Der Tag der deutschen Einheit war für das russische Fernsehen ein Anlass, den Russen die anhaltende Spaltung Deutschlands in Ost und West zu erklären, die in Deutschland nach 34 Jahren Einheit sogar wieder wächst. Und zwar immer schneller.

Letzte Woche war der Tag der deutschen Einheit, aber bekanntlich ist an dem Tag leider längst nicht jedem in Deutschland zum Feiern zu Mute. Das russische Fernsehen hat in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick an die DDR erinnert und dem russischen Publikum die Gründe für die anhaltende Spaltung Deutschlands erklärt. Von Thomas Röper

Da ich es immer interessant finde, wie man von außen auf die Lage in Deutschland blickt, habe ich den Bericht des Deutschland-Korrespondenten des russischen Fernsehens, der bei ehemaligen DDR-Bürgern vielleicht ein wenig Sentimentalität hervorrufen könnte, auch diese Woche wieder übersetzt.

Die Berliner Mauer ist weg, aber die Deutschen bleiben ein geteiltes Volk

Morgen ist der 75 Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik. Nach dem Fall von Hitler-Deutschland haben die Sieger Deutschland in vier Besatzungszonen aufgeteilt: Die sowjetische, die amerikanische, die britische und die französische. In der sowjetischen Zone entstand 1949 die DDR und ihr erster Präsident wurde der bekannte Wilhelm Pieck.

Am 3. Oktober 1990 wurden die beiden deutschen Staaten, Ost und West, dank der Haltung der Sowjetunion wiedervereinigt. Doch bis heute wirkt das Land geteilt. Der Spiegel schreibt: „34 Jahre nach der Wiedervereinigung muss man feststellen, dass Ost und West weiter voneinander entfernt sind als vielleicht je zuvor. Die ersehnte Einheit findet nur noch in Festreden statt, die vorbeirauschen. 34 Jahre lang haben sich die beiden deutschen Staaten eine Zeit lang angenähert, doch seit einiger Zeit driften sie wieder auseinander.“

Womit erinnert die DDR bis heute an sich? Der Frage ist unser Deutschland-Korrespondent nachgegangen.

Mario Schubert verkauft alles, was in der DDR hergestellt wurde, aber er sieht sich weniger als Unternehmer, sondern eher als Sammler. Sein Laden ist Antiquitätengeschäft, Museum und Bibliothek zugleich.

„Das sind Originalzeitungen über die Raumfahrt. Ich habe Sammler, die sich ausschließlich für die Raumfahrt interessieren. Hier ist der erste und einzige Kosmonaut der DDR Sigmund Jähn, und hier ist natürlich Juri Gagarin. Eine gute Aufnahme mit dem ersten DDR-Kosmonauten“, erzählt Mario.

Er trägt einen Ohrring in Form von zwei Hämmern, eine Erinnerung an seine Kindheit im Erzgebirge, dessen Uran die Sowjetunion brauchte. Es war eine gute Zeit, sagt er. „Ich bin zur Schule gegangen und die ganzen zehn Jahre haben wir zusammen mit Freunden gelernt, wir sind zusammen aufgewachsen, wir waren seit dem Kindergarten zusammen. Heute ist das System anders organisiert. Damals gab es Schullandheimaufenthalte. Ich hatte eine wunderbare Kindheit“, erinnert sich Mario Schubert.

Marios Trabant ist wahrscheinlich der auffälligste Trabant in Berlin. Normalerweise sind sie in gedeckten Farben gehalten, aber seiner ist orange. Die Ostdeutschen hatten die Angewohnheit, diesen Autos Namen zu geben. Das ist Rudi, 47 Jahre alt. Er hat zwei Zylinder, vier Gänge und eine Plastikkarosserie.

„Und das ist ein Autogramm des berühmten ostdeutschen Radfahrers Gustav-Adolph Schur, des Weltmeisters, eine Legende. Und ein Autogramm von Egon Krenz“, ist Mario Schubert stolz.

In die erste Oktoberdekade fallen zwei Daten: Der 3. Oktober ist der Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung und der 7. der Jahrestag der Teilung Deutschlands. An diesem Tag im Jahr 1949 wurde die DDR gegründet, die die deutsche Nachkriegsexistenz in Form von zwei getrennten Staaten formalisierte.

Egon Krenz ist der Mann, der 1989, nach Erich Honecker, die Führung der DDR übernahm, und das schon in der Zeit des Sonnenuntergangs. „Zunächst einmal erinnere ich mich daran, wie die sowjetische Führung vor 75 Jahren anlässlich der Gründung der DDR ein von Stalin unterzeichnetes Telegramm schickte.

In dem Telegramm hieß es, die Gründung der DDR sei ein Wendepunkt in der Geschichte Europas und die DDR werde der Sowjetunion zur Seite stehen und mithelfen, dass es in Europa keinen Krieg mehr gebe. Ich denke an die Hilfe meiner sowjetischen Freunde, ohne die Sowjetunion hätte die DDR nicht existieren können. Ich denke viel daran, wie viel die sowjetischen, die russischen Freunde für die DDR getan haben“, sagt Egon Krenz.

In den 1960er und 1970er Jahren wuchs die Wirtschaft der DDR schneller als die westdeutsche. Der Osten produzierte fast alles, von Turnschuhen und Jeans bis zu Fernsehern und Kühlschränken. Wer erinnert sich in Russland nicht an die Gäder-Möbelwände, an Meissener Porzellan oder Zeiss-Optik? Im Tausch gegen Öl, Gas und Metalle lieferte die DDR der Sowjetunion große und kleine See- und Flussschiffe, echte Lokomotiven und Modelleisenbahnen.