen?

Die Elite ist entschlossen, Gott zu spielen und den menschlichen Körper zu verändern. Daher ist es keine Überraschung, dass sie glaubt, die Biologie überwunden zu haben, indem sie funktionale Überwachungsgeräte entwickelt hat, die so klein sind, dass sie mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind.

Die Eliten sind wild entschlossen, uns in ihrer technokommunistischen Utopie zu versklaven. Unsere Versklavung durch ein totales Überwachungskontrollnetz mit fliegenden Mikrochips von der Größe eines Sandkorns ist nur ein Teil des Plans.

Sie wollen auch unter die Haut gehen.

Ein Bill Gates erteiltes Patent verlieh dem selbsternannten Weltgesundheitszaren das „exklusive Recht“, menschliche Körper zu computerisieren und sie als lokale drahtlose Netzwerke zu nutzen.

Der menschliche Körper ist ein vibrierendes, pochendes, pulsierendes Tor aus Röhren und Tunneln, gefüllt mit Elektrolyten und in der Lage, Informationen zu übertragen, die Lebensader des Internets und des 21. Jahrhunderts. Nun ist bekannt geworden, dass Gates‘ Microsoft „exklusive Rechte“ an dieser Fähigkeit des Körpers, als Computernetzwerk zu agieren, erhalten hat.

Wenn Ihnen das zu sehr nach Science-Fiction klingt, können Sie es gerne selbst ausprobieren. Microsoft wurde das US-Patent 6.754.472 mit dem Titel „ Verfahren und Vorrichtung zur Übertragung von Energie und Daten unter Verwendung des menschlichen Körpers“ zuerkannt.

Eigentlich müsste es Science-Fiction sein. Hat Sie jemand gefragt, ob Sie bereit sind, Bill Gates die exklusiven Rechte an Ihrem Körper zu überlassen?

Natürlich ist die Antwort nein. Aber Gates ist das egal. Laut Robert F. Kennedy Jr. besitzt Gates eine „gottgleiche Bereitschaft, mit dem Leben niederer Menschen zu experimentieren.“

Kennedy Jr. warnt weiter, dass Bill Gates sein Geld dafür verwendet habe, sich systematisch „ Befugnisse zu kaufen, die in mancher Hinsicht über jene von Präsidenten hinausgehen “, und dass er diese Befugnisse dazu nutze, an Menschen wie an „ Versuchskaninchen “ zu experimentieren.

Auch Bürgerrechtsgruppen haben ihre Empörung über Gates‘ Vorhaben, den menschlichen Körper zu patentieren, zum Ausdruck gebracht. „Körperteile, in diesem Fall Haut, sollten in keiner Weise patentierbar sein“, sagte Jim Thomas von der ETC-Gruppe, die technologische Entwicklungen beobachtet. „Es ist sehr fraglich, ob Einzelpersonen diese Technologie ablehnen können, wenn sie beispielsweise in Ortungsgeräten verwendet wird.“

Die Menschen auf der Welt lehnen die Neue Weltordnung in Scharen ab, doch Gates erhält Unterstützung von der globalistischen Elite, mit der er Hand in Hand arbeitet.

Der Prophet von Davos, Yuval Noah Harari, sagt, es stehe außer Frage, dass Individuen keinerlei Mitspracherecht darüber haben werden, ob ihr Körper in dieser Technologie verwendet wird. Laut Harari „wird der Designer des Lebens nicht mehr Gott sein, das WEF wird der Designer der Zukunft des Lebens sein.“

Harari ist dafür bekannt, dass er fließend Blasphemie sprechen kann, aber selbst für seine niedrigen Standards ist dies schockierend.

Harari erklärt auch, warum Gates‘ Patent auf den menschlichen Körper so wichtig ist. Gates war Harari zufolge an der Spitze der Revolution in der Computerwissenschaft und er steht auch an der Spitze „der Revolution in den Biowissenschaften“. Und wissen Sie was? Laut Harari stehen Bill Gates‘ zwei Revolutionen kurz davor, in einem großen wissenschaftlichen Experiment zu verschmelzen.

Sie haben es aus erster Hand erfahren. Das WEF ist entschlossen, gemeinsam mit Bill Gates an Ihnen und Ihrer Familie zu experimentieren.

Praktischerweise hat die FDA erst diese Woche die Gesetzeslage dahingehend geändert, dass für klinische Studien keine Einverständniserklärung mehr erforderlich ist.

Könnten sie ihre Absichten deutlicher machen?

Es ist Zeit, uns von den Fesseln zu befreien, die uns die globale Elite auferlegt hat, und ihre Pläne für einen technokommunistischen Transhumanismus zu vereiteln, bevor es zu spät ist.

WEF startet KI-gestütztes Kontrollnetz, um unabhängige Medien zu zerstören

Vom WEF kontrollierte Institutionen arbeiten zusammen, um politische Dissidenten festzunehmen und sie für das „Verbrechen“ zu bestrafen, sich ihrer dystopischen Agenda zu widersetzen. Hierzu nutzen sie ein KI-gesteuertes Überwachungs- und Kontrollnetz.

Der unabhängige Journalist Leo Hohmann warnt, dass vom WEF infiltrierte Banken mit vom WEF kontrollierten Big-Tech-Unternehmen zusammenarbeiten, um Dissidenten nicht nur zu zensieren, sondern auch zum Schweigen zu bringen, indem sie den betroffenen Kunden den Zugriff auf ihr eigenes Geld verwehren.

Naturalnews.com berichtet: Er erzählt die Geschichte des Rebel News- Reporters David Menzies, der kürzlich verhaftet wurde, als er versuchte, Teilnehmer einer Pro-Hamas-Kundgebung in Toronto zu interviewen. Menzies wurde nur drei Tage nach der Ankündigung seiner Klage gegen die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) verhaftet, „wegen wiederholter Einschüchterung und Ausgrenzung nach schockierenden Demonstrationen von Polizeibrutalität gegen David“.

Obwohl Menzies sich vollständig an das Gesetz hielt und auf Verlangen seinen Ausweis vorzeigte, wie Kameraaufnahmen belegen, wurde er festgenommen und inhaftiert, nur weil er von seinem Recht Gebrauch gemacht hatte, eine öffentliche Veranstaltung zu dokumentieren.

Auch in den USA kommt es zu ähnlichen Vorfällen. Einer der bemerkenswertesten ist die Verhaftung von Steve Baker von Blaze Media wegen seiner Berichterstattung über den „Aufstand“ vom 6. Januar. Owen Shroyer von Infowars wurde ebenfalls verhaftet und für zwei Monate ins Gefängnis geworfen, weil er über den „Aufstand“ berichtet hatte.

„Globalistische Politiker und Richter konspirieren mit großen Konzernen in der gesamten ehemals freien westlichen Welt, um bestimmte grundlegende Rechte und gottgegebene Freiheiten zu beseitigen und sie durch staatlich gewährte Privilegien zu ersetzen“, schreibt Hohmann.

„Sie werden Ihnen sagen, dass Sie immer noch ein Recht auf freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit haben, bis Sie das tun, was Journalisten in der Vergangenheit immer getan haben und die Darstellung der Regierung in Frage stellen. Wenn Sie das tun, verlieren Sie Ihren Status und den Schutz der freien Meinungsäußerung als Journalist und die Regierung brandmarkt Sie als Verschwörungstheoretiker und macht Sie anfällig für Verhaftungen.“

KI-gestützte Tyrannei

Es ist wichtig zu beachten, dass Shroyers Verurteilung mit der Erklärung einherging, er sei kein richtiger Journalist, sondern eher ein „Verschwörungstheoretiker“. Dies legitimiert in den Augen des Staates irgendwie, dass Shroyer kein freier Mann sein sollte.

Dass es dem Polizeistaat gelingt, diese Menschen so schnell und scheinbar mit solcher Leichtigkeit zu schnappen, hat damit zu tun, dass das KI-gesteuerte Kontrollnetz sie sowohl im realen Leben als auch online beobachtet.

„Seit mehr als fünf Jahren erleben Journalisten und Bürgerjournalisten, wie die großen Technologieunternehmen ihre Arbeit zensieren und hinter ungünstigen Algorithmen verstecken“, erklärt Hohmann. „Einige wurden sogar von Social-Media-Plattformen verbannt oder suspendiert.“

„Aber jetzt heben die Globalisten ihren Krieg gegen die Wahrheit auf eine neue Ebene. Sie greifen zum tödlichen Schlag an, indem sie Journalisten und Bürger, die die Wahrheit verkünden, tatsächlich verhaften und ganz aus der Gesellschaft entfernen lassen … Kurz gesagt, echte Journalisten, Menschen, die die Fakten und Erzählungen der Machthaber in Frage stellen, werden verboten.“

Die Direktiven, die in den USA eine derartige Tyrannei entfesselt haben, scheinen von höherrangigen Stellen wie den Vereinten Nationen (UN) und dem Weltwirtschaftsforum (WEF) zu kommen. Beide Organisationen haben erklärt, dass ihre oberste Priorität im Jahr 2024 und darüber hinaus darin besteht, „Desinformation“ auszumerzen, zumindest so, wie sie den Begriff definieren.

WEF-Gründer Klaus Schwab prahlt weiterhin damit, wie er über sein WEF Young Global Leaders-Programm „in die Kabinette“ des Regimes von Justin Trudeau in Kanada und auch in das von Emmanuel Macron in Frankreich eingedrungen sei.

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 25.10.2024