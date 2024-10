Zinssenkungen, China-Stimulus, Bitcoin und Gold: Ist das der Startschuss für den finalen Melt-Up?

Beim Wort Stagflation werden natürlich Erinnerungen an die 1970er-Jahre wach. Damals waren es vor allem Öl, Silber und Gold, die in dieser Phase als sichere Häfen fungierten und die eine starke Kursentwicklung gesehen haben.

Und wer weiß: Sollte es zu einer Stagflation kommen, so könnte auch der Bitcoin zu den großen Profiteuren zählen.

Alle Augen auf Bitcoin

Historisch betrachtet reagiert Bitcoin besonders sensibel auf die Liquiditätsschübe der Notenbanken. Die Korrelation zwischen der Geldmenge und dem Bitcoin-Kurs ist klar erkennbar.

Gerade jetzt, wo die Liquidität weltweit steigt, könnte Bitcoin seinen nächsten Ausbruch erleben. Besonders spannend wird es im Oktober: Dieser Monat gilt historisch als einer der stärksten für Bitcoin, mit durchschnittlichen Kursgewinnen von 23 Prozent.

Sollten wichtige Kursmarken, wie das alte Allzeithoch, überschritten werden, könnte dies der Startschuss für eine weitere massive Rallye sein. Bitcoin-Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass die Volatilität hoch bleibt.

Ein Bruch wichtiger Unterstützungslinien, wie etwa der 57.000-Dollar-Marke, würde kurzfristig für Turbulenzen sorgen und dann könnte es sogar noch einmal in Richtung 40.000 US-Dollar gehen. Sollte dieser Fall eintreten, würde ich aber definitiv tranchenweise einsteigen.

Nahost-Krise: Öl und Gold im Fokus

Natürlich richtet sich der Fokus vieler Anleger gerade auf die Geschehnisse im Nahen Osten. Vor allem sehr liquide Märkte reagieren meist kurzfristig negativ auf geopolitische Ereignisse, fangen sich jedoch schnell wieder.

Politische Börsen haben bekanntlich kurze Beine, dennoch sollte man die Geschehnisse im Auge behalten. Sollte es weiter eskalieren, könnte es im Extremfall schnell dazu kommen, dass die Straße von Hormuz geschlossen wird, was vor allem auf den Ölpreis einen großen Einfluss hätte.

Öl bleibt daher auf jeden Fall aus Anlegersicht interessant. Ölaktien könnten nach den jüngsten Korrekturen einen Blick wert sein. Bei Gold sehe ich ebenfalls eine kurzfristige Korrektur nach der geopolitisch bedingten Rallye, wobei ich Rücksetzer mittel- bis langfristig als Einstiegschance betrachte.

Fazit: Melt-Up oder Crash? So sollten sich Anleger jetzt positionieren

Die kommenden Monate versprechen, volatil zu bleiben. Aktuell gibt es viele Anzeichen für eine anhaltende Rallye an den Märkten. Zentralbanken weltweit werden gezwungen sein, noch mehr Geld in die Märkte zu pumpen, was mittelfristig die Inflation weiter anheizen dürfte.

In einem solchen Szenario bleiben limitierte Sachwerte wie Gold und Bitcoin die Favoriten für eine langfristige Absicherung, vor allem mit Hinblick auf eine Abwertung des US-Dollars. Wer in diesen volatilen Zeiten erfolgreich sein will, sollte flexibel bleiben, Trends genau beobachten und sich nicht auf ein einziges Szenario versteifen.

Mein Szenario ist eine weitere Inflationierung bis ins kommende Jahr bevor die Rezession diesen Aufstieg stoppen wird. Dann werden wir eine deutliche Korrektur sehen, die man antizyklisch nutzen sollten, weil ich dann einen finalen Melt-up sehe mit neuen Höchstständen bei Aktien, Edelmetallen und Bitcoin.

