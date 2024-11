DUMBs: Die Form(en) der Erde – Hohl und innen bewohnbar? Wie alles begann  

Teile die Wahrheit!

Plötzlich fing sie wieder an. „Ich frage mich, ob ich mitten durch die Erde fallen werde! Wie lustig wird es sein, unter den Leuten herauszukommen, die mit dem Kopf nach unten gehen!“

(„Alice im Wunderland“ von Lewis Carroll)

Nach intensiver Untersuchung der Druckwellen im Erdmantel mit Supercomputern sind Geologen sogar so weit gegangen, eine detaillierte „Karte“ des Planeteninneren zu zeichnen. Aber wenn die Wissenschaftler Recht haben, wird es für uns möglicherweise nie eine Möglichkeit geben, den Mittelpunkt der Erde tatsächlich zu besuchen. (Auszug aus dem Buch: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“)

In einem Interview aus dem Jahr 1976 bezweifelte Julian Goldsmith, Professor für Geophysik an der University of Chicago, dass wir eine nennenswerte Distanz unter der Erdkruste zurücklegen könnten:

„Ein Abstieg ist nicht möglich. Sie erreichen einen Punkt, an dem Druck und Temperatur so hoch sind, dass Sie kein Loch mehr offen halten können. Bei einem Druck von etwa 10 Kilobar (150.000 Pfund pro Quadratzoll) – das ist etwas über 30 Kilometer oder über 18 Meilen tief in der Erde – schließen sich die Poren oder Hohlräume des festen Gesteins und das Loch würde sich zudrücken. Es gibt keine Möglichkeit, einen Hohlraum aufrechtzuerhalten oder tiefer in die Erde einzudringen. Das ist die absolute Grenze. Ich bezweifle, dass Sie jemals ein Instrument auch nur so weit nach unten schicken könnten. Wir werden niemals die Tiefen der Erde erreichen, also alles unter 18 Kilometer.“

Geologen sagen uns heute, dass das Erdinnere geschichtet sei wie die sprichwörtliche Zwiebel. Sie haben dort einen geschmolzenen Kern mit einem Durchmesser von etwa 3.500 Kilometer verortet.

Das Zentrum des Planeten besteht aus unglaublich dichtem Eisen, gemischt mit Nickel, Kohlenstoff, Silizium und Schwefel, bei einer Temperatur von über 3.500 Grad Celsius. Dieser innere Kern ist keine glatte Kugel, sondern eine raue Kugel, die, wie der Planet selbst, teilweise abgeflacht ist und mit seinen eigenen „Ozeanen“ aus geschmolzenem Gestein und „Regen“ aus Eisenpartikeln besteht. Um diesen inneren Kern herum befindet sich ein äußerer Kern, der wiederum ca. 200 Kilometer dick und 4.100 Grad Celsius heiß ist und aus festem Gestein besteht, das in Wellen und Vertiefungen gequetscht ist.

Um die Kerne herum liegt der 2.850 Kilometer dicke Mantel, eine monströse, vielschichtige Mischung aus schwerem Gestein und unter dem von Professor Goldsmith beschriebenen hohen Druck steht. Diese Drücke sind so stark, dass der Mantel, obwohl er aus festem Gestein besteht, sich wie eine Flüssigkeit verschiebt und fließt (aber am besten als plastisch definiert). Unbequem auf dem Mantel ruht die zerbrechliche Kruste aus relativ leichtem Gestein wie Granit. Die Kruste ist unter den Kontinenten durchschnittlich 35 Kilometer dick, unter den Ozeanen jedoch nur etwa acht Kilometer.

So leben wir unser Leben auf der dünnen Haut eines Globus, der alles andere als kalt und tot ist; er wird nur durch die Gravitationskraft seiner eigenen Masse zusammengehalten. Jeder, der schon einmal ein Erdbeben erlebt hat, hat gespürt, wie sich die großen Steinplatten der Kruste aufgrund der langsamen, aber unglaublich starken Konvektionsströme des Erdmantels verschieben. Selbst wenn der Boden ruhig zu sein scheint, bewegen sich die Krustenplatten jedes Jahr um 2,5 bis 15 Zentimeter in verschiedene Richtungen und verändern so langsam die Form der Kontinente.

Wenn wir also bedenken, wie klein wir im Vergleich zu unserem Heimatplaneten sind und wie dünn die Kruste ist, die uns vor Hitze und Druck schützt, die uns in wenigen Sekunden verdampfen lassen könnten, ist es nicht schwierig, uns an die Stelle anderer zu versetzen – Menschen aus anderen Zeiten, die sich andere große Mächte, Königreiche und Kreaturen unter uns vorstellten. (Rezension: DUMBs II – Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen)

Die Form(en) der Erde

300x250

Die Geologie entstand aus dem Boden der Mythologie. Und unter der Obhut der frühen griechischen Philosophen begann sich der Mittelpunkt der Erde langsam vom Land der Toten zu trennen. Thales (640 – 572 v. Chr.) stellte sich die Erde als eine flache Scheibe vor, die „wie ein Stück Holz oder etwas Ähnlichem“ auf dem Wasser schwimmt, das alle Dinge hervorgebracht hat. Anaximandros (611 – 545 v. Chr.) glaubte, dass die Erde, wie alle anderen auch, Etwas anderes im Kosmos war: „aus der Natur des Unendlichen“ entstanden und die nur eine Reihe von Welten war, die sich ständig bildeten, veränderten und auflösten.

Anaximandros‘ Erde war wie eine dicke Scheibe, die mit im Raum schwebte – während die Luft, die Sterne, die Sonne und der Mond, die darüber und darunter kreisen. Die Menschheit wohnte auf der oberen Oberfläche der Scheibe. Weder die Seiten noch der Boden waren bewohnbar. Leukipp (ca. 450 v. Chr.) modifizierte die große Scheibe des Anaximandros in eine Halbkugel, die untere Hälfte eines Globus, der mit einer umgedrehten Luftschale bedeckt ist. Seine Erde war von einer Reihe konzentrischer Kristallkugeln umgeben, die abwechselnd den Mond, die Planeten und die Sonne enthielten, während die Sterne darüber verstreut waren.

Abb. 86: Weltmodell nach Anaximander

300x250 boxone

Die Tradition schreibt das Konzept einer kugelförmigen Erde Pythagoras im sechsten Jahrhundert v. Chr. zu, aber die Idee in schriftlicher Form erschien in „Phaidon“, einem von Platons Dialogen. Hier hat Platon Sokrates in den letzten Stunden, bevor dieser die tödliche Hemlocktanne konsumiert, uns ein seltsames und detailliertes Porträt unseres Planeten gegeben. Sokrates nennt es „einen runden Körper in der Mitte des Himmels“, „der daher keine Luft oder eine ähnliche Kraft als Stütze benötigt“.

Die Erde wird „in irgendeiner Weise durch die Gleichmäßigkeit des umgebenden Himmels und durch ihr eigenes Gleichgewicht“ daran gehindert, zu fallen oder sich zu neigen. Pythagoras hatte gelehrt, dass die Erde im Weltraum genau im Zentrum des Universums sitze und daher keine Richtung habe, in die sie sich neigen könne. Das Universum hatte eine Kugelform, weil eine Masse im Zentrum des Universums natürlich vorhanden wäre. Wenn wir von der Kugelform ausgehen, dann wäre der Globus von allen Seiten bewohnbar, nicht nur an seiner „oberen“ Oberfläche.