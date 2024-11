„Affenpocken“ eine Nebenwirkung der Impfung? Was für Spiele spielt die WHO? Jetzt Monkeypox-Panik, die Zweite???

pic.twitter.com/CO4XDj8aml

Die „grauenhaften Affenpocken“ sind von normalen Windpocken diagnostisch kaum zu unterscheiden

Die ersten Fälle von Affenpocken beim Menschen wurden 1970 in der Demokratischen Republik Kongo bei einem 9-jährigen Jungen festgestellt. Seitdem wurden in 11 afrikanischen Ländern Fälle von Affenpocken beim Menschen gemeldet. Erst 2003 wurde der erste Ausbruch von Affenpocken außerhalb Afrikas registriert, und zwar in den Vereinigten Staaten.

Einer 1988 veröffentlichten wissenschaftlichen Studie zufolge wurden zwischen 1981 und 1986 in Zaire (heute Demokratische Republik Kongo) 977 Personen mit solchen Hautausschlägen Im Labor getestet. Es war kaum festzustellen, ob es sich um Windpocken oder Affenpocken handelte:

„Die diagnostischen Schwierigkeiten beruhten hauptsächlich auf klinischen Merkmalen, die für Windpocken charakteristisch sind: regionaler Pleomorphismus (in 46 % der fehldiagnostizierten Fälle), unbestimmte Verteilung der Hautausschläge über den Körper (49 %) und zentripetale Verteilung der Hautläsionen (17 %). Bei 76 % der fehldiagnostizierten Patienten wurde eine Vergrößerung der Lymphknoten beobachtet. In Abwesenheit von Pocken besteht das größte klinische Diagnoseproblem in der Unterscheidung zwischen menschlichen Affenpocken und Windpocken.“

Übersetzt: Es ist fast unmöglich, Affenpocken von Windpocken zu unterscheiden. Windpocken werden von einem Herpesvirus ausgelöst, der unter dem Namen Varizella-Zoster-Virus bekannt ist. Er bleibt ein Leben lang im Körper, wie der Feld-Wald-und Wiesen-Virus Herpes-Simplex auch. Ebenso wie die schmerzhafte Gürtelrose, ebenfalls ein Herpes, der brennende, blasenbildende Hautausschläge erzeugt.

Es gibt starke Indizien, dass die Pfizer-Biontech-mRNA Impfung das Immunsystem schwer und womöglich dauerhaft schädigt und schlafende Viren wieder im Körper aktiv werden

Offizielle Regierungsdaten und vertrauliche Dokumente von Pfizer weisen schon länger ziemlich eindeutig darauf hin, dass die Biontech-Pizer-Covid-Impfungen die im Körper inaktiven Herpes-Viren aller Art reaktivieren kann, weil sie das Immunsystem leicht bis schwer beschädigen. Das Immunsystem kann die Herpesviren nicht mehr in Schach halten – die Pusteln, Blasen und Schmerzen tauchen auf – und es ist nicht sicher, ab der Körper diesen Aufruhr wieder unter Kontrolle bekommt.

Es sieht also ganz so aus, dass vielleicht gar kein weltweiter Affenpocken-Ausbruch war, was da so aufgebauscht wurde. Es spricht sehr viel dafür, dass die Affenpocken-Panik eine inszenierte Sache war, um den Leuten weiszumachen, dass es eine neue Pandemie sei – und man nicht zugeben muss, dass man mit der Impfung viele Menschen krank gespritzt hat.

WHO gesteht jetzt ein, dass die „Affenpocken“ eine Nebenwirkung der Covid-Impfung waren

Natürlich wurden die kritischen Wissenschaftler als Spinner und Verschwörungstheoretiker madig gemacht. Aber nun ist einige Zeit vergangen und siehe da, so ganz tief in den Datenbanken der WHO, der Datenbank „VigiAccess“ gibt es die Bestätigung, dass die Affenpocken (Mpox) eine Nebenwirkung der Impfung sein können. Auf dieser Seite sind alle bekannten Nebenwirkungen aller Medikamente und Impfstoffe aufgelistet, die weltweit für den öffentlichen Gebrauch zugelassen sind.

Und hier sind unter den „potenziellen Nebenwirkungen“ des Pfizer-Biontech-Covid-19 mRNA-Impfstoffes Hunderte (!) von Erkrankungen aufgeführt, die durch diese Impfung ausgelöst werden können. Und das sauber unterteilt in Kategorien. Unter „Infektionen und Ansteckungen“ sind auch Affenpocken und Kuhpocken (Pocken) als „Nebenwirkungen“ aufgeführt. Lieber Leser, Sie können hier drin selber suchen, man muss aber sehr genau wissen, wie man sucht. Aber da können wir Sie durchleiten, das haben findige Leute schon für Sie ausprobiert:

1) Öffnen Sie die WHO-Seite VigiAccess (https://www.vigiaccess.org/)

2) Scrollen Sie ganz nach unten und links bestätigen, dass Sie alles Erklärungen verstanden haben: „I confirm that I have read and understood the above statements“.

Dann klicken Sie rechts auf das blaue Feld „Search database“ (Datenbank durchsuchen).

3) Es erscheint eine neue Seite und oben quer herüber ein Rahmen, in dem steht „Enter name of drug or vaccine“ (Name des Medikamentes oder des Impfstoffes eingeben). Da schreiben Sie hinein: BioNTech . Dann rechts auf das blaue Kästchen „Search“ klicken. Das sucht eine ganze Weile.

4) Es erscheint eine Liste der Suchergebnisse, daraus wählen Sie die Zeile 6: „Pfizer BioNTech Covid-19 vaccine“. Ein neues Fenster geht auf und da drücken Sie unten auf das Ok-Feld. Wieder warten, es sucht.

