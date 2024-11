Die Dunkelmächte stehen mit dem Rücken zur Wand!

Teile die Wahrheit!

Interview mit dem Medium Johannes zur aktuellen Situation in dieser Welt Moderator: Joachim Freiherr von Sinner (JvS)

JvS: Mahatma Gandhi wird der Ausspruch zugeschrieben: „Auge um Auge, und die ganze Welt wird blind sein“, und Napoleon Bonaparte sprach diese bedenklichen Worte: „Ich kenne die Menschheit und ich sage Euch, dass Jesus Christus kein gewöhnlicher Mensch ist. Zwischen ihm und jeder anderen Person auf dieser Welt gibt es überhaupt keinen Vergleich. Alexander, Caesar, Karl der Große und ich haben Reiche gegründet. Aber worauf beruhen die Schöpfungen unseres Genies? Auf Gewalt! Jesus Christus gründete sein Reich auf der Liebe; und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für ihn sterben.“

Die zentrale Botschaft von Jesus ist die Gottesliebe, die Nächstenliebe und die Feindesliebe – keine Religion in der uns bekannten Geschichte hat vergleichbare Kernelemente. Ist das die Botschaft, die die Welt noch vor einem Atomkrieg retten kann?

MJ: Du möchtest von mir eine klare, direkte Antwort auf Deine Frage, und Du bekommst sie:

Es ist die einzig wirkliche Botschaft und gleichsam die Möglichkeit, um einen wirklichen Frieden in dieser Welt herbeizuführen. Tatsache ist jedoch auch, dass der Mensch einer Jahrtausende währenden und permanenten Gehirnwäsche ausgesetzt wurde. Das Resultat davon können wir in dieser Welt täglich wahrnehmen: ein Alptraum, in dem die Menschheit sich befindet! In diesem Zeitfenster findet ein globales Erwachen statt, das zu einer gläsernen Zurschaustellung der Dunkelmächte führen wird. Diese Mächte reiben sich im Moment auf, doch einige davon wehren sich noch verzweifelt gegen etwas, was sie niemals aufhalten können, da es der allumfassende Urgrund der Lebenskraft ist, die in allem Leben anwesend ist. Wir können einen Kampf gegen unser wirkliches Selbst nicht gewinnen. Selbst wenn wir alle weltlichen Errungenschaften hätten, wäre dies nicht möglich. Wir würden nur weiter diesen illusionären Alptraum verlängern.

Jesus gab uns ein Allheilmittel an die Hand, das alle Zwietracht, alle Feindschaft, allen Hass, alle Eitelkeiten, alle Süchte und Widersprüche, die sich in unserem Geist befinden, auslöschen bzw. in die Frequenz der allumfassenden Liebe transformieren kann. Jesus war und ist jeder Zeitlinie voraus, da er ein Christus ist und damit eins mit der All-Gegenwart des GottVaterMutter-Prinzips.

Die Botschaft von Mahatma Gandhi und auch des Freimaurers Napoleon Bonaparte offenbarte sich in einem Zustand der inneren Verklärung. Sie sollte in den zur damaligen Zeit lebenden Menschen eine konkrete Erkenntnis hervorrufen. Verschiedenste Menschen – Soldaten, doch auch die leidtragende Bevölkerung – hatten dadurch eine Wahlmöglichkeit, über die sie nachdenken konnten. Das eine sind die Gedanken, das andere sind die Taten. Jesus ließ Taten in seinem irdischen Leben folgen und wünschte sich, dass alle Menschen

es ihm nachmachen würden.

Wir leben in Zeiten, in denen sich vor unseren Augen all das aufzulösen scheint, was den Menschen über Jahrhunderte Halt für ihr Leben gab. Die Kirchen verzeichnen jedes Jahr eine noch größere Anzahl von Kirchenaustritten als im Jahr zuvor. Besonders in der katholischen

Kirche wird abartiges sexuelles Verhalten bekannt, das man zuvor über Jahrhunderte unter der Decke halten konnte. In der evangelischen Kirche fördert man in rechtswidriger Weise die illegale Migration und damit den Zerfall des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Eine zunehmende Anzahl unserer indigenen Staatsbürger findet sich in den Gerichtsurteilen, die „Im Namen des Volkes“ gesprochen werden, nicht mehr wieder. Die Gewerkschaften, früher ein Bollwerk gegen „soziale Ungerechtigkeit“, scheinen heute nicht mehr auf der Seite ihrer Mitglieder zu stehen.

Sie verlieren deshalb zunehmend ihre Beitragszahler und sind heute in der politischen Wahrnehmung nicht einmal mehr als ein Schatten ihrer selbst, und dies trotz der unbestreitbar einseitigen politischen Ausrichtung der Mainstreammedien, die zur Unterstützung einer eindeutig linksgerichteten Regierungspolitik alles unternehmen, um mit ihrer Hilfe jede Organisation in ein gutes Licht zu rücken, die diesem Regierungsziel dient. Kannst Du uns etwas zu diesen offensichtlichen Wahrnehmungen mitteilen?

Offensichtlich zerfällt das Reich einer manipulierenden, irdischen Machtelite, die im Hintergrund seit vielen Jahrhunderten die Fäden in ihren Händen hielt. Weltweit entfernen sich die Anhänger von Religionsgemeinschaften, die letztlich meist von sich behaupten, dass sie die einzig wahre Religion sind. Wenn wir hier die Botschaft Jesu Christi betrachten, so kommen wir doch zu der Erkenntnis, dass Jesus von einer bedingungslosen Liebe spricht, die die Menschheit letztlich von aller Dunkelheit und dem damit einhergehenden Joch befreien wird. (Geheime Botschaft: Mutter Erde ruft nach Hilfe und was wir tun können! (Video))

Menschliche Gesetze binden Menschen an eine illusionäre Welt, die einem Alptraum gleichkommt. Sorge, Kummer, Ängste, Krankheit, Kriege, Hass, Leid, Süchte usw. binden die Menschheit und rauben ihnen die Freiheit, ein souveränes Schöpferwesen zu sein im Sein, obwohl sie es im Grunde bereits sind.

Diese politischen Organisationen, Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften, Vereinigungen, weltliche Bruderschaften, Organisationen, Vereine usw. wurden wissentlich ins Spiel gebracht, um den Menschen von einem Pol zum anderen Pol zu treiben. So bleibt er im Geiste und Bewusstsein in der Polarität gefangen und dient als folgsamer, oft scheinglücklicher Sklave einer dekadenten und unaufrichtigen Hintergrundelite.

Er wird permanent von seiner innewohnenden Göttlichkeit abgelenkt und ihm wurde das Bild eines persönlichen Gottes einprogrammiert, und das bereits in vielen Ländern von Kindheit an. Zum Beispiel pflegen die meisten Menschen in ihrer Unwissenheit destruktive Traditionen. Sie leben dadurch in der Vergangenheit und erschaffen eine darauf basierende Zukunft. Jesus gibt uns auch hier einen entscheidenden Hinweis! ICH BIN bei euch bis ans Ende der Welt (dieser dekadenten Welt!) Im Hintergrund dieser Worte erscheint das Goldene Zeitalter, also eine generalüberholte Welt, in der es keine Doktrin mehr geben wird.

Politiker, die früher über eine fundierte humanistische Bildung und/oder zumindest über eine Berufsausbildung verfügten, haben heute Seltenheitswert! Dafür haben wir heute vermehrt Komiker, Phantasten, Narzisten, Ideologen, Psychopathen, Hochstapler, Kriminelle, Tagediebe, Nichtsnutze und Totalversager ohne jeden beruflichen Abschluss in den Parlamenten sitzen, die bei jeder Abstimmung – wenn sie die Themen intellektuell überhaupt begreifen – den Fraktionsvorgaben kritiklos folgen. Der heutige Berufspolitiker braucht keinen Beruf mehr.

In früheren Generationen war es von rechts bis links noch selbstverständlich, eine Ausbildung abzuschließen – mindestens – und anschließend darüber den beruflichen Alltag kennenzulernen. Früher war die Wahl in den Bundestag in der Regel die Krönung und der Abschluss einer Politikerlaufbahn, heute ist diese Regel in zunehmenden Maße auf den Kopf gestellt, gerade bei den der linken Seite zuzurechnenden Abgeordneten, die über die Landeslisten in die Parlamente gelangen.

Bei einer Diät von monatlich über 11.000 ist dies eine unbestreitbare Verlockung – möchten sie doch wieder auf der Landesliste einen sicheren Listenplatz erhalten, da sie ansonsten von „Bürgergeld“ leben müssten, zumal sie im Erwerbsleben ansonsten finanziell ganz unten landen würden. Allerdings lebt man mit einem Entgelt in der vergleichbaren Höhe eines Bundesrichters und mit weiteren finanziellen und materiellen Vergünstigungen doch unbestreitbar erheblich besser.

Mit dem neuen Wahlgesetz wollen die etablierten Parteien die Sitzverteilung im Bundestag noch stärker zugunsten der Listenplätze und zu Lasten der Direktmandate verändern. Der Souverän wird zum Vorteil einer Oligarchen-Clique entmündigt. Im Grundgesetz heißt es im

Artikel 21, Absatz 1: „Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit.“