Die verborgene Macht DUMBS: Mount Weather – Die Heimatbasis der Tiefen Staates

Sie verfügt über moderne Kommunikationssysteme für einen unterbrechungsfreien Kontakt mit der Außenwelt. Sie ist stark befestigt und somit vor physischen und Cyberbedrohungen geschützt.

Historischer Kontext: Kontinuität der Regierung. Das Konzept der Kontinuität der Regierung stammt aus dem Kalten Krieg, als die Bedrohung durch einen Atomkrieg Pläne zur Aufrechterhaltung der Regierung nach einem Angriff erforderlich machte. Mount Weather wurde in dieser Zeit entwickelt und im Laufe der Zeit weiterentwickelt, um modernen Bedrohungen wie Naturkatastrophen und Terroranschlägen zu begegnen.

Implikationen: Eine Regierung im Wartezustand. Die Existenz einer Regierung im Wartezustand wirft erhebliche ethische und verfassungsrechtliche Fragen auf. Die Befugnis, die Verfassung außer Kraft zu setzen und den Kriegszustand ohne Wiedereinsetzungsmöglichkeit zu verhängen, stellt die Grundfesten der Vereinigten Staaten in Frage und deutet auf eine Bereitschaft hin, zu einer autokratischen Regierungsform überzugehen.

Forderung nach Transparenz. Die Geheimhaltung rund um Mount Weather hat zu Forderungen nach mehr Transparenz geführt. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, über die Pläne informiert zu werden, die die Regierungsführung des Landes verändern könnten.

Transparenz ist unerlässlich, um das Vertrauen aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass Notstandsbefugnisse nicht missbraucht werden.

Die Zukunft von Mount Weather. Mit der Entwicklung der Bedrohungen ändert sich auch die Rolle von Mount Weather. Die Einrichtung wird sich weiter anpassen, um sicherzustellen, dass sie in Krisenzeiten die Kontrolle übernehmen kann. Die ethischen und verfassungsrechtlichen Auswirkungen werden jedoch weiterhin heiß diskutiert.

Mount Weather is the operational center of over 96 underground Federal Relocation Centers across the US Former high level officials from Mount Weather say it is more than a… pic.twitter.com/PGAZMnmMoU

Auszug aus dem Buch „DUMBs“:

Das Mount Weather Emergency Operations Center ist eine staatliche Komman- dozentrale im US-Bundesstaat Virginia, die als Einsatzzentrum für die Federal Emergency Management Agency (FEMA) dient.

Als High Point Special Facility (HPSF) bekannt, ist seine bevorzugte Bezeichnung seit 1991 „SF“.

Die Einrichtung ist ein wichtiger Umsiedlungsort für die höchste Ebene von Zivil- und Militärbeamten im Falle einer nationalen Katastrophe und spielt eine wichtige Rolle für die Kontinuität der Regierung (gemäß dem US-amerikanischen „Continuity of Operations Plan“).

Mount Weather ist der Standort einer Kontrollstation für das FEMA National Radio System (FNARS), ein Hochfrequenz-Funksystem, das die meisten öffent- lichen Sicherheitsbehörden des Bundes und das US-Militär mit den meisten Bun- desstaaten verbindet. FNARS ermöglicht dem Präsidenten den Zugriff auf das Notfallwarnsystem.

Der Standort wurde von der „Washington Post“ in die Öffentlichkeit gebracht, als die staatliche Einrichtung am 1. Dezember 1974 erwähnt wurde, während über den Absturz von TWA Flight 514, einem Boeing 727-Jetliner bei Mount Weather, berichtet wurde.

Angeblich nahm Vizepräsident Dick Cheney direkt nach den Anschlägen vom 11. September 2001 Zuflucht im Mount-Weather-Komplex, einem (laut „Guardian“, 2006) vollkommen „sicheren und geheim gehaltenen Ort“, wenngleich es sich dabei auch um die Einrichtung Site R (Raven Rock) gehandelt haben könnte.

Jedenfalls wurden kurz danach Personal und Versorgung von Mount Weather außerordentlich verstärkt. Heute sollen allein 673 Zivilangestellte im Mount-Weather-Komplex arbeiten.

Zudem soll eine ähnliche Regierungsanlage namens Greenbrier Resort stillgelegt worden und in ihrer Funktion weitgehend von Mount Weather übernommen worden sein.

In dem Bestseller-Buch „Seven Days in May“ von 1962 planen die Stabschefs einen Militärputsch gegen einen US-Präsidenten, der kurz vor der Unterzeich- nung eines Atomwaffenkontrollabkommens steht. Die Verschwörung beinhaltet eine Notfallübung an einem Ort namens Mount Thunder, einem geheimen Bun- ker, in den die Regierungschefs im Falle eines Atomangriffs fliehen würden.

Die Autoren Fletcher Knebel und Charles W. Bailey II geben ziemlich detaillierte Fahranweisungen, um zum fiktiven Mount Thunder zu gelangen, die genau denen entsprechen, die zum Fahren zum echten Mount Weather verwendet werden. Und das, obwohl der Bunker am Mount Weather erst mehr als ein Jahrzehnt später allgemein bekannt wurde. Die dünn getarnte Darstellung der Anlage in „Seven Days in May“ zeigt, dass die Existenz und der Standort der Anlage bereits in den frühen 1960er Jahren bekannt waren.

Die oberirdischen Unterstützungseinrichtungen befinden sich auf einem 434 Hektar großen Berggebiet an den Grenzen der Grafschaften Loudon und Clarke und umfassen etwa ein Dutzend Gebäude, die Kommunikationsverbindungen zum Situation Room des Weißen Hauses herstellen.

Das Gelände wurde ursprünglich vom National Weather Bureau erworben, das es als Mt. Weather Observatorium diente, um Wetterballons und Drachen für die Höhenluftforschung zu starten. Mit Meteorgraphen ausgestattete Drachen wurden Ende der 1890er Jahre als atmosphärische Sonden verwendet.

Von 1893 bis 1933 unterhielt das Wetteramt ein System von Stationen, von denen aus Drachen zu regulären Zeiten geflogen wurden, wenn der Wind es erlaubte. Der weltweite Höhenrekord für einen Drachen wurde vom „US Weather Bureau“ mit dem Aufstieg eines Drachens auf 7.044 Meter am 3. Oktober 1907 auf dem Berg erreicht. Am 05. Mai 1910 startete die Station am Mt. Weather eine Reihe von zehn Drachen mit meteorologischen Instrumenten.

Die Gesamtfläche dieses „Zuges“ von zehn Drachen betrug 683 Quadratfuß, und der oberste Drachen stieg auf eine Höhe von 7.264 Meter. Um dieses Kunststück zu vollbringen, wurden mehr als 13,5 Kilometer langer, dünner Draht für die Leitung benötigt.

Während des Ersten Weltkriegs gab es am Mount Weather eine Artillerie-Einheit, und US-Präsident (1923-1929) Calvin Coolidge sprach Berichten zufolge über den Bau eines Sommer-Weißen Hauses am Mount Weather. Während der Depression war Mount Weather angeblich ein Arbeitslager, obwohl es keinen Hinweis darauf gibt, dass sie als „Lager des Civilian Conservation Corps“ (CCC) fungierte. 1936 ging es an das „Bureau of Mines“, das einen kurzen experimentellen Tunnel weniger als 90 Meter unter dem Bergkamm bohrte, um neue Bergbautechniken zu testen.

Basierend auf einer günstigen Bewertung der Härte und Unversehrtheit des Gesteins des Berges begann das Büro 1954 mit dem Tunnelbau der Anlage, die vom Army Corps of Engineers unter dem Codenamen „Operation High Point“ fertiggestellt wurde.

1954 verließen einige hochrangige Beamte, die mehrere Stunden vor einem hypothetischen Angriff gewarnt hatten, Washington mit einer Checkliste möglicher Aktionen. Sie versammelten sich in einer Höhle. Wasser tropfte von der Decke und sickerte von den Wänden. Dies war die Einstellung für die erste „Operation Alert“-Übung. Die Übung dauerte nur wenige Stunden, aber es wurde viel gelernt, ob Sie es glauben oder nicht.

Ab Juli 1958 befanden sich rund 90 Umsiedlungsorte im Radius von 50 bis 150 Kilometer von Washington entfernt und über 300 Umsiedlungsorte im ganzen Land für Regional- und Außenstellen. Der Arche war mit einem Interagenten- Kommunikationssystem verbunden, das angemessen war und sich in der Weiter- entwicklung befand. Einige hochsichere Umsiedlungsorte für die zentrale Ausrichtung und zum Schutz der zentralen Kommunikation waren Mitte 1958 entweder schon gebaut worden oder befanden sich im Bau.

Das Army Corps of Engineers schloss 1958-1959 den unterirdischen Komplex Area B ab. Die inflationsbereinigten Gesamtbaukosten werden auf über 1 Milliarde US-Dollar geschätzt. Tunneldächer werden mit rund 21.000 Eisenbolzen gestützt, die 2,5 bis 3 Meter in den Fels getrieben werden. Der Eingang ist durch ein Guillotine-Tor und eine 3 Meter hohe und 6 Meter breite 34-Tonnen-Explosionstür geschützt, die 1,5 Meter dick ist und angeblich 10 bis 15 Minuten zum Öffnen oder Schließen benötigt.

Der unterirdische Bunker umfasst ein Krankenhaus, ein Krematorium, Ess- und Erholungsbereiche, Schlafräume, Trink- und Kühlwasserspeicher, ein Notkraft- werk sowie ein Radio- und Fernsehstudio, das Teil des Emergency Broadcasting Systems ist. Eine Reihe von Seitentunneln beherbergt insgesamt 20 Bürogebäude, von denen einige drei Stockwerke hoch sind.

Der Osttunnel umfasst einen Computerkomplex zur Steuerung von Notfallsimulationen und -operationen über das CIAS (Contingency Impact Analysis System) und das RIMS (Resource Interruption Monitoring System)….

Ende des Buchauszugs.

Fazit: Die Schattenregierung enthüllt

Mount Weather ist mehr als eine unterirdische Anlage; es ist ein Symbol einer Schattenregierung, die kurz vor dem Entstehen steht. Seine Existenz wirft wichtige Fragen über Macht, Geheimhaltung und die Zukunft demokratischer Prozesse in den Vereinigten Staaten auf.

Die Bereitschaft der Anlage, die Verfassung außer Kraft zu setzen und das Kriegsrecht zu verhängen, unterstreicht das empfindliche Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Freiheit. Transparenz und öffentliches Bewusstsein sind entscheidend, um sicherzustellen, dass Notstandsbefugnisse verantwortungsvoll und ethisch genutzt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mount Weather ein Beleg dafür ist, wie komplex es ist, in Krisenzeiten eine Regierung aufrechtzuerhalten. Seine Rolle als Regierung in Wartestellung unterstreicht die Notwendigkeit eines fortlaufenden Dialogs über Machtgleichgewicht, Geheimhaltung und verfassungsmäßige Regierungsführung.

Auch in Zukunft werden die Auswirkungen solcher Einrichtungen den Diskurs über Demokratie, Sicherheit und die Zukunft der Regierungsführung in den Vereinigten Staaten prägen.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 15.112.2024