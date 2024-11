Bitcoin über 81.000 USD – „Große Dinge stehen bevor“, Gerüchte über die Einführung durch einen „Nationalstaat“

Teile die Wahrheit!

Der Kryptomarkt boomt mit neuen Allzeithochs. Am Sonntag durchbrach die größte Kryptowährung Bitcoin erstmals die runde Marke von 80.000 US-Dollar. Doch der Höhenflug scheint noch nicht zu Ende zu sein.

In den frühen Morgenstunden des Montags markierte der BTC-Kurs mit 81.673 USD ein neues Allzeithoch, da die Euphorie über den Trump-Sieg anhält. Der alte und neue Präsident plant nach seinem Wahlsieg nicht nur massive Bitcoin-Käufe als strategische Reserve, sondern will die USA auch zur Krypto-Hochburg machen.

Bitcoin erstmals über 80.000 USD

Der Bitcoin hat erstmals die Marke von 81.000 US-Dollar überschritten, was auf die positive Einstellung des designierten US-Präsidenten Donald Trump gegenüber digitalen Vermögenswerten und die Aussicht auf einen Kongress mit kryptofreundlichen Gesetzgebern zurückzuführen ist.

Trump wurde zum Sieger in Arizona erklärt, was ihm einen klaren Sieg in den sieben umkämpften US-Bundesstaaten einbrachte. Sein Erdrutschsieg bei den Präsidentschaftswahlen ließ den Kryptomarkt jubeln, die mehr als 100 Millionen Dollar für die Unterstützung einer Reihe kryptofreundlicher Kandidaten ausgab.

Die größte Kryptowährung kletterte am Sonntag erstmals um bis zu 6,1 Prozent auf über 80.000 Dollar, bevor sie am Montag zu Beginn des asiatischen Handels weiter auf 81.673 Dollar stieg. Die optimistische Stimmung beflügelte auch kleinere Altcoins, einschließlich eines Anstiegs bei Dogecoin, einem von Trump-Unterstützer Elon Musk geförderten Memcoin.

„Da sich der Staub von Trumps Wahlsieg noch nicht gelegt hat, war es nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem Anstieg kommen würde, da Trump als Krypto-Befürworter wahrgenommen wird, und genau das sehen wir jetzt“, sagte Le Shi, Managing Director bei Auros, einem Market-Maker in Hongkong. (Bitcoin mit neuen Allzeithoch bei über 79.000 Dollar – VanEck gibt Bitcoin-Kursziel von 300.000 an)

USA, die neue Krypto-Hochburg

Während seiner Wahlkampagne versprach Trump, die USA zu einer Krypto-Hochburg zu machen, einschließlich der Schaffung einer strategischen Bitcoin-Reserve und der Ernennung von Regulierungsbehörden für digitale Vermögenswerte.

Jubelnde Trader schenken derzeit Fragen wie der Geschwindigkeit der wahrscheinlichen Umsetzung oder ob eine strategische Reserve eine realistische Option ist, wenig Beachtung – nur die Aussicht auf eine bessere Krypto-Zukunft zählt.

Die breit angelegte Agenda zur Ankurbelung des Binnenwachstums, Steuersenkungen und Bürokratieabbau hat zu einem Kaufrausch bei Aktien, Anleihen und Kryptowährungen geführt. Der Aktienindex S&P 500 erreichte letzte Woche seinen 50. Rekord in diesem Jahr und übersprang zum ersten Mal in seiner Geschichte die Marke von 6.000 Punkten.

ETFs und die Fed

Bitcoin ist im bisherigen Jahresverlauf um rund 92 Prozent gestiegen, was unter anderem auf die starke Nachfrage nach speziellen börsengehandelten US-ETFs zurückzuführen ist.

Auch die Zinssenkungen der US-Notenbank haben die Kryptowährung beflügelt. Der Anstieg der Kryptowährung, die nach den US-Wahlen am Dienstag neue Rekordhöhen erreichte, übertrifft die Performance von Anlagen wie Aktien und Gold deutlich.

Börsengehandelte ETFs, angeführt von BlackRocks iShares Bitcoin Trust mit einem Volumen von 35 Milliarden US-Dollar, verzeichneten am Donnerstag einen Rekordzufluss von fast 1,4 Milliarden US-Dollar, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen.

Einen Tag zuvor hatte das Handelsvolumen des iShares ETF ein Allzeithoch erreicht – alles Anzeichen dafür, wie Trumps Wahlsieg die Kryptowährung verändert.