Das kommende geophysikalische Ereignis das durch die anhaltende geomagnetische Exkursion verursacht wird (Videos)

Elon Musk frequently talks about human survival; he aims to go to Mars and also… pic.twitter.com/boO8P3Rg0c

— Open Minded Approach (@OMApproach) October 20, 2024

In diesem Artikel aus dem Jahr 2021 im Guardian ( Die superreichen „Prepper“ planen, sich vor der Apokalypse zu retten ), mit einer älteren Version aus dem Jahr 2017, spricht Douglas Rushkoff darüber, wie ihn einige Tech-Milliardäre angeheuert haben, um ihnen bei der Planung ihres Überlebens in einer postapokalyptischen Welt zu helfen. Einer der Milliardäre fragte ihn, wie sie den Wachen nach dem Ereignis noch vertrauen könnten, was wäre, wenn die Wachen beschließen würden, sie zu stürzen, und ob es besser wäre, Roboterwächter einzusetzen, wenn sich die Technologie rechtzeitig weiterentwickelt.

Und es scheint, dass die Technologie und die KI mit der Zeit weiterentwickelt werden. KI wird das gesamte menschliche Wissen bewahren und ersetzen, und Roboter werden die Arbeit erledigen.

In this 2021 article in The Guardian (The super-rich ‘preppers’ planning to save themselves from the apocalypse), with an older version from 2017, Douglas Rushkoff talks about how a few tech billionaires hired him to help them plan for surviving in a post-apocalyptic world. One… pic.twitter.com/GzSvk5gWTO

In einem Interview aus dem Jahr 2016 mit dem Titel „Sam Altmans Manifest Destiny“ spricht der weitgehend anonyme Altman über seine Ängste vor der Apokalypse und darüber, dass er und sein Freund, der Milliardär Peter Thiel (der Palantir leitet), in Neuseeland einen Weltuntergangsbunker haben. Er sagt eine Pandemie voraus und spricht auch über seinen Wunsch, eine futuristische Stadt zu erschaffen, die von künstlicher Intelligenz gesteuert wird.

Nur zwei Jahre später wurden sie Partner des Projekts „Saudi Vision 2030“, dessen Hauptprojekt Neom zwei Städte mit hochentwickelter künstlicher Intelligenz umfasst – eine davon ist zum Schutz vor schlechtem Wetter zwischen zwei 500 Meter hohen Mauern eingebettet, die andere ist im Inneren eines Berges erbaut.

Mächtigere Milliardäre, Unternehmen und sogar ganze Regierungen wie Microsoft und die britische Regierung sind an diesem Projekt beteiligt. Aber ich werde die Liste in einem anderen Thread erstellen.

Wir wissen auch von Mark Zuckerbergs Weltuntergangsbunker, und wer weiß, was Jeff Bezos außer der 10.000 Jahre tickenden Uhr in diesem Berg baut. (Eine weitere 10.000-Jahre-Referenz, genau wie bei Elon Musk.)

Der Svalbard Global Seed Vault wurde tief im Inneren eines Berges auf einer norwegischen Insel am Polarkreis errichtet. Im Inneren des Tresors befinden sich über 1.000.000 Samen verschiedener Arten, die im Falle eines apokalyptischen Szenarios für das Überleben der Menschheit von entscheidender Bedeutung sind. Dieser globale Saatguttresor ist eine Zusammenarbeit zwischen den Regierungen der mächtigsten Länder der Welt.

Im Jahr 2010 ließ Bill Ryan wichtige Informationen darüber durchsickern, was in der Welt vor dem geophysikalischen Ereignis passieren würde. Die durchgesickerten Informationen stammten von einem Insider aus Regierung und Militär mit Erfahrung mit Außerirdischen (UFOs).

Alles, was er in diesem Video aus dem Jahr 2010 sagt, ist bereits passiert oder passiert heute.

In 2010, Bill Ryan leaked important information about what would happen in the world leading up to the geophysical event. The leaked information came from a government/military insider with ET (UFO) experience.

Everything he says in this video from 2010 has already happened or… pic.twitter.com/mnkamAD63X

— Open Minded Approach (@OMApproach) October 20, 2024