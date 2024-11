Teile die Wahrheit!

Während die Brüsseler Fassadendemokratie auf riesigen Plakaten mit dem trendigen Slogan „Demokratie in Aktion“ aufwartet ist die EU-Hauptstadt mit Stacheldrahtbarrieren übersät und auch das Gebäude des EU-Parlaments wird ist durch Stacheldraht geschützt.

Der ungarische EU-Abgeordnete Csaba Dömötör machte auf diese Absurdität aufmerksam.

„So erwartet das Europäische Parlament die protestierenden Landwirte. Mit Stacheldrahtbarrieren.“

Offenbar wissen die EU-Oberen genau, dass sich der Zorn der Menschen zunehmend gegen ihre Aktivitäten richten wird. So haben beispielsweise Anfang des Jahres am Rande des EU-Gipfels in Brüssel Landwirte zum Teil gewaltsam gegen Umweltauflagen und ein Handelsabkommen protestiert. Die Polizei riegelt das Parlamentsgebäude teils ab.

Demonstrierende Landwirte entzündeten dort Rauchbomben und legten Feuer mit Paletten. Einige wenige warfen Eier auf das Gebäude. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein.

Verfassungsschutz mit privater Datensammlung auf der „Überholspur“

Der Verfassungsschutz sammelt bekanntlich immer mehr personenbezogene Daten, dies geht auch aus der Antwort auf eine AfD-Anfrage hervor.

Sogenannte „Staatswohlerwägungen“ können dann wirksam die Aufschlüsselung, in welchen Phänomen-Bereich diese Einträge fallen, „erfolgreich“ verhindern. (Der tägliche Wahn: X-Männchen Robert Habeck – Baerbock verschenkt 200 Millionen Euro an Winterhilfe an die Ukraine)

Erneute Steigerung bei Datensammlung

Zum dritten Mal nunmehr in Folge hat das Bundesamt für Verfassungsschutz die Zahl seiner jährlichen Einträge von personenbezogenen Daten gesteigert, wie auch apollo-news zu berichten wusste.

Aus einer Antwort auf die schriftliche Nachfrage des AfD-Abgeordneten Jan Wenzel Schmidt hervorgehend, die dem Tagesspiegel vorliegt, wurden Anfang 2024 484.000, also fast eine halbe Million, Einträge erfasst. Damit übertrifft man die Zahl aus dem Vorjahr nochmal deutlich, Anfang 2023 waren es 476.000 Eintragungen, 2022 noch 466.592, gewesen.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt wollte laut Tagesspiegel in der Anfrage eigentlich wissen, wie sich die Anzahl der personenbezogenen Eintragungen im Informationssystem des Verfassungsschutzes, bezogen auf die verschiedenen Phänomen-Bereiche in den letzten zehn Jahren entwickelt hatten. Unter anderem Linksextremismus, Rechtsextremismus wie auch Islamismus.

„Aus Staatswohlerwägungen, sowie auf Grund des, mit der Beantwortung verbundenen Aufwands“, wollte man diese konkrete Frage jedoch freilich nicht beantworten.

Einträge betreffen nur Einzelpersonen

Bei den genannten Einträgen geht es allerdings nicht um Organisationen, sondern vielmehr um Einzelpersonen. Der Verfassungsschutz darf unter anderem dann personenbezogene Daten sammeln, wenn es bei einer Person Hinweise auf Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder geheimdienstliche Tätigkeiten für eine fremde Macht gibt.

Die Sammlung und Auswertung von Informationen durch den Verfassungsschutz wurde dabei in den letzten Jahren jedoch massiv ausgeweitet.