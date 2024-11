Versprüht die Regierung seit Jahrzehnten giftige Chemikalien in die Luft, um das Wetter zu manipulieren?

Wetterveränderungen führen zu Katastrophen

Diese Wetterveränderungen führen zu beispiellosen Naturkatastrophen: verheerende Überschwemmungen, verheerende Stürme, extreme Dürre, tödliche Luftverschmutzung, schreckliche Hitzewellen, schwere Wasser- und Bodenverschmutzung, ein starker Rückgang wichtiger Bestäuber und nützlicher Insekten sowie ein starker Anstieg tödlicher Krankheiten.

Auswirkungen von Wettermanipulationen

In einem Bericht der US-Regierung aus dem Jahr 1978 mit dem Titel „Weather Modification, Programs, Problems, Policy and Potential“ werden die folgenden Ergebnisse der Wettermodifikation aufgeführt.* ✔︎ Die große 5-Jahres-Dürre im Nordosten der USA. ✔︎ 18 Jahre Dürre in nordöstlichen Gebieten. ✔︎ Überschwemmungen, die Ernten und Gebäude zerstören und

gleichzeitig Menschen und Vieh ertrinken lassen. ✔︎ Starke Luftverschmutzung. ✔︎ Geistige Behinderung und Wahnsinn. ✔︎ Vergiftung aller lebenden Materie. ✔︎ Lungenerkrankungen haben sich verdreifacht. ✔︎ Krebs überproportional virulent. ✔︎ Wälder und Obstgärten sterben. *) Wetteränderungen, Programme, Probleme, Richtlinien und potenzielle

US-Änderungen. Government Printing Office 34-857 WASHINGTON: 1978, Seite 402 Parlamentarische Anfragen zu Chemtrails Im Jahr 2015 wurden im Europäischen Parlament Fragen zur „Chemtrail-Methode des militärischen Geoengineerings zur Veränderung des Klimas“ aufgeworfen , nachdem vier Mitarbeiter der spanischen Meteorologiebehörde Aussagen gemacht hatten. Sie wussten, dass ganz Spanien von Flugzeugen besprüht wird, die Bleidioxid, Silberjodid und Kieselgur in die Atmosphäre abgeben. Ziel ist es, zu verhindern, dass es regnet und die Temperaturen steigen. Schließlich soll dadurch ein sommerliches Klima für den Tourismus geschaffen werden und es kommt gleichzeitig auch den Unternehmen der Agrarbranche zugute. Dies wiederum führt zu sehr schweren Fällen des extremen Wetterphänomens, das auf Spanisch „gota fría“ genannt wird und tödliche Stürme und Überschwemmungen verursacht. Am stärksten betroffen sind die Autonomen Gemeinschaften Murcia und Valencia sowie die Provinz Almeria, so dass seit mehr als sieben Monaten kein Tropfen Regen fällt, es zu katastrophalen „Gota Fría“-Stürmen kommt und die Bevölkerung durch das Einatmen Lungenkrankheiten bekommt das Bleidioxid und andere giftige Verbindungen. Diese Flugzeuge starten vom Militärflughafen San Javier in Murcia. Wettermanipulationsprogramme verursachen in Spanien extrem zerstörerische Stürme, während die Bevölkerung unter verschiedenen Lungenerkrankungen leidet. Rosalind Peterson hatte verschiedene Positionen als Umweltwissenschaftlerin für den Bundesstaat Kalifornien inne. Mit ihrer kalifornischen USDA-Zertifizierung für den öffentlichen Dienst arbeitete sie in mehr als zehn Bezirken in Kalifornien. Rosalind war 2007 Hauptrednerin auf einer Konferenz der Vereinten Nationen zum Klimawandel. Sie veröffentlichte einen Artikel* über die schädlichen Auswirkungen von Chemtrails. Dies sind nur einige der Effekte, die sie beschreibt: ✔︎ Anstieg von Asthma und anderen Atemwegserkrankungen ✔︎ Starker Anstieg von Rachitis bei Kindern ✔︎ Starker Anstieg von klinischer Depression ✔︎ Negative Auswirkungen auf landwirtschaftliche Mikroklimas ✔︎ Anstieg von Schimmel, Mehltau, Schimmel, Grippeviren und Schädlingen ✔︎ Starker Anstieg giftiger Chemikalien bei Trinkwassertests ✔︎ Negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die Gesundheit der Meere *) „Anhaltende Kondensstreifen und vom Menschen verursachte Wolken verändern unser Klima und schädigen die Landwirtschaft und unsere natürlichen Ressourcen“, von Rosalind Peterson, 12. Juli 2009

Giftige Substanzen Auch die ehemalige USDA-Beamtin Rosalind Peterson gibt einen detaillierteren Überblick* über die Auswirkungen der versprühten spezifischen Giftstoffe: ✔︎ Ozon verursacht Lungenfunktionsstörungen, Atemwegsinfektionen, Lungenentzündung, Schäden an Lungenstruktur und -gewebe sowie Schäden an Nutzpflanzen und Bäumen. ✔︎ Kohlenmonoxid verursacht Herz-Kreislauf-Erkrankungen. ✔︎ Stickoxide verursachen Lungenreizungen, vorzeitigen Tod (Asthmapatienten sind besonders empfindlich), sauren Regen. ✔︎ Flüchtige organische Verbindungen verursachen Reizungen der Augen und Atemwege, Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstörungen, Gedächtnisstörungen, Asthma. ✔︎ Emissionen enthalten auch krebserregende Stoffe. *) Anhaltende Kondensstreifen und vom Menschen verursachte Wolken verändern unser Klima und schädigen die Landwirtschaft und unsere natürlichen Ressourcen, von Rosalind Peterson, 12. Juli 2009 Risiken einer Wetterveränderung

Der britische Minister für Energie und Klimawandel legte dem britischen Parlament im Jahr 2010 ein Dokument vor , in dem er die Risiken von Wetterveränderungen hervorhob:

…der derzeit geringe Wissensstand über die Risiken und Auswirkungen von Geoengineering und das derzeitige frühe Entwicklungsstadium der Technologien bedeuten, dass es zum jetzigen Zeitpunkt schwierig wäre, wirksame oder angemessene Regulierungssysteme zu formulieren … Geoengineering-Techniken sollten in die Kategorie „Geoengineering“ eingestuft werden Grundlage von Faktoren wie grenzüberschreitender Wirkung, die Ausbreitung potenziell gefährlicher Stoffe in der Umwelt und die direkten Auswirkungen auf Ökosysteme.

– Antwort der Regierung auf den fünften Bericht des Wissenschafts- und Technologieausschusses des Unterhauses der Sitzungsperiode 2009–2010: „The Regulation of Geoengineering“, Seiten 1–2

Mit der Ausweitung des Wettermodifikationsprogramms der USA werden wir wahrscheinlich immer mehr Informationen über die Leistung der Sowjets benötigen. Auch die Sowjets weiten ihr Programm aus, und die Bestimmung ihrer Fortschritte ist äußerst schwierig.

Der Klimaforscher Professor Alan Robock von der Rutgers University in New Jersey meinte es mit seiner Warnung beim Treffen der American Association for the Advancement of Science sehr ernst :

Geoengineering zur Bekämpfung der Auswirkungen der globalen Erwärmung könnte Folgendes umfassen: Schwefelpartikel in der oberen Atmosphäre verteilen um Sonnenlicht zurück in den Weltraum zu schicken, von der Anreicherung der Ozeane mit Eisen, um die Ausbreitung kohlenstoffhungriger Algen zu fördern, und von der Schaffung reflektierender Bereiche auf der Erdoberfläche. … Aber d ie langfristigen Auswirkungen solcher Strategien sind weitgehend unbekannt und das alles befürchtet so mancher Experte ernsthafte Risiken nach sich ziehen kann.



Menschen beseitigen Schlamm, nachdem am 22. August 2020 die fünfte Jangtse-Flutflut Chongqing, China, durchquert hat.

Manipulation von Klimaproblemen

Eine chinesische wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2015 mit dem Titel „Auswirkungen, Risiken und Governance von Climate Engineering“ kam zu dem Schluss, dass Climate Engineering bestehende Klimaprobleme vervielfachen und weitreichende Folgen haben kann:

Beim Climate Engineering handelt es sich um groß angelegte Eingriffe in komplexe, dynamisch interagierende Systeme, die noch nicht ausreichend verstanden sind. Mit anderen Worten: Wir können die Folgen der Klimatechnik nicht genau vorhersagen: Sie könnten die Probleme, mit denen wir bereits konfrontiert sind, leicht verschlimmern …

Sowohl die Unsicherheiten bei der Modellierung des Klimawandels als auch die möglicherweise weitreichenden Folgen der Klimatechnik machen es unmöglich, zuverlässige, quantitative Aussagen über die relativen Risiken, Folgen und Vorteile von Wetterveränderungen, geschweige denn über die Vorteile und Risiken für bestimmte Regionen unseres Planeten.

— Auswirkungen, Risiken und Governance des Klima-Engineerings, LIU Zhea, CHEN Yingb, veröffentlicht in „Advances of Climate Change Research“, Band 6, Ausgaben 3-4, September-Dezember 2015, Seite 197-201

Seit der Umsetzung groß angelegter Programme zur Manipulation von Wetter und Klima wird China von einer verheerenden Naturkatastrophe nach der anderen heimgesucht. Tausende Leben werden zerstört und Millionen Menschen erleiden enormen Schaden. Sie sind den immensen Kräften, die als direkte Folge der unverantwortlichen Aktivitäten ihrer Regierung auf sie entfesselt werden, völlig wehrlos ausgeliefert.

Die Weltbank berichtet :

China wurde in den letzten Jahrzehnten von großen Naturkatastrophen aller Art heimgesucht: Erdbeben, Taifune, Überschwemmungen, Dürren und Sandstürme, Sturmfluten, Erdrutsche und Murgänge, Hagelstürme, Kältewellen, Hitzewellen, Schädlinge und Nagetierkrankheiten, Wald und Grasland Feuer und rote Flut.

Das Gleiche gilt für jedes andere Land auf der Welt, in dem Militär, Regierungen und private Unternehmen das fragile natürliche Gleichgewicht der Wettersysteme der Welt aggressiv gestört haben.

Lesen Sie mehr über Stop World Control

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 31.10.2024