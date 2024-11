Teile die Wahrheit!

Ghislaine Maxwell wuchs in wohlhabenden Kreisen auf, wo sie über den Verlag ihres Vaters mit Ideen und Veröffentlichungen über das antike Atlantis in Berührung kam.

Mit ihrer Stiftung TerraMar versuchte sie, die Kontrolle über die „Hohe See“ zu erlangen, während auf dem Meeresboden ein Wettlauf um die Suche nach den Ruinen von Atlantis stattfand. Bei der Suche nach der verlorenen atlantischen Technologie spielten die Prophezeiungen von Edgar Cayce eine große Rolle. Von Ella Ster

Als kleines Kind war Ghislaine Maxwell (1961) von wohlhabenden und mächtigen Persönlichkeiten ihres Vaters Robert Maxwell (1923–1991) umgeben, durch den Verlag ihres Vaters und seine politischen Verbindungen im Vereinigten Königreich, in Israel und darüber hinaus. Robert Maxwell war ein britischer Medienmagnat, dem mehrere Verlags- und Medienunternehmen gehörten, darunter Pergamon Press, ein in Oxford ansässiger Verlag, der wissenschaftliche und medizinische Bücher und Zeitschriften veröffentlichte.

Er arbeitete auch für Geheimdienste und galt als dreifacher Spion mit Verbindungen zum britischen Geheimdienst (MI6), dem russischen KGB und dem israelischen Geheimdienst Mossad.

Ghislaine Maxwell arbeitete in verschiedenen Positionen bei den Medienunternehmen ihres Vaters Pergamon Press und der Mirror Group. Die britischen Medien beschrieben ihre frühe Karriere als „völlig abhängig vom Schutz ihres Vaters“.

Während Ghislaine Maxwell für das Geschäftsimperium ihres Vaters arbeitete, gibt es Hinweise darauf, dass sie in gewissem Umfang auch in seine Spionageaktivitäten verwickelt war. Ari Ben-Menashe arbeitete von 1977 bis 1987 für den israelischen Militärgeheimdienst und gab an, dass Ghislaine Maxwell ihren Vater dort so oft begleitet habe, dass sie zu dieser Zeit sicherlich an seiner Geheimdienstarbeit beteiligt gewesen sein müsse. (Machtkampf um Ruinen: Die Suche nach Atlantis – Epsteins geheimer Besuch in Kuba und eine Expedition im U-Boot (Video))

Pergamonpresse

Robert Maxwell kaufte 1951 den Butterworth-Springer-Verlag, den er in Pergamon Press umbenannte. Der bemerkenswerte Markenname, heute Teil von Elsevier, bezieht sich auf die Stadt im kaiserlichen Griechenland, deren Bibliothek mit der berühmten Bibliothek von Alexandria in Ägypten konkurrierte. Darüber hinaus wurde Pergamon in Prophezeiungen als der Ort bezeichnet, an dem Luzifer auf die Erde zurückkehren wird.

Die Belial-Gruppe, zu der auch Maxwell und Epstein gehören, glaubt an das Kommen des Antichristen und will das exklusive Wissen aus den Mysterienschulen und dem antiken Atlantis nutzen, um die vollständige Kontrolle über die Menschheit zu erlangen.

Maxwells Verlag Pergamon Press veröffentlichte die Zeitschrift Atlantis und weitere Publikationen zur Ozeanographie und Geophysik sowie zur Forschung durch U-Boot-Expeditionen in der östlichen Karibik. Springer (bevor es Pergamon Press hieß) veröffentlichte auch zahlreiche Bücher über Kristallographie. Energiekristalle spielten im antiken Atlantis eine wichtige Rolle, wie aus den Vorträgen von Edgar Cayce hervorgeht (siehe Kasten unten).

Es ist fraglich, inwieweit diese Informationen Ghislaine Maxwell beeinflusst haben, aber ihre Aussage vor den Vereinten Nationen über ihre Faszination für die Ozeane und die Arbeit von Jacques Cousteau lässt darauf schließen, dass diese Themen sie sicherlich interessierten.